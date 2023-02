Tutkija Toni Alarannan mukaan näyttää siltä, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan vähintäänkin pohtii ajatusta Suomen ja Ruotsin jäsenhakemusten eritahtisesta hyväksymisestä.

Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten eritahtisuus on noussut puheenaiheeksi taas kuluneella viikolla, kun Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi voivansa näyttää vihreää valoa Suomen Nato-jäsenyydelle – mutta jättää Suomen kanssa Natoon hakevan Ruotsin nuolemaan näppejään.

Perjantaina uutistoimisto Bloomberg lisäsi vettä myllyyn kertoen nimettömiin lähteisiinsä perustuen, että Turkki suunnittelisi hyväksyvänsä Suomen Nato-hakemuksen viimeistään maaliskuussa. Lähteiden mukaan hyväksyntä tapahtuisi ennen kuin Turkin parlamentti jää maaliskuussa vaaleja edeltävälle istuntotauolle.

Turkissa järjestetään parlamentti- ja presidentinvaalit 14. toukokuuta.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta kertoo HS:lle, että hänellä on Bloombergin kanssa sama tulkinta Turkin mahdollisista aikomuksista.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta

”Voi pitää ihan todennäköisenä, että tämä on se lähtöasetelma Ankaran päässä”, Alaranta sanoo.

Tutkijan mukaan näyttää siltä, että Turkin presidentti Erdoğan vähintäänkin pohtii ajatusta Suomen ja Ruotsin jäsenhakemusten eritahtisesta hyväksymisestä.

”Tiedetään, että Ankarassa on valmisteltu kaksi erillistä ratifiointiprotokollaa: toinen on Suomea ja toinen Ruotsia varten. Heillä on valmius siellä olemassa”, Alaranta kertoo.

Omien tietojensa hän kertoo tulevan ihmisiltä, jotka ovat seuranneet Turkin politiikkaa useita kymmeniä vuosia ”ja joilla on pääsy Ankaran kulissitietoihin”. Hänenkin lähteensä ovat anonyymejä.

Lue lisää: Bloombergin lähteet: Turkki voisi hyväksyä Suomen Nato-hakemuksen viimeistään maaliskuussa – mahdollisesti ilman Ruotsia

Lue lisää: Erdoğan: Turkki voisi hyväksyä Suomen Natoon – ”Ruotsi tulee järkyttymään, kun viestimme eri lailla Suomesta”

Alaranta selventää mahdollista logiikkaa, jolla Erdoğan pelaa: hyväksymällä Suomen Nato-jäsenyyden Turkin johtaja pystyisi lieventämään varsinkin Yhdysvaltain suunnasta tulevaa kritiikkiä, mutta jatkamaan samalla omaa sisäpoliittista peliään.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan puhui puolueensa tapaamisessa Ankarassa keskiviikkona.

”Yksi selitysmalli on se, että varsinkin Yhdysvaltain päässä lisääntyy kritiikki, jonka mukaan Turkki viivyttelee ratifiointien kanssa miellyttääkseen Venäjää”, Alaranta sanoo. Hyväksymällä Suomen hakemuksen Turkki voisi pyrkiä suojautumaan tältä kritiikiltä.

Samaan aikaa Erdoğan voisi kuitenkin jatkaa vaaleihin tähtäävää sisäpoliittista peliään ja väittää, että terrorismi- ja turvallisuushuolet Ruotsin suhteen olisivat niin vakavia, ettei sen hakemusta voida siksi ratifioida.

Aikajännettä, jonka Bloombergin lähteet esittävät Suomen hakemuksen hyväksymiselle – ennen Turkin parlamentin pitämää istuntotaukoa, joka alkaa maaliskuussa – Alaranta pitää ainoana mahdollisena, jos Turkki haluaisi hyväksyä hakemuksen ennen vaaleja.

Jos Suomen hakemusta ei saada Turkissa hyväksyttyä tuohon mennessä, menee se auttamatta kesälle.

Alaranta korostaa, että presidentti on se, joka tuo dokumentit parlamentin käsittelyyn, vaikka parlamentti onkin taho, joka muodollisesti ratifioi hakemuksen.

"Siinä mielessä se on Erdoğanin käsissä.”

Nähtäväksi kuitenkin jää, että jos Turkki todella aikoo hyväksyä hakemuksia eritahtisesti, niin toimiiko se omin päin vai odottaako se vielä muiden reaktioita, Alaranta päättää.

Suomen valtiojohto on vakuuttanut tahtovansa edetä jäsenyyshakemusten kanssa yhdenaikaisesti Ruotsin kanssa. Asiasta puhui viimeksi Tukholmassa vieraillut pääministeri Sanna Marin (sd), jonka mukaan yhdenaikainen liittyminen on Suomen ja Ruotsin yhteisissä turvallisuusintresseissä.

Ulkoministeriö ei perjantaina tahtonut kommentoida HS:lle Bloombergin lähteitä, joiden mukaan Turkki suunnittelisi hyväksyvänsä mahdollisesti vain Suomen jäsenyyden ennen toukokuisia vaalejaan.

Vain kaksi maata, Turkki ja Unkari, eivät ole ratifioineet Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksia.

Lue lisää: Marin: En pidä siitä, että Ruotsia pidetään ”luokan hankalana lapsena”