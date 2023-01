Australian palo- ja pelastuspalvelu kertoo, että kapselin sisältämä Cesium-137 isotooppi voi aiheuttaa säteilypalovammoja ja muita pitkäaikaisia terveysriskejä, kuten syöpää.

Länsi-Australiassa etsitään pientä radioaktiivista kapselia, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Kapselin kerrotaan sisältävän Cesium-137 isotooppia, joka voi aiheuttaa vakavia vakavia terveyshaittoja kosketettaessa. Kansalaisia onkin varoitettu pysymään kaukana siitä, jos he näkevät sen.

Cesium-137 isotooppia käytetään yleisesti kaivostoiminnassa.

Australian palo- ja pelastuspalvelun mukaan kapseli on halkaisijaltaan kuusi millimetriä ja sen korkeus on kahdeksan millimetriä. Se on siis halkaisijaltaan pienempi kuin viiden eurosentin kolikko.

Kapseli katosi Newmanin ja Perthin kaupungin välillä tammikuun puolivälissä. Kapselia etsitään 1 400 kilometrin matkalta.

Kapselia katosi, kun sitä kuljetettiin kuorma-autolla Newmanin pohjoispuolella, Pilbaran alueella sijaitsevan kaivosalueen ja Perthin koillisosien välillä. Kapselin epäillään kadonneen 10.–16. tammikuuta.

Australian palo- ja pelastuspalvelu kertoo, ettei kapselia voida käyttää aseissa, mutta se voi aiheuttaa säteilypalovammoja ja muita pitkäaikaisia terveysriskejä, kuten syöpää.

Länsi-Australian terveyspäällikkö ja radiologianeuvoston puheenjohtajan, tohtori Andrew Robertsonin mukaan kapselista lähtee ”kohtuullinen” määrä säteilyä.

”Olemme huolissamme siitä, että joku poimii sen tietämättä, mikä se on”, Robertson sanoi.

”Hän saattaa pitää sitä kiinnostavana ja pitää sen itsellään, pitää sitä huoneessaan, pitää sitä autossaan tai antaa sen jollekulle”, hän jatkoi.