Niin kutsuttu Start-sopimus, jolla Yhdysvallat ja Venäjä rajoittavat käytössä olevien ydinaseiden määrää, päättyy vuonna 2026. Venäjä perui neuvottelut sopimuksen jatkosta viime marraskuussa.

Venäjän varaulkoministeri Sergei Ryabkov uhkasi maanantaina, ettei Venäjän ja Yhdysvaltojen välistä ydinasesopimusta välttämättä enää uusittaisi sopimuskauden lopussa vuonna 2026.

”Tämä on varsin mahdollinen skenaario”, kertoi Ryabkov uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjän valtio-omisteiselle tietotoimistolle Rialle.

Start-sopimuksella (Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms) sovitaan tavoista, joilla sopimusosapuolten on tarkoitus rajoittaa ja vähentää strategisiin hyökkäyksiin tarkoitettujen aseiden käyttöä. Se on ainoa ydinaseiden käyttöä rajoittava sopimus, joka on yhä voimassa.

Sopimuskausi tulee päätökseensä helmikuussa 2026. Sen jatkosta oli tarkoitus neuvotella marraskuussa Egyptissä, mutta neuvottelut peruttiin lyhyellä varoitusajalla. Yhdysvaltalaisen CNN:n mukaan neuvottelut peruttiin Venäjän aloitteesta.

Kyseessä olisi ollut ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat ja Venäjä olisivat neuvotelleet sopimuksesta sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysmittaisen hyökkäyksen Ukrainaan viime vuoden helmikuussa.

Osapuolet eivät ole päässet yhteisymmärrykseen uudesta aikataulusta. Yhdysvaltain kongressin republikaaniedustajat ovat brittiläisen Financial Times -talouslehden (FT) mukaan vaatineet presidentti Joe Bidenin hallinnolta tammikuun loppuun mennessä selvitystä siitä, noudattaako Venäjä yhä sopimusta.

Syynä selvitysvaatimukseen on FT:n mukaan Venäjän kieltäytyminen sopimuksen jatkoneuvotteluista ja sopimukseen kuuluvasta yhteydenpidosta maiden välillä. Viime kuukausina on myös noussut huolia siitä, voisiko Venäjä käyttää ydinaseita sodassaan Ukrainassa.

Yhden vaatimuksen tehneistä republikaaneista, edustajainhuoneen jäsenen Mike Rogersin, mukaan Venäjä käyttää tällä hetkellä sopimusta hyväkseen pelotellakseen Yhdysvaltoja ja muita Nato-jäsenmaita olemaan antamatta järeämpiä aseita Ukrainalle.

” Uutta aikataulua neuvotteluille ei ole sovittu.

Start-sopimus tuli voimaan vuonna 2011. Osapuolten oli tarkoitus saattaa sen asettamat tavoitteet voimaan vuoteen 2018 mennessä ja ylläpitää niitä sopimuksen voimassaoloajan. Myöhemmin sopimusta jatkettiin ulottumaan vuoteen 2026.

Sopimuksella muun muassa rajoitetaan käytössä olevien mannertenvälisten ballististen ohjusten, sukellusveneistä laukaistavien ballististen ohjusten ja ydinaseita kuljettamaan pystyvien raskaiden koneiden määrä 700:aan. Ydinkärkien määrä kyseisessä kalustossa on rajoitettu 1 550:een.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Venäjällä olisi kyky ottaa käyttöön runsaasti yli 1 550 ydinkärkeä, mutta sopimuksen myötä se oli vuoteen 2020 mennessä rajoittanut määrää 1 447:ään. Osana sopimusta sen osapuolet saavat tarkastaa toistensa kalustoja 18 kertaa vuodessa.

Kansainvälinen ajatushautomo Carnegie Endowment for International Peace varoitti jo vuonna 2019 lisääntyvästä ydinasevarustelusta ja lisääntyvistä viestintäkatkoista Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä, jos Start-sopimus päättyy.

Oikaisu 30.1. kello 12.15: Sergei Ryabkov on Venäjän varaulkoministeri, ei varapuolustusministeri.