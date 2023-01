Tyre Nicholsin perhe ja poliisi on toistuvasti kehottanut, että Nicholsin kuolemaan liittyvät mielenosoitukset tulisi järjestää rauhanomaisesti.

Memphisin kaupunki varautuu kansalaisten erilaisiin mielenilmauksiin, kun lauantaina julkaistaan video väkivaltaisesta yhteenotosta mustan autoilijan ja viiden mustan poliisin välillä.

Asiasta uutisoivat yhdysvaltalainen CNN, Britannian yleisradioyhtiö BBC sekä uutistoimisto Reuters.

Lauantaina julkaistavan videon odotetaan sisältävän haalarikameroiden, poliisiautojen kojelaudoille asennettujen kameroiden ja tapahtumapaikan lähistöllä sijaitsevien turvakameroiden tallentamaa materiaalia.

Video on määrä julkaista lauantaina kello kahden aikaan yöllä Suomen aikaa.

Kaikkiaan kuvamateriaalia uskotaan olevan noin tunti, mukaan lukien muutama minuutti Nicholsin vuorovaikutuksesta hänen murhastaan syytettyjen poliisien kanssa.

Memphisin poliisipäällikkö Cerelyn Davis sanoi odottavansa, että kuvamateriaali tulee aiheuttamaan raivoa, mutta vetosi kansalaisia pysymään rauhallisina.

”Odotan kansalaisten käyttävän ensimmäisen lisäyksen mukaista oikeuttaan protestoida ja vaatia toimia ja tuloksia, mutta meidän on varmistettava, että yhteisömme on turvassa", Davis sanoi.

Presidentti Joe Biden yhtyi torstaina perheen vaatimuksiin rauhanomaisista mielenosoituksista Memphisissä.

”Emme todellakaan halua nähdä kenenkään muun kärsivän tästä kauheasta tragediasta. Pidämme tiiviisti yhteyttä paikallisiin ja osavaltioiden viranomaisiin", Valkoisen talon kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirby sanoi CNN:lle perjantaina.

Uhrin perheen asianajajat ovat kuvanneet vastenmieliseksi tapaa, jolla Nichols menetti henkensä poliisien käsittelyssä.

Asianajajien mukaan Nicholsin pahoinpitely osoittaa vakavia tarpeita muuttaa ja uudistaa lainsäädäntöä, jotta väkivalta saadaan loppumaan pienen riskin toimenpiteiden, kuten tässä tapauksessa liikennemerkille pysähtymisen, yhteydessä.

”Video herättää voimakkaita tunteita, hyvin voimakkaita tunteita”, sanoi Nicholsin perheen asianajaja Ben Crump.

”Se on kauhistuttava, se on valitettava, se on iljettävä. Se on väkivaltainen ja paheksuttava kaikilla mittareilla.”

Hän myös toisti perheen sekä poliisin toistuvat kehotukset siitä, että Nicholsin kuolemaan liittyvät mielenosoitukset tulisi järjestää rauhanomaisesti.

Rodney Wells, Nicholsin isäpuoli, joka näki videon jo aiemmin perheen, asianajajien ja poliisien kanssa, sanoi, että Nichols selvästi pelkäsi ja juoksi henkensä puolesta.

"Hän ei paennut, koska hän yritti päästä eroon huumeista, aseista tai muusta sellaisesta. Hän juoksi, koska pelkäsi henkensä puolesta. Ja kun näette videon, näette, miksi hän pelkäsi henkensä puolesta", Wells sanoi.

"Kenelläkään on tuskin kysyttävää syytteistä sen jälkeen, kun he näkevät tuon videon”, piirisyyttäjä Steve Mulroy sanoi CNN:lle.

Myös poliisipäällikkö Davis viittasi videon sisällön olevan raakaa.

"Odotan teidän olevan raivoissanne piittaamattomuudesta perimmäisiä ihmisoikeuksia kohtaan”, hän sanoi.

Tapahtuman uhri, Tyre Nichols, 29, pysäytettiin tammikuun 7. päivä Memphisin poliisin mukaan holtittoman ajamisen vuoksi.

Mies ei ollut pysähtynyt stop-merkin kohdalle. Takaa-ajon jälkeen poliisit pahoinpitelivät hänet tunnistamattomaan kuntoon, perheen asianajajat sanovat lausunnossaan.

Nichols kuljetettiin poliisin mukaan sairaalaan kriittisessä tilassa. Hän kuoli saamiinsa vammoihin sairaalassa 10. tammikuuta. Tämän jälkeen viittä poliisia vastaan nostettiin syytteet taposta.