Joukko poliiseja pahoinpiteli sairaalakuntoon mustan 29-vuotiaan Nicholsin, joka myöhemmin kuoli sairaalassa.

Yhdysvalloissa Memphisissä on irtisanottu kuudeskin Tyre Nicholsin tapaukseen liittynyt poliisi, kaupungin poliisilaitos kertoi perjantaina.

Joukko poliiseja pahoinpiteli mustan 29-vuotiaan Nicholsin sairaalakuntoon tammikuun alussa. Hän kuoli kolme päivää myöhemmin sairaalassa. Pahoinpitely tallentui tarkasti videoille, jotka Memphisin kaupunki julkaisi.

Nyt irtisanottu poliisi ei ollut poliisin videon perusteella yksi Nicholsin perään lähteneistä ja häntä pahoinpidelleistä. Hän oli kuitenkin ollut mukana tätä ennen, kun Nichols pysäytettiin ja yritettiin ottaa kiinni väitetyn liikennerikkomuksen vuoksi.

Kuudennen erotetun poliisin katsotaan rikkoneen useita poliisilaitoksen sääntöjä.

Aiemmin on kerrottu, että yhteensä seitsemän poliisia on hyllytetty tapauksen vuoksi. Näistä viisi on jo aiemmin erotettu ja heitä syytetään muun muassa toisen asteen murhasta, joka vastaa Suomessa suunnilleen tappoa.