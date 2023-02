Kaikki tulkitsivat Bidenin esiintymistä mahdollisen presidentti­ehdokkuuden näkökulmasta, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Elina Väntönen.

Washington

Panokset olivat kovat, ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tiesi sen.

State of the Union (Kansakunnan tila) on perinteisesti presidentin vuoden tärkein puhe, jota kymmenet miljoonat amerikkalaiset katsovat.

Nyt onnistuminen oli tavallistakin tärkeämpää, sillä Bidenin odotetaan koska tahansa ilmoittautuvan vuoden 2024 presidenttikilpaan.

Hapuilu, yskäisyjen sarja, sanojen kadottaminen tai vain huono vireystila olisivat kaikki voineet johtaa keskusteluun siitä, onko 80-vuotias Biden liian vanha pyrkimään jatkokaudelle.

Kaikki tulkitsivat Bidenin esiintymistä vääjäämättä hänen mahdollista ehdokkuuttaan vasten.

Ja kyllähän Biden presidenttiehdokkaalta kuulosti ja puhe osin kuin epäviralliselta kampanja-avaukselta.

Hän korosti Yhdysvaltojen erinomaisuutta ja ylisti heti puheensa alkupuolella demokraattien ja republikaanien yhteisiä saavutuksia. Hän puhui yhteistyön mahdollisuuksista ja varoitti riitelystä vain riitelemisen vuoksi.

Poissa olivat vielä viime syksynä tyypilliset piikit "maga-republikaanien" suuntaan. Sanaa maga ei itse asiassa kuultu kertaakaan. (Sillä viitataan Trump-mielisiin, joiden iskulause on Make America Great Again.)

Tästä yhtenäisyyden viestistä huolimatta oli kuitenkin mahdoton unohtaa sitä, että demokraatit ovat nyt edustajainhuoneessa vähemmistössä.

Bidenin olan takana istui ensimmäistä kertaa edustajainhuoneen tuore puheenjohtaja, republikaani Kevin McCarthy, jonka esiintymistä moni katsoi lähes yhtä kiinnostuneena kuin presidentin. Hänen elehdintänsä kiinnitti monien huomion.

Tiettävästi McCarthy oli ennen puheen alkua ohjeistanut omiaan käyttäytymään soveliaasti. Siitä huolimatta McCarthy päätyi hyssyttelemään omiaan useaan otteeseen.

Äänekkäin välihuutelija oli odotetusti republikaanien Trump-siiven äänitorvi Marjorie Taylor Greene, joka muun muassa syytti presidenttiä valehtelijaksi, kun tämä sanoi republikaanien yrittävän heikentää sosiaaliturvaa.

Kun Biden puhui Yhdysvaltain suhteesta Kiinaan, Greene huusi: ”He vakoilevat meitä!” viitaten tuoreimpaan vakoiluselkkaukseen.

Republikaaniedustaja Marjorie Taylor Greene näytti peukkua alaspäin presidentti Joe Bidenin puheen aikana.

Muutamaan otteeseen republikaanit puhkesivat huutamaan ”raja, raja, raja” purkaessaan turhautumistaan presidentin rajapolitiikkaan. Kun Biden puhui fentanyylin aiheuttamista kuolemista, hänelle huudettiin: ”Sinun syytäsi!”

Välillä keskeytykset saivat Bidenin takeltelemaan, mutta niiden ansiosta nähtiin myös presidentin puheen huippuhetki.

Kun republikaanit joukolla protestoivat Bidenin syytöksiä joidenkin republikaanien halusta leikata sosiaaliturvaa ja Medicare-sairausvakuutusta, Biden reagoi valitukseen – puheessa, jossa improvisointi on varsin harvinaista – ja sanoi nauttivansa keskustelusta.

”Ilmeisesti meillä on yhteisymmärrys? Kumpaankaan ei kosketa? Selvä”, hän sanoi näyttäen peukkua.

On hyvin mahdollista, että Biden pyrki tietoisesti provosoimaan republikaaneja. Uutiskanava CNN:n lähteiden mukaan avustajat heittivät ylävitosia sanailun aikana.

Protestit puheen yhteydessä eivät ole ennenkuulumattomia. Vuonna 2020 tuolloinen edustajainhuoneen puheenjohtaja, demokraatti Nancy Pelosi repi presidentti Donald Trumpin puhetulosteen seistessään vielä lavalla tämän takana.

Bidenin puheen painopiste oli odotetusti taloudessa.

Sille on syynsä: Yhdysvaltojen työttömyys on matalammalla kuin pitkään aikaan ja inflaatio on alkanut taittua.

Tästä huolimatta enemmistö amerikkalaisista on yhä tyytymättömiä taloustilanteeseen. Se on Bidenille ongelma, sillä talous on vaaleissa kaikki kaikessa.

Bidenin siis pitäisi saada amerikkalaiset vähintäänkin uskomaan, että taloustilanne on oikeastaan parempi kuin miltä heistä tuntuu.

Edeltäjänsä Donald Trumpin tavoin Biden korosti kotimaisen työn ja tuotteiden merkitystä. Hän lupasi, että kaikissa liittovaltion rakennushankkeissa – joita infrastruktuurilakipaketin myötä on paljon – tullaan käyttämään ainoastaan amerikkalaisia materiaaleja.

Ulkopolitiikkaan päästiin vasta puheen toisella tunnilla. Kiinan ”vakoilupalloa” Biden ei edes maininnut suoraan, vaan totesi Yhdysvaltojen puolustautuvan tarvittaessa. Ukrainalle hän vakuutti Yhdysvaltojen tuen jatkuvan.

Hieman erikoista on, että Biden ei maininnut sanallakaan Turkin ja Syyrian maanjäristystä, jossa on kuollut tuhansia ihmisiä.

Biden ei suoraan viitannut puheessaan seuraaviin presidentinvaaleihin, mutta hän viittasi useaan otteeseen keskeneräiseen työhön – kuin viestien, että hänen hallintonsa tarvitsee jatkokauden saadakseen useita tavoitteitaan maaliin.

Puhe oli siinä määrin onnistunut, että sen on vaikea nähdä heikentäneen Bidenin mahdollisuuksia.

Se ei kuitenkaan vielä riitä. Selvästi alle puolet demokraattien äänestäjistä toivoo presidentin pyrkivän jatkokaudelle.

Se ei ole kovin mairitteleva lukema.