Britannian pääministeri Rishi Sunak erotti konservatiivipuolueen puoluehallituksen puheenjohtajan Nadhim Zahawin hallituksesta sunnuntaina. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradio BBC.

Erottamisen taustalla on selvitys Zahawin veroasioista. Selvityksen kerrotaan paljastaneen vakavia ministerisäännöstön rikkomuksia. BBC:n mukaan selvityksessä kävi ilmi, ettei Zahawi ollut Boris Johnsonin hallituksen valtiovarainministeriksi noustessaan ilmoittanut eturistiriidaksi sitä, että veroviranomaiset tutkivat hänen verojaan.

Zahawi ei myöskään kertonut, että hän oli maksanut sakkoja veroviranomaisille, kun hänet nimitettiin ensin Liz Trussin ja myöhemmin Rishi Sunakin hallitukseen.

Zahawi toimi entisen pääministeri Boris Johnsonin aikana kaksi kuukautta Britannian valtiovarainministerinä. Sittemmin hän toimi salkuttomana ministerinä.

Zahawi on sanonut, että Britannian veroviranomaiset ovat katsoneet hänen olleen ”huolimaton” ilmoituksissaan. Zahawin mukaan viranomaiset kuitenkin totesivat, ettei hän ollut tahallisesti maksanut liian vähäistä määrää veroja, kertoo uutistoimisto Reuters.

Sunakin määräämä selvitys kuitenkin viittaa ministerisäännösten rikkomukseen. Selvityksen mukaan Zahawi oli kieltänyt viime kesänä esiin tulleet väitökset lokakampanjana ja myönsi maksaneensa veroviranomaisille hyvityksiä vasta viime viikolla, kertoo Reuters.

Selvityksessä toruttiin viivettä asian korjaamisessa. Viiveen ei nähty sopivan vaatimukseen maan johtajien avoimuudesta.

”Itsenäisen selvityksen loppuun saattamisen jälkeen – jonka tulokset on kerrottu meille molemmille – on selvää, että ministerisäännöstä on rikottu vakavasti", Sunak sanoi Zahawille lähettämässään kirjeessä BBC:n mukaan.

Lisäksi Sunak ilmoittaa kirjeessä Zahawille tämän erottamisesta hallituksesta.

Oikaisu 29.1.2023 kello 14.10: Nadhim Zahawi ei ole konservatiivipuolueen puheenjohtaja vaan puoluehallituksen puheenjohtaja. Puoluetta johtaa Rishi Sunak. Lisäksi jutussa luki, että Zahawi toimi valtionvarainministerinä toimimisen jälkeen apulaisministerinä. Hän toimi salkuttomana ministerinä.