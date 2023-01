Rantaan New Yorkin osa­valtiossa ajautuneen ryhä­valaan kuolin­syy pyritään selvittämään pian

Valaiden rantautuminen Yhdysvaltain itärannikolle ei ole kovin harvinaista.

Lido Beachille New Yorkin osavaltiossa varhain maanantaina rantautuneen ryhävalaan kuolinsyy aiotaan selvittää pian, kertovat viranomaiset uutistoimisto Reutersin mukaan.

Valaita rantautuu aika ajoin alueen rannoille, etenkin etelämpänä New Jerseyn puolella. Tämänkertainen, noin 11-metrinen ryhävalasuros on kahdeksastoista suuri valas, joka on rantautunut Yhdysvaltain itärannikolle vuoden 2022 joulukuun alun jälkeen.

”Meidän rannallemme ei ole rantautunut valaita noin viiteen vuoteen”, kertoi Hempsteadin kaupungin virkamies Don Clavin Reutersille.

”Tämä on suurin vuosikymmeneen”, Clavin lisää.

Valas raahattiin vesirajasta ylemmäs rannalle seuraavan nousuveden tieltä tutkimuksia varten.

Lido Beach on osa New Yorkin osavaltion kuuluisaa Long Islandin ranta-aluetta.