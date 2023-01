Ukrainan ilmavoimien tiedottaja arvelee, että lentäjien taistelukoulutukseen menisi puolisen vuotta. Asevalmistaja Lockheed Martin on ilmoittanut olevansa valmis vastaamaan F-16-koneiden kysyntään.

Ukrainalla kestäisi noin puoli vuotta kouluttaa lentäjänsä taistelemaan länsimaisilla hävittäjälentokoneilla, kuten F-16-hävittäjillä. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Juri Ihnat sanoi perjantaina, että nykyaikaiset F-16-hävittäjät voisivat olla paras vaihtoehto Ukrainan uusiksi monitoimihävittäjiksi korvaamaan maan neuvostoaikaiset koneet.

”Lentäjät sanovat, että ei olisi ongelmia lentää F-16:a, he voisivat oppia sen viikoissa. Näillä koneilla taisteleminen on hyvin eri asia – – lentäjät oppisivat sen noin puolessa vuodessa”, Ihnat sanoi tiedotustilaisuudessa.

F-16 on yhdysvaltalaisen asevalmistaja Lockheed Martinin hävittäjämalli. Operatiivinen johtaja Frank St. John kertoi keskiviikkona brittilehti The Financial Timesille (FT), että asevalmistaja on valmis vastaamaan F-16-koneiden kasvaneeseen kysyntään.

Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantajiin kuuluva Jon Finer sanoi torstaina uutiskanava MSNBC:lle, että Yhdysvallat tutustuu ”hyvin huolellisesti” ajatukseen antaa hävittäjiä Ukrainalle.

Länsimaiden aseavussa tapahtui uusi merkittävä käänne tällä viikolla, kun Yhdysvallat ja Saksa ilmoittivat lähettävänsä moderneja taistelupanssarivaunuja Ukrainaan.

Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden tiedottaja John Kirby tosin sanoi CNN:lle perjantaina, että Yhdysvaltain lahjoittamat Abrams-panssarivaunut ovat Ukrainassa vasta kuukausien päästä.

Saksan puolustusministeri Boris Pistorius puolestaan kertoi, että Saksan lähettämät Leopard-vaunut olisivat Ukrainassa maalis–huhtikuun aikana.

Verkkolehti Politicon haastattelemat länsimaalaiset sotilas- ja diplomaattilähteet kertovat, että keskustelut Ukrainalle annettavista hävittäjistä ovat jo alkaneet. Tukea hankkeelle tulee etenkin Baltian maista.

”Seuraava luonnollinen askel olisi hävittäjät”, pohjois­eurooppalainen diplomaatti sanoi Politicolle.

Hollannin ulkoministeri Wopke Hoekstra sanoi jo viime viikolla maansa parlamentille, että Hollanti perehtyisi Ukrainan pyyntöön saada F-16-hävittäjiä, jos sellainen tulisi.

”Suhtaudumme avoimin mielin, mitään tabuja ei ole”, Hoekstra totesi.

Hollannilla on FT:n mukaan nelisenkymmentä F-16-hävittäjää, ja se on parhaillaan poistamassa niitä käytöstä ostettuaan tilalle kehittyneempiä F-35-hävittäjiä.

F-16-hävittäjiä on myös seitsemällä muulla Nato-maalla, kuten Norjalla ja Puolalla.

Ukraina saa yhteensä 321 raskasta panssarivaunua useilta eri mailta, Ukrainan Ranskan-suurlähettiläs kertoi perjantaina ranskalaiselle BFM-kanavalle.

Useat länsimaat ovat tällä viikolla ilmoittaneet lähettävänsä Ukrainaan taistelupanssarivaunuja, mutta tiedot niiden määristä ovat jääneet julkisuudessa ympäripyöreiksi.