Nicholsin pahoinpitely ja kuolema tallentuivat tarkasti Memphisin kaupungin julkaisemille videoille.

Yhdysvalloissa varapresidentti Kamala Harris on keskiviikkona vieraillut poliisin pahoinpitelemänä kuolleen mustan miehen Tyre Nicholsin hautajaisissa Memphisissä, kertoo muun muassa The New York Times -lehti.

Harris arvosteli puheessaan poliisin käyttämää väkivaltaa.

”Tämä perhe menetti pojan ja veljen väkivallan seurauksena sellaisten ihmisten käsissä ja jaloissa, joiden tehtävänä oli pitää hänet turvassa”, Harris lausui Nicholsin hautajaisissa Memphisin kirkossa.

Paikalla oli satoja ihmisiä saattamassa 29-vuotiaana kuolleen Nicholsin hautaan. Myös presidentti Joe Biden on puhunut Nicholsin vanhempien kanssa. Biden kuvaili olleensa pöyristynyt ja tuskissaan Nicholsin pahoinpitelystä kuvatuista videoista.

Nicholsin pahoinpitely ja kuolema tallentuivat tarkasti videoille, jotka Memphisin kaupunki julkaisi. Memphisin poliisin mukaan yhteensä seitsemän poliisia on hyllytetty Nicholsin pahoinpitelyn seurauksena. Tämän jälkeen heistä viisi on erotettu ja kaksi on edelleen sisäisen tutkinnan kohteena.

Viittä erotettua poliisia syytetään Nicholsin taposta.