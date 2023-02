Viranomaisten mukaan vakavia pitkäaikaisia terveyshaittoja aiheuttavan kapselin löytäminen muistutti neulan etsimistä heinäsuovasta.

Australiassa säteilymittarin avulla etsitty radioaktiivinen kapseli on löytynyt, kertoo uutistoimisto AFP.

Pieni radioaktiivinen kapseli kuuluu kaivosyhtiö Rio Tintolle. Yhtiö pyysi maanantaina anteeksi kapselin kadottamista.

Kapselin uskotaan pudonneen useamman vaunun autokuljetuksesta jo viikkoja sitten. Kapseli katosi kuljetuksen aikana harvaan asutulla alueella Länsi-Australian takamailla Perthin ja syrjäisen Newmanin kaivoskaupungin välillä. Sitä etsittiin 1 400 kilometrin mittaisen tien varsilta.

Yhdysvaltalaisen ABC-kanavan mukaan kapseli löydettiin läheltä Newmanin kaupunkia.

Länsi-Australian hätäpalvelujen ministeri Stephen Dawson piti asiasta tiedotustilaisuuden keskiviikkona.

”Etsinnät päättyivät hyvin. Kuten jo aiemmin totesin, etsinnät muistuttivat neulan etsimistä heinäsuovasta. Uskon, että Länsi-Australian asukkaat voivat nukkua paremmin ensi yönä”, Dawson kertoi toimittajille.

Radioaktiivinen kapseli on osa laitteistoa, jolla kaivostoiminnassa mitataan rautamalmin tiheyttä.

Australian palo- ja pelastuspalvelun mukaan kapseli on halkaisijaltaan kuusi millimetriä ja sen korkeus on kahdeksan millimetriä. Se on siis halkaisijaltaan pienempi kuin viiden eurosentin kolikko.

Kapselin säteilymäärä vastaa noin yhden röntgenkuvan ottamista kuuden minuutin välein, Reuters kertoi tiistaina. CNN:n tietojen mukaan kapselin säteilymäärä olisi lähes kaksi kertaa korkeampi ja vastaisi 17 röntgenkuvan ottamista tunnissa, eli yhtä noin kolmen ja puolen minuutin välein.

Australian palo- ja pelastuspalvelun mukaan kapselin sisältämä Cesium-137 isotooppi voi aiheuttaa säteilypalovammoja ja muita pitkäaikaisia terveysriskejä. Viranomaiset etsivät kapselia käymällä kuljetusreittiä läpi 50 kilometrin tuntinopeudella säteilyä havainnoivien laitteiden kanssa.