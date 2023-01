Lokakuussa voimaan tullut laki lievensi vahingossa joidenkin seksuaalirikollisten tuomioita.

Espanjan päähallituspuolue PsOE kertoi maanantaina aikovansa muokata vasta lokakuussa hyväksyttyä lakia, joka koskee seksuaalista väkivaltaa. Uudistuksella on tarkoitus tukkia porsaanreiät, joiden ansiosta osa tuomituista seksuaalirikollisista on saanut lyhennettyä tuomiotaan. Lokakuun jälkeen tiettävästi parikymmentä seksuaalirikollista on vapautettu vankilasta, minkä lisäksi muutaman sadan tuomioita on lyhennetty.

Opetusministeri Pilar Alegrian mukaan uusi lakiesitys esitellään lähipäivinä.

Lokakuussa voimaan tulleen lain oli tarkoitus tiukentaa tulkintoja seksuaalirikoksista. Sen mukaan esimerkiksi kaikki seksi, johon ei ollut osapuolten suostumusta, tulkittiin raiskaukseksi riippumatta siitä, oliko uhri tehnyt aktiivista vastarintaa.

Samalla kuitenkin yhdistettiin aiempia seksuaalirikosten kategorioita, minkä vuoksi osa rangaistuksista vahingossa lieveni.

Uusi lakiesitys on kuitenkin repinyt vasemmistohallituksen rivejä. Lakiuudistus oli tukipuolue Podemosin käsialaa, ja puoluetta edustava tasa-arvoministeri Irene Montero pelkää lain uudistamisen palauttavan tilanteen takaisin siihen, mitä se oli ennen lokakuuta.

Monteron mukaan lakia ei tarvitsisi heti uudistaa, vaan asia hoituisi kouluttamalla tuomareita lain tulkintaan. Hän vannoi tekevänsä kaikkensa, jotta suostumus pysyisi lain keskiössä.

Opposition konservatiivipuolue Pp sen sijaan ilmoitti heti olevansa valmis tukemaan uutta lakiesitystä, jos päähallituspuolue sosialistit haluaa ajaa sen läpi ilman Podemosia.

Sosialistipuolue PsOE:n ministerit puolestaan vakuuttelivat, että uudistus ainoastaan tukkisi lain porsaanreiät eikä poistaisi suostumuksen vaatimusta. El Mundo -lehden mukaan PsOE aikoisi tuoda lakiuudistuksen parlamenttiin, vaikka ei pääsisi siitä yhteisymmärrykseen Podemosin kanssa.

Lokakuuhun asti raiskausten uhrien piti Espanjassa todistaa, että heitä vastaan oli käytetty väkivaltaa tai uhkailtu. Jos he eivät pystyneet tätä todistamaan, rikos tulkittiin raiskauksen sijaan seksuaaliseksi hyväksikäytöksi, mistä sai vähäisemmän rangaistuksen.