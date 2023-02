Italialaisille on vasta selviämässä, kuka Giorgia Meloni oikein on

Mihin Giorgia Meloni uskoo ja kauanko hänen hallituksensa kestää? The Economistin Italian-kirjeenvaihtaja John Hooper puntaroi.

Kuka Georgia Meloni oikein on? Tämän vuoden aika se vielä selviää. Ensimmäinen ja suurin kysymys kuuluu: mihin viime syyskuussa vaalipotin räjäyttänyt uusi pääministeri oikeasti uskoo?

Meloni johtaa Italian veljet -puoluetta, jonka juuret löytyvät sodanjälkeisestä uusfasismista. Puolue vetää populismia tihkuvaa oikeistoliittoumaa. Tuleeko hänestä trumpilaisuuden soihdunkantaja? Aiemmissa puheissaan varsinkin ulkomailla Meloni on toitottanut puhtaasti vaihtoehto-oikeistolaista agendaa.

” Italian hallitus voi olla niin tiukoissa valjaissa, ettei se voi mennä kuin yhteen, konventionaaliseen, suuntaan.

Vai tuleeko Melonista järkevä, joskin häpeilemättömän konservatiivinen johtaja? Toistaiseksi hän on myötäillyt Italian Nato-kumppaneita Ukrainan suhteen, pyytänyt neuvoja arvostetulta edeltäjältään Mario Draghilta ja puolustanut harkitsevaista julkisen talouden pitoa.

Lue lisää: Kun venäläinen kaasu loppui, Italia lähti lämmittelemään vanhoja suhteita

Toisaalta voi kysyä, onko Melonin todellisilla ajatuksilla mitään väliä. Joidenkin mielestä Italian hallitus on niin tiukoissa valjaissa, ettei se voi mennä kuin yhteen, konventionaaliseen, suuntaan. Se on riippuvainen Brysselin hyväntahtoisuudesta, jotta maan valtava 200 miljardin euron osuus EU:n pandemian jälkeisestä elvytysrahastosta saadaan maksettua. Se tarvitsee markkinoiden hyväksynnän välttääkseen myrskyn, jollainen riepotti Britannian taloutta syksyllä.

Meloni joutuu ottamaan kantaa niin elinkustannuskriisiin kuin EU:n rajasotaankin, joten olisi hullua käynnistää kulttuurisota tai varsinkaan yrittää ajaa läpi rajoituksia kansalais­vapauksiin, kuten Puolassa ja Unkarissa on tehty.

Tämän näkemyksen paikkansapitävyyteen vaikuttaa tämän vuoden aikana ehkä selviävä vastaus toiseen kysymykseen: kuinka pitkään Melonin hallitus kestää?

Kolmen viime vuosikymmenen aikana Italian hallinnot ovat keskimäärin kestäneet reilusti alle kaksi vuotta. Siinä ajassa ei saa paljon aikaan, vaikka huipulla olisi kuinka hulluja, pahoja tai välinpitämättömiä ihmisiä.

Alun perusteella Italian hallitus vaikuttaa nimenomaan tällaiselta lyhytikäiseltä tapaukselta. Italian veljet, Pohjoisen liitto ja Silvio Berlusconin Forza Italia ovat avoimesti eri mieltä monista asioista Venäjästä finanssipolitiikkaan.

” Jos Meloni toimii Berlusconin kaavalla, voi vielä tuntea voivansa kokeilla kiivaissa puheissaan ennakoimaansa politiikkaa.

Koalition ehdoton enemmistö on kuitenkin ensimmäinen laatuaan sitten Berlusconin vuoden 2001 äänivyöryn, jonka turvin hän pysyi vallassa viisi vuotta. Jos Meloni toimii samalla kaavalla, hän voi ennemmin tai myöhemmin tuntea voivansa luopua pragmatiikasta ja kokeilla kiivaissa puheissaan ennakoimaansa politiikkaa.

Julkaistu The Economistin Maailma 2023 -lehdessä (The World Ahead). HS:n tilaajat pääsevät lukemaan koko näköislehden maksutta täältä. Käännös InPress. ©2022 The Economist Newspaper Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.