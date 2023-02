Kun asukkaat olivat paenneet tai kuolleet, Jelena Bubienkan hoidettavaksi jäivät kylän koirat. Miehittäjien komentaja lupasi hänelle, että venäläissotilaat jättävät eläimet rauhaan. Mutta vain eläimet.

Ruski Tiški

Afrodita saapui pihaan marraskuun 11. päivänä. Se oli pahasti haavoittunut, ehkä kranaatin sirpaleesta. Mutta se oli elossa. Sen huomasi vain siitä, että se hengitti.

”Eläinlääkäri sanoi, että anna sen mennä, se ei voi selvitä”, sanoo Jelena Bubienka.

Koira oli verinen mytty mutta Bubienka päätti olla uskomatta eläinlääkäriä. Hän puhdisti haavat ja antoi koiralle ruokaa.

Viikkoihin Afrodita ei tehnyt muuta kuin hengitti.

Jelena Babienkan hiukset harmaantuivat yhdessä yössä Venäjän hyökättyä.

Mutta kuukauden kuluttua, joulun tienoilla, se liikautti jalkaansa. Nyt on tammikuun viimeinen torstai, ja Afrodita heiluttaa häntäänsä.

Mistään ei enää näe, että se on tullut kuoleman rajalta takaisin.

” Koiria on jäljellä enemmän kuin ihmisiä.

pihalla parveilee haukkuvia, räksyttäviä, nahistelevia koiria. Ne ovat sotaorpoja, joita Jelena Bubienka ruokkii ja hoitaa.

Koirien omistajat ovat paenneet tai kuolleet. Koirat odottavat rappukäytävien ja portinpielien edessä omistajiaan, jotka eivät enää koskaan tule.

Vain muutamasta piipusta kylänraitilla nousee savu. Ennen miehitystä täällä Ruski Tiškin kylässä Harkovan itäpuolella oli noin 5 000 asukasta, nyt korkeintaan 50.

Koiria on jäljellä enemmän kuin ihmisiä. Bubienkan hoivissa niitä on peräti 86.

”Julitška! Patriot! Soldat!”

Bubienka kutsuu koiria niille antamillaan nimillä. Sotilaalliset nimet eivät sinänsä kerro Bubienkan ajatusmaailmasta. Patriotin isäntä oli Patrik-niminen mies.

Koiria on niin monta että ne on nimettävä niin, että nimet jäävät mieleen. Paras keino on antaa nimi, joka muistuttaa koiran entisestä omistajasta, vaikkapa tämän ammatista.

Vuosi sitten Ruski Tiški on varmaankin ollut varsin viehättävä kylä. Suurin osa taloista on omakotitaloja, ja aika isoja. Ulkoseinissä näkyy hiiltyneitä lautasantenneja.

”Tässä me istuimme omenapuiden varjossa ja pidimme syntymäpäiviä ja muita juhlia”, Jelena muistelee katoksessa, jossa ei enää ole kattoa. Hän haaveilee rakentavansa siihen joskus koirille asuinsijan.

Vieressä on kylän jalkapallokenttä. Nyt toinen maali on kaatunut. Ihan kaikki kylässä on kaatunut, paitsi vesitorni, joka on jäänyt hassusti kenolleen.

Iltapäivän aurinko paistaa kultaisesti Ruski Tiškin kylään.

Iltapäivän aurinko paistaa kultaisesti kuin elokuisena iltana. On helppo kuvitella kesäillat ennen sotaa. Niistä on vain puolitoista vuotta aikaa.

Jelena ja hänen äitinsä ovat eilen muuttaneet kellarista sisään asuntoonsa. He asuivat kellarissa yksitoista kuukautta ja yhden päivän. Kun Venäjä hyökkäsi, perhe piilotti ensimmäisenä äidin kellariin.

Vasta nyt he uskaltavat asua pienessä huoneistossaan maan päällä.

Se ei ole juhlan aihe. Asunnossakin on niin kosteaa, että kameran linssi menee heti huuruun. Sähköä ei ole. Sisällä näkee vain otsalampun valossa.

Bubienkan äiti on saanut kolme vaikeaa kohtausta. Hän makaa pimeässä huoneessa kukkatapetin alla halvaantuneena.

Jelena Bubienka hoitaa halvaantunutta äitiään otsalampun valossa.

Ovi jää hetkeksi auki, ja kirsuja ilmestyy ovenrakoon. Koirat pitää tuuppaista takaisin käytävään. Ne saavat mennä kylässä kaikkialle paitsi sisään tänne asuntoon.

” Kun rahaa ei ole, Jelena keittää koirille puuroa.

Suomessa Jelena Bubienka olisi ehkä omaishoitaja ja koirahoitolan emäntä. Ukrainassa hän hoitaa liikuntakyvytöntä äitiään, mutta ei saa valtiolta penniäkään.

Mutta ihmiset antavat lahjoituksia. Bubienkan tytär käy parin viikon välein kylässä tuomassa ruokaa ja tarvikkeita. Tänään tytär on lähettänyt niitä meidän mukanamme:

Otsalamppuja ja niihin paristoja. Varavirtalähteitä. Lääkkeitä. Sidetarpeita. Ruiskuja. Lihaa. Kymmeniä kiloja koiranruokaa.

Kun rahaa ei ole, Jelena keittää koirille puuroa. ”Mutta eivät koirat puurolla elä. Yritän ostaa koirille lihaa aina kun mahdollista.”

Bubienka sterilisoikin koirat itse. Syksyllä hän tilasi eläinlääkärin ties kuinka monetta kertaa.

”Minä näytän sinulle nyt, miten tämä tehdään. Saat pärjätä itse”, eläinlääkäri sanoi Bubienkalla, ja pärjättävä oli.

Hän kulkee talonrauniosta toiseen. Niistä löytyy aina uusia koiria.

Aggressiivisimmat koirat on kettingissä kiinni talojen raunioissa. Tuolla on pahasisuinen saksanpaimenkoira, tuolla iso samojedi, jonka lähelle ei parane mennä.

Työuransa Bubienka Ukrainan rautateillä.

Valtava koiranruokasäkki tyhjenee hetkessä. Kuppeja ja kippoja tarvitaan monta, jotta pienimmätkin koirat saavat osansa.

Työuransa Bubienka teki vaunupalvelijana, siis opastaen ja avustaen junamatkustajia Ukrainan rautateillä. Nyt hän on 57-vuotias eikä saa eläkettä vielä kolmeen vuoteen.

Halvautuneen äidin eläke on 2 500 Ukrainan hryniaa. Se vastaa noin 60:a euroa. Kyllä Jelenalle ja hänen äidilleen varmaankin paikka jostain löytyisi, mutta Bubienka ei halua lähteä.

Viime vuonna he eivät voineet.

” Sotilaat keräsivät Ukrainan liput saloista.

panssarit saapuivat auringon noustessa. Ne jyrisivät halki Ruski Tiškin kylänraitin ja jatkoivat matkaansa länteen, Harkovaa ja koko Ukrainaa valtaamaan.

Oli helmikuun 24. päivä. Talossa oli koko perhe: Jelenan äiti, poika, tytär ja yhdeksänvuotias tyttärentytär. Kun aamu valkeni, he piilottivat isoäidin.

Kylässä kaikki olivat hereillä jo aamunkoitteessa. Venäjä oli aloittanut sodan aamuneljältä tuhoamalla läheisiä varuskuntia ohjuksillaan.

”Tiesin heti, että sota oli alkanut”, Bubienka sanoo.

Päivällä kylään saapui panssarivaunuja ja -autoja. Sotilaat marssivat asuntoihin ja pyysivät majapaikkoja ja ruokaa, eivätkä kovin kohteliaasti. ”He olivat kuin kotonaan”, Bubienka sanoo.

Sotilaat keräsivät Ukrainan liput saloista ja vetivät tilalle Venäjän trikolorit. Miehitys oli alkanut.

Sen päivän aikana Bubienkan hiukset muuttuivat harmaiksi.

maaliskuun alussa Bubienkan poika, tytär ja tyttärentytär pakkasivat auton täyteen ja ajoivat Venäjälle. Se oli ainoa keino paeta.

Miehitys oli tietysti laiton, mutta Venäjän silmissä kylä oli nyt Venäjää. Toinen suunta oli tukittu.

Sodan etulinja oli kymmenen kilometrin päässä Saltivkan lähiössä. Taistelut olivat raivokkaita. Ei ollut mitään mahdollisuutta murtautua etulinjan läpi Ukrainan puolelle.

Miehitystä saattoi paeta vain ajamalla vielä syvemmälle Venäjälle ja palata Eurooppaan kiertokautta. Bubienkan lapset ja tyttärentytär ajoivat Puolaan.

Mutta ei halvaantunutta äitiä voinut ahtaa autoon. Kylä tyhjeni.

”Tämän talon asukkaat lähtivät melkein kaikki Suomeen”, Bubienka sanoo. ”Tuon kissan isäntäperhe on nyt Suomessa.”

” Sotilaat veivät kummipojan tukikohtaan.

miehitys kesti pari kuukautta suhteellisen tasaisena.

Yhtenä päivänä känninen venäläissotilas tuli pihaan ja aikoi ampua räksyttävän koiran, joka oli kiinni ketjussa. Bubienka astui kiväärin ja koiran väliin. Lopulta sotilas rauhoittui. Bubienka marssi komentajan puheille ja sai tältä lupauksen, että sotilaat eivät tee koirille pahaa.

Lupaus koski koiria.

Maaliskuussa Bubienkan kummipoika tuli kyliltä ja joutui jälleen kerran näyttämään tarkastuspisteellä paperinsa. Poika oli 23-vuotias. Tarkastuspisteen vartiosotilaat olivat osseetteja.

Pojalla keitti yli. ”Mitä helvettiä te täällä teette?” poika huusi sotilaille. Tai jotain sellaista.

Se oli paha virhe, sen myöntävät kaikki. Sotilaat veivät kummipojan tukikohtaan.

Jelena Bubienka ja hänen tyttärensä kävivät vetoamassa sotilaisiin. Poika teki virheen, kyllä he sen ymmärsivät.

”Ei huolta, me vain vähän puhumme hänelle”, osseetit sanoivat, ”sitten me päästämme hänet.”

Mutta eivät päästäneet.

Naiset palasivat kysymään poikaa seuraavana päivänä ja sitä seuraavana. Osseetit sanoivat, että poika pääsee pian takaisin. Sitten he kyllästyivät ja alkoivat teeskennellä, etteivät tiedä koko asiasta mitään. Mikä poika?

Kului viikkoja, ehkä kuukausi. Lopulta tuli rotaatio, siis sotilaiden vaihto. Osseetit katosivat kylästä, ja tilalle tulivat uudet sotilaat. He eivät oikeastikaan tienneet asiasta mitään.

Pojasta ei ole sen jälkeen kuultu.

Mutta se oli vielä alkukevättä. Jälkikäteen ajatelleen se ei ollut niin pahaa aikaa.

”Miehitysaika oli enemmän tai vähemmän normaalia”, Bubienka sanoo. ”Kun Ukraina alkoi työntää Venäjää takaisin, venäläiset eivät välittäneet enää mistään.”

Taistelu Harkovan kaupungista päättyi toukokuussa. Ukraina ajoi venäläiset kaupunginrajalta vapun tienoilla. Vasta siitä alkoi Ruski Tiškin helvetti.

Kun Ukrainan vastahyökkäys ajoi venäläisiä sinne mistä olivat tulleetkin, rintama kulki yhä lähempänä kylää. Lopulta rintama oli keskellä kylää.

Venäjä vetäytyi ja ampui kranaateillaan keskeltä siviiliasutusta. Sellainen voi olla sotarikos, mutta siitä Venäjä ei piitannut.

Bubienka oppi nopeasti, että lähtevän kranaatin ääni on pahempi kuin putoavan. Silloin on vain hetki aikaa suojautua, ennen kuin vastaisku sataa maahan.

” ”Kun se tapahtuu, ei oikeastaan pelota.”

Ensimmäisen kerran kuolema väisti Bubienkan täpärästi, kun kranaattihyökkäys osui yhdelle kylän leikkipaikoista.

Seitsenvuotias tyttö ja hänen pari vuotta vanhempi veljensä olivat leikkimässä, kun kranaattikeskitys alkoi. Bubienka oli kymmenen metrin päässä ja näki omin silmin, kuinka sirpaleet osuivat tyttöön.

Venäläinen sotilas ryömi tulituksen alla ja raahasi Jelenan turvaan suojaten tätä vartalollaan. Se pelasti Bubienkan hengen. Mutta tyttöä ei voinut enää pelastaa.

Sen jälkeen kranaatit väistivät Bubienkan muutamilla metreillä kuusi kertaa ennen kuin Venäjä ajettiin viimeisen kerran kylästä syksyllä.

Kerran Bubienka oli hautausmaalla ja etsi suojaa hautojen välistä. Toisen kerran hän oli ripustamassa pyykkejä parvekkeelleen, kun kranaatit iskeytyivät etupihalle. Sirpaleet lensivät ohi, mutta paineaalto heitti hänet selälleen.

Loppukesästä Bubienka oli niittämässä heinää vuohille, kun kranaatteja alkoi sataa. Niityllä ei ollut mitään suojaa. Mutta hän löysi mutakuopan ja hyppäsi sinne ja makasi aloillaan, kunnes kranaattisade loppui.

Miltä se tuntuu?

”On vaikea kuvailla. Kun se tapahtuu, ei oikeastaan pelota. Vasta kotona alkaa pelottaa. Tai matkalla kotiin alkaa täristä ja jalat ovat mennä alta.”

” Sadevesi valuu talon rakenteisiin.

Kranaattisade alkoi toukokuussa ja jatkui syksyyn asti.

”24 tuntia vuorokaudessa, seitsemän päivää viikossa”, Bubienka sanoo.

Se on helppo uskoa. Sota-alueilla ei aina näytä siltä kuin television uutispätkissä. Ruski Tiškissä näyttää. Kylä on tuhottu täysin.

Yritämme löytää talon, joka olisi säästynyt ammuksilta. Emme onnistu. Melkein jokaiseen taloon on osunut kranaatteja suoraan, niin että ne ovat rikkonut palan seinää tai kattoa.

Suuri osa taloista on tuhoutunut korjauskelvottomiksi. Sirpaleet ovat rei’ittäneet peltiaitoja, ovia, parvekkeita, autonraatoja.

Ihmisiä. Lapsia. Koiria.

Bubienkan rapun oveen on sudittu maalilla LJUDI, DETI. Ihmisiä, lapsia. Sama teksti on monessa ovessa, joka on jäänyt pystyyn.

Bubienka ja hänen äitinsä asuvat kerrostalossa, jossa ei ole kattoa. Kranaatit ovat jauhaneet katon tiilimurskaksi.

Niin kuin monessa paikassa Ukrainassa, jälleenrakennus on alkanut, vaikka sota jatkuu. Kattotuolit ovat paikallaan, mutta kattotiiliä ei ole. Rahat ovat loppuneet kesken. Sadevesi valuu talon rakenteisiin.

Koirien juomaämpärit ovat rappukäytävässä. Jelena Bubienka täyttää kaikki ämpärit pumppukaivosta, kun sähköä on.

Koirat etsivät juotavaa Ruski Tiškin kylässä Ukrainassa. Vesijohdoissa vettä ei ole.

Vettä on liikaa, mutta väärissä paikoissa. Vesijohdossa sitä ei ole.

”Sähköä on neljän päivän välein. Käytän silloin pumppukaivoa ja täytän jokaisen ämpärin, jotta koirille riittää vettä.”

Bubienka kertoo haaveilevansa siitä, että pääsisi kuukausien jälkeen tavalliseen suihkuun.

Ääni tulee kaukaa. Se on niin matala, että on vaikea sanoa, tuleeko se oikeastaan maasta vai ilmasta. Se on tykkien jylyä. Sota jatkuu.

”Ei minulla ole aikaa miettiä tulevaisuutta. Ei minulla ole vapaa-aikaa. En ehdi edes viettää aikaa lapsenlapseni kanssa”, Bubienka sanoo. Tyttären perhe on palannut Puolasta, mutta ei enää Ruski Tiškiin.

Aurinko on laskemassa, ja kylmä tulee nopeasti. Näin päivät kuluvat.

Sanomme hyvästit tienristeyksessä ja hyppäämme autoon. Jossain kilometrien päässä näemme ensimmäiset ehjät rakennukset.

Enää ei tunnu vaikealta uskoa, että Venäjä ampuu 20 000 ammusta joka ikinen päivä. Rikki ammuttu Ruski Tiški on vain yksi sadoista kylistä, jotka ovat olleet tuhat kilometriä pitkällä rintamalla kahden tulen välissä.

Jelena Bubienka ja hänen äitinsä ovat kaksi niistä arviolta 17, 6 miljoonasta ukrainalaisesta, jotka tarvitsevat humanitaarista apua.

Bubienka on menettänyt veljensä ja tämän vaimon, ja heidän lapsensa ovat jääneet orvoiksi. Kukaan ei tiedä, montako ihmistä tässä kylässä saati koko Ukrainassa on jo kuollut.

Se tiedetään, että sodan aikana kylän koirista on kuollut yksitoista ja kadonnut kahdeksan, koska Bubienka on sen laskenut.