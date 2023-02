Ruotsissa keskustellaan nyt sosiaalidemokraattien kokouksesta, johon osallistui joidenkin tietojen mukaan jengirikollisia. Toisten tietojen mukaan kokous sujui normaalien demokraattisten periaatteiden mukaisesti.

Sosiaalidemokraattien kannattaja piteli entistä pääministeriä Magdalena Anderssonia esittävää kylttiä puolueen vaalitapahtumassa Botkyrkassa 2022. Sosiaalidemokraateilla on vahva asema Botkyrkan politiikassa.

Tukholma

Viime aikoina räjähdykset ja ampumistapaukset ovat ravistelleet Ruotsia, mutta tällä viikolla on alkanut myös toisenlainen keskustelu jengirikollisuudesta.

Ruotsissa pelätään nyt, että rikollisjengit ovat ryhtyneet valtaamaan poliittisia instituutioita.

Pelko ryöpsähti esiin viime viikonlopun tapahtumien jälkeen.

Tapahtumista ei ole vielä muodostunut aukotonta kuvaa, mutta keskustelu niistä käy kiivaana.

Viime lauantaina Tukholman eteläpuolella sijaitsevan, noin 95 000 asukkaan Botkyrkan kunnan sosiaalidemokraatit järjestäytyivät kokoukseen.

Kokouksessa puolueen vahva paikallisjohtaja Ebba Östlin äänestettiin pois kunnanhallituksen puheenjohtajan paikalta lukemin 91-88.

Äänestystulos oli yllättävä.

Erikoista äänestyksessä oli myös se, että kokoukseen osallistui yllättäen noin 50 uutta sosiaalidemokraattisen puolueen jäsentä, kertoivat monet ruotsalaislehdet. Iltapäivälehti Aftonbladetin lähteiden mukaan osa uusista jäsenistä ei osannut ruotsia eikä tuntunut edes tajuavan, mistä kokouksessa oli kyse.

Tämän joukon voimin Ebba Östlin kuitenkin äänestettiin pois puheenjohtajan paikalta.

Medialähteiden mukaan osalla näistä sosiaalidemokraattien uusista jäsenistä oli yhteyksiä Vårbynätverket-nimiseen vaikutusvaltaiseen rikollisjärjestöön.

Miksi tämä suuri, paikallispolitiikasta yllättäen kiinnostunut joukko sitten halusi äänestää Ebba Östlinin pois?

Vuosi sitten helmikuussa Botkyrkan kunta sulki nopealla aikataululla seitsemän nuorille suunnattua iltapäiväkerhoa, joita pyöritti sosiaalidemokraateille läheinen nuorisojärjestö nimeltä ABF.

Iltapäiväkerhojen sulkemisen syynä oli se, että Botkyrkan kunta oli Östlinin johdolla tilannut ulkopuoliselta turvallisuusalan yritykseltä selvityksen iltapäiväkerhojen toiminnasta.

Selvityksen mukaan iltapäiväkerhoissa käytiin huumekauppaa, minkä lisäksi lapsille suunnatuissa kerhoissa työskenteli vakavista rikoksista tuomittuja ihmisiä. Iltapäiväkerhojen tiloissa oli myös tapahtunut väkivaltaisia tilanteita ja niissä oli oleskellut miehiä luotiliivien kanssa. Kerhoista oli löytynyt kokaiinia ja hasista.

Raportin mukaan iltapäiväkerhojen johtohenkilöt olivat pyrkineet pimittämään poliisilta kerhoihin liittyviä rikoksia.

Aftonbladetin haastattelema poliisilähde sanoi, että todellisuus oli pahempi kuin raportti antoi ymmärtää.

”Iltapäiväkerhot olivat rikollisten virkistystiloja, joissa käytiin huumekauppaa. Mitään ikärajoja ei ollut, ja saatoimme nähdä, miten kolmekymppiset jengirikolliset seurustelivat lasten kanssa”, lähde kuvaili Aftonbladetille.

Botkyrkan iltapäiväkerhoja pyöritti nuorisojärjestö ABF:n paikallisosasto ABF Botkyrka/Salem, jonka mukaan raportin tiedot ovat valheellisia.

Puheenjohtaja Christina Zedell sanoi paikallislehdelle, että he voivat osoittaa kaikki raportin väitteet valheellisiksi. Zedell on sosiaalidemokraatti, joka on istunut myös valtiopäivillä.

Zedell kiistää myös tiedot, joiden mukaan puolueen lauantaisessa kokouksessa olisi ollut mukana rikollisia.

Zedellin mukaan äänestyksessä oli kyse kritiikistä Östlinin johtajuutta kohtaan, josta puolue oli teettänyt sisäisen selvityksen.

”Tässä ei ole kyse ABF:stä. Nyt kun ABF:ää ja minua arvostellaan näin kovasti, haluan sanoa, että asiasta muodostunut kuva ei ole todellisuuden mukainen”, hän sanoi ruotsalaislehti Dagens Nyheterille.

Ruotsissa on suhtauduttu vakavasti lauantain kokouksen tapahtumiin.

Osa paikalla olijoista kuitenkin sanoo, että kaikki meni normaalien demokraattisten prosessien mukaisesti. Osa paikalla olijoista taas sanoo, että kyseessä oli vallankaappaus, joka toteutettiin osin rikollisten voimin ja jonka oli masinoinut nuorisojärjestö ABF.

Botkyrkan sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Jens Sjöström kommentoi tapahtumia Dagens Nyheterille.

”Otamme tietysti vakavasti tiedot, joiden mukaan organisaatiossamme olisi jengirikollisia.”

Dagens Nyheter otti asiaan kantaa myös pääkirjoituksessaan keskiviikkona. Lehden mukaan Botkyrkan tapahtumat on selvitettävä. Lehden mukaan jengeillä on jo vahva ote kaupunkien kaduilla, mutta on selvää, että jengit haluavat tulevaisuudessa yhä enemmän valtaa.

Lehden mukaan paikallisinstituutioiden kaappaaminen on askel suuntaan, jossa jengit ottavat haltuunsa lopulta koko valtion.

Lehti nostaa vakavana esimerkkinä esille Göteborgin tapahtumat, joista myös HS on kertonut.

Rikollisten valta kävi ilmi vuonna 2021 julkaistusta Göteborgin kaupungin teettämästä raportista.

Raportissa haastateltiin kaupungin viranomaisia, jotka kertoivat, miten rikolliset olivat onnistuneet luomaan painostuksella ja uhkailulla kaupunkiin vaikenemisen kulttuurin, jossa rikollisten toimintaan ei uskalleta puuttua.

Raportin mukaan rikolliset vaikuttavat muun muassa kiristämällä ja väkivallan uhkalla viranomaisiin ja saavat siten itselleen edullisia päätöksiä: muun muassa rakennuslupia, oleskelulupia, kansalaisuuksia ja asunto-oikeuksia.

Sittemmin Botkyrkan tapahtumien kulku on hieman tarkentunut, vaikka vielä on paljon epäselvää.

Keskiviikkoiltana tapahtumia kommentoi sosiaalidemokraattien puoluesihteeri Tobias Baudin.

Hän kuvasi mediatietoja kokouksesta järkyttäviksi.

Puolue oli käynyt läpi kokouksen osallistujatiedot, joiden mukaan kokoukseen oli osallistunut 23 uutta jäsentä, ei siis 50, kuten aiemmin kerrottiin.

Baudinin mukaan puolueen tietoon ei kuitenkaan ole tullut tietoja, jotka vahvistaisivat, että kokouksessa olisi ollut jengirikollisia tai rikollisuuteen kytkeytyneitä ihmisiä.

”Eikä ole mitään, mikä osoittaisi, että äänestys olisi tapahtunut epädemokraattisesti”, hän sanoi uutistoimisto TT:lle.

Botkyrkan sosiaalidemokraatit ovat kannustaneet ihmisiä kertomaan, jos he tietävät kokouksessa olleen rikollisia. Puolue kertoo olleensa yhteydessä myös poliisiin, mutta puolue ei ole saanut tietoa rikollisyhteyksistä poliisilta eikä muiltakaan.

Ruotsin oikeusministeri, maltillisen kokoomuksen Gunnar Strömmer kuvaa mediatietoja kokouksesta hyvin vakaviksi.

”Järjestäytynyt rikollisuus, joka ujuttautuu puolueeseen, on uhka, joka on otettava hyvin vakavasti. Edellytän, että sosiaalidemokraatit kääntävät jokaisen kiven ja tekevät kaiken vaadittavan asian selvittämiseksi.”