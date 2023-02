Etelä-Venäjän Volgogradiin on saapunut venäläisiä joka puolelta maata viettämään Stalingradin taistelun voiton 80-vuotispäivää. Kaupunki nimetään taas kerran Stalingradiksi, ja Stalin saa uuden patsaan. HS:n kuvaaja seurasi maanantaina alkanutta juhlintaa.

Volgograd

Venäläispoika poseeraa isälleen, joka ottaa kännykällä kuvia. Taustalla on Stalinin rintakuva, joka on juuri paljastettu yleisölle. Poika selittää samalla suureen ääneen, miten hän on vastikään nähnyt ”oikean sotilaan, joka tuli sodasta”. Hän kertoo kysyneensä sotilaalta, oliko tämä Ukrainassa rintamalla, johon sotilas on vastannut myöntävästi. Sitten poika on kätellyt sotilasta.

Väkijoukossa Volgogradin keskusaukiolla on paljon ihmisiä, jotka kuulevat pojan selostuksen. He ovat pakkautuneet seuraamaan Stalinin patsaan paljastusta.

”Täällä näyttää juhlalliselta, mutta sääli, että tämä tapahtuu oikean sodan taustalla”, joku mutisee.

Sen enempää kriittisiä ääniä ei kuulu.

Keskiviikkona pystytetty uusi Stalinin patsas. Kolme tilaisuudessa muisteltua sotapäälikköä olivat Stalin, marsalkka Georgi Žukov ja kenraali Aleksandr Vasilevski.

Volgogradin pääaukio, jossa torstain paraati pidetään.

Aukiolla on ollut sotilaita monen päivän ajan eri seremonioissa.

Kaatuneiden sotilaiden muistomerkille jätetään kukkia.

Sotilaat marssivat keskiviikkona päivää ennen pääjuhlallisuuksia

Panssarivaunuja esitellään kaduilla.

Sotakalusto kiinnostaa myös ohikulkijoita.

Kaupungin nimi vaihdetaan juhlien ajaksi Stalingardiksi, siitä kertovat kyltit. Kuva Volgogradin Rauhankadulta.

Miljoonan asukkaan Volgogradissa on maanantaista lähtien ollut patroottinen into. Venäläisiä eri puolelta maata on tullut tai tuotu juhlistamaan Stalingradin taistelun 80-vuotispäivää. Taistelu vuoden 1942 lopusta vuoden 1943 helmikuun alkuun oli yksi toisen maailmansodan tärkeitä käännekohtia. Kaupungissa olleet natsi-Saksan joukot antautuivat, ja taistelun jälkeen natsi-Saksan eteneminen Neuvostoliitossa vaihtui perääntymiseksi.

Vuosipäivä on aina juhla, ja nykyhallinnon propagandaan sopii, että sen 80-vuotispäivä on hyvin suureellinen juhla. Kaupunkilaiset arvioivat, että valaistusten ja kukkien määrä ei ole ikinä ollut näin valtaisa.

Pääpäivänä eli torstaina 2. helmikuuta presidentti Vladimir Putin vierailee kaupungissa. Se tulee selväksi myös mittavista turvajärjestelyistä.

Vielä ei ole ilmoitettu, seuraako Putin sotilasparaatia. Hänen on määrä laskea kukkia Äiti synnyinmaan patsaalle, joka toisen maailmansodan muistomerkeistä suurin. Lisäksi hän tapaa isänmaallisten järjestöjen ja nuorijärjestöjen jäseniä.

87 metrin korkuinen Äiti synnyinmaan patsas pystytettiin Stalingradin taistelun kuolleiden muistolle. Nyt sen ympäristöön tuodaan kukkia.

Paraatin lisäksi pääjuhlallisuuksiin kuuluvat Stalingradin taistelun rekonstruktio eli taistelunäytelmä, konsertti sekä kunnialaukaukset.

Koko viikon ajan ohjelmassa on seremonioita, juoksukilpailuja, näyttely museossa ja valotaidetta.

Taistelun muistomuseossa on myytävän isänmaallisia t-paitoja ja koriste-esineitä.

Esillä ovat Leninin kunniamerkki (vas.), Neuvostoliiton sankarin mitali eli korkein Neuvostoliiton myöntämä arvonimi sekä kunniamerkki, jossa on kolme luokkaa. Ensimmäisen luokan merkin on saanut yli 2000, toisen luokan merkin lähes 50 000 ja kolmannen luokan merkin miltei miljoona venäläistä marraskuusta 1943 alkaen.

Taistelun muiston museossa esitetään Komentaja Pauluksen vankeus -nimistä näytelmää. Friedrich Paulus Stalingradin oli taistelun saksalaisjoukkojen komentaja.

Yleisö seuraa näytelmää Komentaja Pauluksesta.

Museossa on myös ”Voitonjuna”, jonka jokainen vaunu on omistettu tietylle sodan ajanjaksolle.

Vangittua saksalaissotilasta ja venäläisia sotilaita esittävät vahanuket päätyvät kännykkäkuviin.

Poliisiopiston kadetit vierailivat muistomuseon näyttelyssä.

Stanlingrad oli kaupungin nimi vuodesta 1925 vuoteen 1961, jolloin yhteyttä Staliniin häivytettiin. Volgograd-nimi kertoo, että se sijaitsee Volga-joen töyräällä.

Tammikuun lopussa kaupungin sisääntuloväylän Volgograd-kyltti muutettiin Stalingrad-kyltiksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita virallista nimenmuutosta.

Myös muina vuotuisina juhlapäivinä, kuten Voitonpäivänä ja Stalingardin pommituksen muistopäivänä 23. elokuuta, kaupungin sanotaan ”vaihtavan” nimensä Stalingradiksi. Keskustelun siitä, voisiko nimenmuutos olla virallinen, sanotaan kuitenkin kiihtyneen viime aikoina.

Nyt taistelun 80-vuotisjuhlallisuuksien aikana teille tuotiin jopa Venäjän virallisia tiemerkkejä, joissa lukee Volgogradin sijaan Stalingrad. Volgogradilaisen uutispalvelu V1:n mukaan samoja merkkejä oli teillä marraskuussa taistelun alkamisen vuosipäivänä.

Venäjän federaation täysin omistama tutkimuslaitos on tehnyt kyselyn siitä, kannattavatko kansalaiset Stalinin nimen palauttamista kaupungin nimeen. Laitoksen sivujen mukaan ajatusta kannatti 26 prosenttia venäläisistä.

Valoshow’ta harjoiteltiin Volgan rannalla illalla.

Telegramiin virtasi kuvia Volgogradin valoista.