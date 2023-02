Pääministeri Sanna Marin tuli rauhoittelemaan Ruotsia, joka pelkää Suomen lähtevän Natoon yksin, kirjoittaa HS:n Tukholman-kirjeenvaihtaja Jussi Sippola.

Tukholma

Ruotsi on monella tapaa räjähdysherkässä tilanteessa, mutta Suomi seisoo naapurinsa tukena.

Suomen pääministeri Sanna Marin vieraili torstaina Tukholmassa ja tapasi Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonin.

Molemmat pääministerit vakuuttelivat useaan otteeseen median edessä, että Suomi ja Ruotsi hakivat Natoon yhdessä ja aikovat kulkea yhdessä jäsenyyteen asti.

”On erittäin tärkeää, että lähetämme tänään selkeän viestin. Suomi ja Ruotsi hakivat yhdessä, ja on kaikkien etu, että liitymme yhdessä”, Marin sanoi.

”Käsi kädessä”, kuten Natoa kohti kulkevilla naapureilla on tapana sanoa.

Kristersson kiitteli Marinia:

”Arvostan hyvin selkeitä viestejä Suomelta, sinulta ja presidentti Sauli Niinistöltä siitä, että olemme tällä matkalla yhdessä”, Kristersson sanoi osoittaen sanansa Marinille.

Otsikoihin Ruotsissa ja Suomessa nousi eräs Marinin kommentti: Ruotsi ei ole mikään ”luokan hankala lapsi”.

Se oli viittaus viime viikkojen tapahtumiin ja siihen, että naapureiden Nato-porttia kiinni pitävä Turkki on ryöpyttänyt kommenteissaan etenkin Ruotsia.

Ja onhan Ruotsissa tapahtumia riittänyt.

Vedetäänpä ensin henkeä ja listataan sitten hieman näitä tapahtumia:

Tammikuussa kurdiaktivistit roikottivat Erdoğan-nukkea mielenosoituksessa Tukholmassa ja saivat Turkin presidentin raivostumaan.

Sitten äärioikeistopoliitikko poltti Turkin suurlähetystön edessä Koraanin ja sai Turkin presidentin raivostumaan. Tukea Nato-jäsenyydelle ei ole luvassa, Erdoğan jylisi. Samalla raivostuivat monet ihmiset eri muslimimaissa. Ruotsin liput paloivat, ja Ruotsia vastaan käynnistettiin boikotteja.

Koraaninpolttaja sai rahallista tukea ruotsalaiselta toimittajalta, joka esiintyy säännöllisesti ruotsidemokraattien netti-tv-kanavalla. Toimittaja on myös työskennellyt venäläisten propagandakanavien kanssa.

Ruotsidemokraatit taas on Ulf Kristerssonin hallituksen tärkein tukija. Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson on puolestaan saanut Turkkiin omien sanojensa mukaan ikuisen porttikiellon jaettuaan lehtisiä pakolaisille Turkissa vuonna 2020. Tammikuussa Åkesson, Kristerssonin hallituksen tukipilari, kutsui Erdoğania ”islamistiseksi diktaattoriksi”.

Ja sitten vielä Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto antoi haastattelun, jonka tulkittiin tarkoittavan, että Suomi voisi mennä ilman Ruotsia Natoon.

Samalla koko tammikuun Ruotsissa on räjähtänyt pommi suurin piirtein joka toinen päivä. Poliisi epäilee, että yksi räjähdyksistä vastuullinen on Turkista käsin toimiva huumepomo ”Kurdiska Räven”, kurdikettu. Ruotsi on pyytänyt 36-vuotiaan rikosepäillyn luovuttamista, mutta Turkki ei ole suostunut, koska mies on saanut Turkin kansalaisuuden.

Huh.

Ruotsalaisia onkin alkanut mietityttää, miten Suomi jaksaa Ruotsin mukana tässä pyörityksessä. Viime viikolla iltapäivälehti Expressen julkaisi pääkirjoituksen, jossa pyydettiin Suomelta anteeksi.

”Anteeksi Suomi, voitte mennä edeltä Natoon, jos tarve on”, lehti kirjoitti.

Ei ole mikään ihme, että Ulf Kristersson on nyt pariin otteeseen kannustanut ruotsalaisia pitämään pään kylmänä.

Kylmäpäisyyteen on kannustanut myös Suomen presidentti.

Ruotsin – ja siis myös Suomen – Nato-jäsenyyksien sabotointiin tähtäävää toimintaa voi tulla vielä lisääkin, Kristersson myönsi.

Torstaina ruotsalaiset saivat helpotusta tiukkaan tilanteeseen, kun Sanna Marin vakuutteli, että Suomi pysyy Ruotsin rinnalla. Ruotsi on nyt kovassa paikassa, mutta kovia paikkoja vartenhan sitä Natoon yhdessä haetaan.

Pääministerien esiintyminen torstaina kieli siitä, että naapurit eivät hevillä muuta linjaansa.