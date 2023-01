Syyttäjänvirasto aloitti todisteiden esittämisen suurelle valamiehistölle entisen presidentin Donald Trumpin roolista vaitiolorahan maksamisessa.

Yhdysvaltojen entisen presidentin Donald Trumpin rooli vaitiolorahan maksamisessa pornotähti Stormy Danielsille, oikealta nimeltään Stephanie Clifford, vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan aikana on ollut yksi pitkäaikaisimmasta Trumpiin liittyvistä rikostutkinnoista. Se on aikaisemmin johtanut umpikujaan, mutta nyt tapauksessa on tapahtunut ”dramaattinen eskalaatio”, kirjoittaa The New York Times.

The New York Timesin lähteiden mukaan Manhattanin piirisyyttäjän virasto aloitti maanantaina todisteiden esittämisen suurelle valamiehistölle, joka päättää mahdollisen virallisen syytteen nostamisesta. Suuren valamiehistön jäsenet valittiin hiljattain ja todistajien kuuleminen on alkamassa.

Todistajien joukossa kerrottiin olevan muun muassa Trumpin yhtiöiden sekä vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan työntekijöitä. Yksi avaintodistajista on National Enquirer -tabloidilehden entinen kustantaja David Pecker.

Daniels on väittänyt harrastaneensa Trumpin kanssa seksiä nevadalaisessa hotellihuoneessa 2006. Trump on kiistänyt kohtaamisen.

Vuonna 2018 Trumpin asianajajan Michael Cohen myönsi oikeudessa, että hän järjesteli Danielsille 130 000 dollarin maksun vastineena siitä, että tämä pysyisi vaiti väitetystä suhteestaan Trumpiin. Cohen myönsi tässä yhteydessä syyllistyneensä liittovaltion kampanjarahoituslakien rikkomiseen. Cohenin oikeudenkäyntiasiakirjoista käy selville, että Trump Organization naamioi tämän vaitiolorahan lakikustannuksiksi.

Cohen kertoi oikeudenkäynnissä, että vaitiolorahat oli hoidettu ”yhteistyössä Trumpin kanssa ja tämän johdolla”.

Trumpia ei syytetty mistään rikoksesta tässä vuoden 2018 oikeudenkäynnissä.

Trumpia saattaa odottaa rikossyytteet liittyen asiakirjojen väärennökseen sekä New Yorkin osavaltion vaalilain rikkomiseen.

Trump on toistuvasti kiistänyt syyllistyneensä laittomuuksiin sekä julistanut tutkinnan poliittisten vastustajien masinoimaksi ”noitavainoksi”.

Jos Trumpia vastaan nostetaan syytteet ja hänet tuomitaan, häntä saattaa odottaa maksimissaan neljän vuoden vankeustuomio, joka voidaan myös määrätä suoritettavaksi ehdollisena.

New York Timesin mukaan tuomio ei olisi kuitenkaan millään muotoa varma, sillä syyttäjä ei välttämättä onnistu osoittamaan, että Trump ja hänen yhtiönsä olisivat väärentäneet dokumentteja salatakseen Danielsille tehdyn maksun äänestäjiltä ennen vaaleja.