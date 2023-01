Aucklandiin iski perjantaina myrsky, joka aiheutti mittavia tuhoja.

Kaksi ihmistä on kuollut ja kaksi kateissa Uuden-Seelannin suurimmassa kaupungissa Aucklandissa rankkasateiden ja tulvien takia, kertoo Reuters.

New Zealand Herald -lehden mukaan alueelle on julistettu hätätila rajujen tulvien ja maanvyörymien vuoksi. Aucklandin lentokenttä on suljettu sekä kotimaan- että ulkomaan­liikenteeltä. Myös Highway 1 -moottoritie on joko suljettu kokonaan tai sen käyttöä on rajoitettu useilla alueilla.

Rankkasateet ovat peruuttaneet myös tapahtumia. Muun muassa Elton Johnin konsertti peruttiin sään vuoksi.

Tulvavedet ovat vahingoittaneet lukuisia koteja ja asukkaita on jouduttu evakuoimaan useilta alueilta Aucklandissa. Koteja on jäänyt eristyksiin maanvyöryjen vuoksi, ja ihmisiä jäänyt jopa kodittomaksi heidän talojensa tuhouduttua täysin.

New Zealand Heraldin mukaan rankkasateet jatkuvat Aucklandissa vielä ainakin lauantaina. Lehden mukaan alueella vallitsee kaaos, ja ihmiset yrittävät selvittää sään aiheuttamia tuhoja.

Aucklandin pelastuslaitoksen mukaan lauantaiaamun valkeneminen paljasti tuhojen todellisen laajuuden. Vahinkojen arvioimisessa menee kuitenkin vielä pitkään.

– Auckland piestiin perjantaina. Aucklandin sateisin päivä tilastojen mukaan – ja tänään aloitamme tuhojen siivoamisen, pelastuslaitos kertoi tiedotteessaan Reutersin mukaan.