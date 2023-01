Mielenilmauksissa vastustetaan suunniteltua eläkeiän nostoa. Eläkeikä olisi tarkoitus nostaa 62:sta 64:ään.

Eläkeuudistusta on vastustettu Ranskassa aiemminkin tammikuussa. 21. tammikuuta otetussa kuvassa oleva eläkeiän nostoa 64 vuoteen vastustava kannanotto oli kiinnitetty mielenosoittajan reppuun.

Ranskassa on varauduttu tiistaina liikennekaaokseen. Yli miljoonan ihmisen on odotettu lähtevän kaduille vastustamaan maan hallituksen kaavailemaa eläkeiän nostoa, minkä lisäksi monella alalla on lakkoja.

Aikaisemmin tammikuussa liki 1,1 miljoonaa ihmistä valtasi kadut vastaavassa mielenilmauksessa. Moisia ihmismääriä ei ole nähty Ranskan kaduilla sitten vuoden 2010. Tuolloinkin vastustettiin eläkejärjestelmän uudistamista.

Monien ranskalaisten oli pakko tiistaiaamuna miettiä vaihtoehtoisia tapoja töihin pääsemiseen, sillä joukkoliikenteen työntekijät olivat valtaosin lakossa.

Vaikka paikallis- ja metroliikenne olikin jumissa, lentoliikenteen ja pitkän matkan junien odotettiin kulkevan lähes normaalisti. Valtiollinen Air France -lentoyhtiö kertoi joutuvansa perumaan ehkä joka kymmenennen lyhyen tai keskipitkän välin lentonsa, mutta mannertenvälisten lentojen odotettiin liikkuvan häiriöttä.

Lakossa ovat myös esimerkiksi monet opettajat.

Protesteilla vastustetaan suunniteltua eläkeiän nostoa, jossa eläkeikä olisi tarkoitus nostaa 62:sta 64 vuoteen. Lisäksi hallitus haluaa pidentää aikaa, joka ihmisten on oltava töissä, ennen kuin he voivat saada täyden eläkkeen.

Presidentti Emmanuel Macron on sanonut, että vaikka eläkeuudistuksen yksityiskohdista voidaan keskustella, eläkeiän nostovaatimuksesta ei luovuta missään tapauksessa.

Lakiesityksen tie eteenpäin parlamentissa ei kuitenkaan ole ruusuinen, sillä vasemmisto-oppositio on jättänyt siihen yli 7 000 muutosesitystä. Lisäksi Macronin koalitio ei pysty yksinään ajamaan esitystään läpi, vaan tarvitsee siihen tukea myös konservatiivipuolueilta.

Opinionway-mielipidemittauslaitoksen tuoreen kyselyn mukaan 61 prosenttia ranskalaista vastustaa eläkeiän nostoa ja tukee mielenosoittajia. Luku on kolme prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisessä mittauksessa ennen tammikuun puoliväliä.