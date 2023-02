Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut vuodessa maailmanjärjestystä. Karen Donfried Yhdysvaltain ulkoministeriöstä uskoo, että Yhdysvaltain ja Euroopan yhtenäisyys auttaa sekä Venäjän että Kiinan uhkaa vastaan.

Karen Donfried on varma, että Suomi ja Ruotsi hyväksytään vielä Natoon.

Suomen ja Ruotsin päätös hakea Natoon on ”hätkähdyttävä esimerkki Venäjän strategisesta epäonnistumisesta” Ukrainan sodassa, sanoo ulkopolitiikan erikoisasiantuntija Karen Donfried, 60, Yhdysvaltain ulkoministeriöstä.

Maailma on muuttunut paljon viimeisen vuoden aikana sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Yhdysvaltain ja Euroopan välisiin ulkosuhteisiin perehtynyt Donfried antoi sodan vuosipäivän alla HS:lle Zoomin välityksellä videohaastattelun, jossa hän pohti Suomen Nato-prosessia, aseapua Ukrainalle ja sodan vaikutusta Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan. Samalla hän kehui vuolaasti Suomea Venäjän hyökkäyssodan voimakkaasta vastustamisesta.

Donfried työskentelee tällä hetkellä Yhdysvaltain ulkoministeriössä Euroopan ja Euraasian asioiden parissa. Vuodet 2014–2021 hän toimi yhdysvaltalaisen Saksan Marshall-rahasto -ajatushautomon (GMF) puheenjohtajana.

Mitä Yhdysvallat on valmis tekemään painostaakseen Turkkia hyväksymään Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset?

”Yhdysvalloissa uskomme, että sekä Suomen että Ruotsin jäsenyys vahvistaisi liittoumaa mittaamattoman paljon.

30 Nato-jäsenestä 28 on jo hyväksynyt Suomen ja Ruotsin hakemukset. Me odotamme Unkaria ja Turkkia. Unkari on sanonut, että se aloittaa käsittelyn myöhemmin tässä kuussa – asia, jonka toivotamme erittäin tervetulleeksi.

Turkki oli huolissaan Suomen ja Ruotsin politiikasta terrorismiin liittyen, ja uskon, että me kaikki ymmärrämme uhan, jonka Turkki kohtaa [Kurdistanin työväenpuolue] PKK:n vuoksi.

Viime vuonna näimme Turkin, Suomen ja Ruotsin välillä kolmenvälisen sopimuksen toimenpiteistä, joihin maat ryhtyvät. Bidenin hallinnon puolella arvioidaan, että Suomi ja Ruotsi ovat täyttäneet sopimuksen ehdot, ja uskomme, että kaikkien Naton jäsenten pitäisi nyt ratifioida hakemukset.

Tästä käydään jatkuvaa keskustelua Turkin, Suomen ja Ruotsin kesken, ja tietenkin asia nousee esiin yhteydenpidossamme Turkin kanssa.”

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on antanut ymmärtää, että hän saattaisi hyväksyä Suomen Natoon ennen Ruotsia. Mikä olisi Yhdysvaltain kanta, jos näin kävisi: pitäisikö Suomen liittyä sotilasliittoon ilman Ruotsia vai odottaa?

”Ajattelen, että sekä kysymys siitä, ratifioiko Turkki Suomen ennen Ruotsia että kysymys siitä, miten Suomi vastaa tähän, ovat hyvin pitkälti näiden kahden maan asioita.

Toistan ainoastaan meidän uskovan, että Nato-liittouma olisi vahvempi sekä Suomi että Ruotsi jäseninään. Olemme varmoja, että niin vielä tapahtuu, ja odotamme innolla tätä lopputulosta.”

Mitkä ovat Yhdysvaltain turvatakuut Suomelle ennen täysjäsenyyttä?

”Yhdysvallat on sanonut selvästi, että olemme sitoutuneita Suomen jäsenyyteen. Ponnistelemme tämän prosessin loppuun saattamiseksi.

Turvatakeista on ollut keskusteluja. Ja näet sen Itämerellä tapahtuvien harjoitusten osalta, jotka varmasti jatkuvat.

Entä kuinka pitkään, kuinka paljon ja minkälaisilla asejärjestelmillä Yhdysvallat on valmis tukemaan Ukrainaa?

”Presidentti Biden on ollut selvä siitä, että seisomme Ukrainan rinnalla niin pitkään kuin se vaatii. Eilen [14.2.] oli Ramstein-ryhmän kokous, ja olemme kaikki erittäin sitoutuneita varmistamaan, että Ukraina on parhaassa mahdollisessa asemassa ajamaan Venäjän hyökkäyksen pois.

Varmistamme myös, että Ukraina on vahvimmassa asemassa päivänä, jona pääsemme neuvotteluihin, jotka tuovat sodalle kestävän lopun.”

Biden halusi ulkopolitiikkansa keskittyvän Kiinaan, mutta onko Venäjän hyökkäys muuttanut tärkeysjärjestystä?

”Biden on puhunut liittoutumiemme ja kumppanuuksiemme elvyttämisen tärkeydestä ensimmäisestä päivästä lähtien Valkoisessa talossa. Hän uskoo, että Yhdysvallat on vahvempi, kun teemme yhteistyötä liittolaistemme ja kumppaneidemme kanssa.

Tämä lähtökohta on palvellut häntä erittäin hyvin kaikissa kohtaamissamme ulkopolitiikan haasteissa. Näette sen tärkeyden Ukrainassa, mutta myös Kiinan kanssa kohtaamissamme vaikeuksissa.

” "Eurooppalaiset tajusivat, että Kiina oli tulossa Eurooppaan”

Väittäisin, että Yhdysvallat ja Eurooppa suhtautuvat Kiinaan yksimielisemmin kuin koskaan aiemmin.

Monet eurooppalaisista kumppaneistamme näkivät Kiinan ensisijaisesti paikkana eurooppalaiselle viennille. Kiinan Vyö ja tie -aloitteen myötä eurooppalaiset tajusivat, että Kiina oli tulossa Eurooppaan ja ostamassa tärkeää strategista infrastruktuuria.

Yhdysvallat ja Eurooppa käyvät todella harkittua vuoropuhelua siitä, miten jatkamme yhteistyötä Kiinan kanssa niissä asioissa, joissa tarvitsemme maailmanlaajuista yhteistyötä, kuten ilmasto. Mutta miten samalla suojelemme strategisilta osilta infrastruktuuriamme.

Tämä on laajempi uhka maailmanjärjestykselle, jonka edessä olemme hyvin yhtenäisiä Suomen ja eurooppalaisten liittolaistemme ja kumppaneidemme kanssa.”