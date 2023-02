Suomen Maahanmuuttovirasto teki jo joulukuussa linjauksen, että kaikki afganistanilaiset naiset ja tytöt, jotka hakevat turvaa Suomesta, saavat pakolaisaseman.

Euroopan unionin turvapaikkaviraston tuoreimman maakohtaisen arvion mukaan afganistanilaisten naisten ja tyttöjen tulisi olla oikeutettuja pakolaisasemaan EU-maissa.

Ohjeistus julkaistiin tammikuun lopussa.

Linjaus on poikkeuksellinen, koska se antaa pakolaisaseman sukupuoleen kohdistuvan vainon perusteella. Yleensä status myönnetään henkilöille, joilla on perusteltu syy joutua hengenvaaraan tai vainon kohteeksi kotimaassaan hänen alkuperänsä, kansallisuutensa, uskontonsa, yhteiskunnallisen ryhmänsä tai poliittisen mielipiteensä perusteella.

Euroopan unionin turvapaikkaviraston yhtenä tehtävänä on antaa jäsenmaille ohjeistuksia, joita he voivat käyttää omassa päätöksenteossaan liittyen turvapaikkakriteereihin.

Maahanmuuttoviraston tulosaluejohtajan Eeva-Maija Leivon mukaan virastolla on merkittävä rooli myös Suomen määrittäessä omia turvapaikkakriteerejään.

Leivon mukaan afganistanilaisiin naisiin ja tyttöihin liittyvästä ohjeistuksesta keskusteltiin viraston kanssa jo viime vuoden puolella.

Suomessa ei jääty odottamaan virallista ohjeistusta, vaan linjaus päätettiin Suomessa tehdä etupainotteisesti, Leivo sanoo.

”Talebanin harjoittaman politiikan ja sharia-lain täytäntöönpanon seurauksena naiset ja tytöt ovat yleisesti ottaen vaarassa joutua vainon ja syytteeksi asettamisen kohteeksi, ja ovat näin ollen oikeutettuja pakolaisasemaan”, viraston tiedotteessa todetaan.

Ohjeistuksen taustalla on Taleban-hallinnon naisten ja tyttöjen elämään kohdistamat lukuisat rajoitukset. Hallinto on hankaloittanut naisten pääsyä terveydenhuoltoon. Suurin osa ammateista on kielletty naisilta ja opiskella ei voi. Lisäksi hallinto on rajoittanut naisten ilmaisunvaputta ja liikkumista. Ohjeistuksessa on myös otettu huomioon maan katastrofaalinen humanitäärinen tilanne ja yleinen turvallisuus.

Afganistanin väkiluku on yli 40 miljoona, ja heistä runsas puolet on naisia. Suomen linjauksen mukaan heillä kaikilla eli yli 20 miljoonalla tytöllä ja naisella on oikeus pakolaisasemaan.

Käytännössä turvapaikan hakeminen on mahdollista todella harvalle, koska turvapaikkaa voi hakea vain kohdemaasta. Laittomasti Eurooppaan tuleminen on vaarallista ja kallista. Viisumia on hankala saada, ja se maksaa paljon. Talebanin noustua valtaan vain muutamat valtiot ovat avanneet uudelleen lähetystönsä Kabulissa.

Lisäksi Taleban-hallinnon tiukat rajoitukset estävät naisia matkustamasta pitkiä matkoja ilman sukulaismiestä seuranaan.

Useat kansainväliset järjestöt ja humanitaariset toimijat ovat toivoneet, että maat ottaisivat käyttöön humanitaarisen viisumin, jotta vaarassa olevilla ihmisillä olisi mahdollisuus turvallisesti matkustaa kohdemaahan hakemaan turvapaikkaa.