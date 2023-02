Ukraina syyttää Georgiaa poliittisesta kostosta Mihail Saakašviliä kohtaan ja vaatii tälle välitöntä lääketieteellistä apua sekä palauttamista Ukrainaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vaatii Mihail Saakašvilin vapauttamista ja palauttamista Georgiasta Ukrainaan.

Mihail Saakašvili on Georgian entinen presidentti, Ukrainan Odessan alueen entinen kuvernööri ja nykyisin Ukrainan kansalainen. Hänet on tuomittu Georgiassa kuuden vuoden vankeusrangaistukseen, ja hänen terveytensä kerrotaan huonontuneen siitä lähtien kun hänet pidätettiin lokakuussa 2021.

Saakašvilin tapauksesta uutisoivat ukrainalainen uutis- ja tietotoimisto Unian ja Yhdysvaltain kongressin rahoittama Radio Free Liberty.

Zelenskyi jakoi keskiviikkona Twitter-tilillään kuvia riutuneen oloisesta Saakašvilistä, jonka kylkiluut pistävät esiin.

”Juuri nyt Ukrainan kansalaista, Georgian entistä presidenttiä Mihail Saakašviliä tapetaan hitaasti”, Zelenskyi kirjoittaa.

Seuraavassa julkaisussaan Zelenskyi vaatii Saakašvilin vapauttamista.

Myös puolalainen europarlamentaarikko Anna Fotyga vaati Saakašvilille välitöntä sairaalahoitoa ulkomailla.

Torstaina Ukrainan ulkoministeriö julkaisi lausunnon, jonka mukaan se vastustaa Saakašvilin epäinhimillistä kohtelua sekä tähän kohdistettua psykologista ja fyysistä väkivaltaa. Ministeriö vaatii tälle välitöntä lääketieteellistä apua ja palauttamista Ukrainaan.

Lausunnossaan Ukrainan ulkoministeriö esittää Saakašvilin kohtelun johtuvan poliittisesta kostosta.

Mihail Saakašvili vangittiin viime lokakuussa tämän palattua vuosien paon jälkeen Georgiaan. Saakašvili joutui heti vankilaan. Hänet oli tuomittu poissaolevana kuudeksi vuodeksi vankilaan vuonna 2018 muun muassa vallan väärinkäytöstä.

Vankilassa Saakašvil on aloittanut useita nälkälakkoja, jotka ovat heikentäneet hänen terveyttään. Nälkälakoillaan Saakašvili on vastustanut vangitsemistaan, jota hän syyttää poliittiseksi. Myös ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on kuvannut Saakašvilin tuomiota poliittiseksi kostoksi.

Joulukuun alkupuolella Saakašvilin avustajat kertoivat tämän kärsivän raskas­metallimyrkytyksestä ja olevan vaarassa kuolla ilman asianmukaista hoitoa. Tämän näytteistä oli hoitavien lääkärien mukaan löytynyt elohopeaa ja arsenikkia.

Saakašvili toimi Georgian presidenttinä vuosina 2004–2013. Vuonna 2015 Saakašvili sai Ukrainan kansalaisuuden ja toimi Odessan alueen kuvernöörinä vuosina 2015–2016.

Vankilatuomiota Georgiassa istuva Georgian entinen presidentti Mihail Saakašvili esiintyi keskiviikkona oikeuden istunnossa videoyhteydellä.