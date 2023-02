Salomonsaaret solmi viime vuonna salaisen turvallisuussopimuksen Kiinan kanssa.

Yhdysvallat on avannut 30 vuoden tauon jälkeen suurlähetystön Salomonsaarilla. Suurlähetystön avaaminen on vastaveto Kiinalle, joka on pyrkinyt vahvistamaan asemaansa eteläisellä Tyynellä valtamerellä. Varsinkin Australia on seurannut huolestuneesti Kiinan vaikutusvallan kasvua lähialueillaan.

Yhdysvallat oli ilmoittanut suurlähetystön avaamisesta vuoden 2022 alussa ennen kuin Salomonsaaret solmi Kiinan kanssa salaisen turvallisuussopimuksen viime huhtikuussa.

Kiinan kanssa sopimuksen allekirjoittanut Salomonsaarten pääministeri Manasseh Sogavare ei osallistunut suurlähetystön avajaistilaisuuteen, mutta ulkoministeri Colin Beck oli paikalla.

Yhdysvallat sulki suurlähetystönsä Salomonsaarten pääkaupungissa Honiarassa vuonna 1993 sen jälkeen, kun kylmän sodan päättyminen johti diplomaattivirkojen vähentämiseen sekä painopisteiden muuttumiseen Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa.

Salomonsaaret sijaitsee Australian koillispuolella ja oli toisessa maailmansodassa Japanin miehittämä. Salomonsaarten pääsaarella Guadalcanalilla käytiin yksi toisen maailmansodan tunnetuista taisteluista Yhdysvaltojen ja Japanin välillä.