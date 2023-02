Yhdysvaltojen ilmatilassa havaittiin tällä viikolla kiinalainen vakoilupallo. Sen vahvuutena pidetään kykyä maleksia tiedustelukohteen yläpuolella.

Yhdysvaltojen ilmatilassa tällä viikolla havaittu vakoilupallo matkaa parasta aikaa kohti itää Yhdysvaltojen keskiosan yläpuolella. Loppuviikosta havaittiin myös toinen vakoilupallo Latinalaisessa Amerikassa.

Yhdysvaltojen puolustusministeriön Pentagonin mukaan kummatkin pallot kuuluvat Kiinalle, ja niiden pyrkimyksenä on kerätä tiedustelutietoa.

Kiina pahoitteli tapahtumaa perjantaina ja kertoi, että kyseessä oli siviilikäytössä oleva ilma-alus, jota käytetään pääasiassa meteorologisiin tutkimuksiin.

Havainnot vakoilupalloista johtivat siihen, että Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken päätti lykätä vierailuaan Kiinaan. Vierailun oli tarkoitus alkaa sunnuntaina.

Myös kiinalaisten äänensävy tulistui lauantaina. Maan ulkoministeriö julkaisi lausunnon, jossa se syytti Yhdysvaltoja siitä, että se käyttää tapahtumaa hyväkseen musta­maalatakseen Kiinaa.

Mitä ovat nämä vakoilupallot, jotka ovat saaneet Yhdysvaltojen ja Kiinan jo ennestään kireät välit tulehtumaan entisestään?

Mikä ihmeen vakoilupallo?

Ranskalaisia pidetään ensimmäisinä vakoilupallojen käyttäjinä. Brittilehti The Guardianin mukaan pallot olivat käytössä jo Ranskan vallankumous­sotien aikana 1700-luvun lopussa.

Yhdysvallat taas käytti sisällissodassaan 1800-luvun puolessa välissä miehitettyjä kuumailma­palloja, joissa sotilaat keräsivät kiikareilla tietoa vastapuolen toiminnasta, The Guardian kertoo.

Vakoilupalloja on käytetty myös toisessa maailmansodassa ja kylmän sodan aikana.

” On ihmetelty, miksi Kiina haluaa käyttää vanhan­aikaisena pidettyä ja helpommin havaittavaa vakoilu­palloa.

Palloja ei voi suoraan ohjata, mutta niiden korkeutta voi säätää. Palloissa voi olla tutka, ja ne käyttävät usein aurinkovoimaa.

Vakoilupallot kulkevat tyypillisesti korkealla 24 000–37 000 metrissä, kun kaupallisten lentojen korkeus on maksimissaan 12 000 metriä.

Nykyään maat keräävät tiedustelutietoa toisistaan avaruudesta käsin modernin satelliitti­teknologien avulla, minkä takia on ihmetelty, miksi Kiina haluaa käyttää vanhanaikaisena pidettyä ja helpommin havaittavaa vakoilupalloa.

Amerikkalaismedia CNN:n haastatteleman asiantuntijan Peter Laytonin mukaan palloilla on kuitenkin selkeä vahvuus satelliitteihin nähden: vakoilupalloja pystyy nostamaan ja laskemaan sopivaan tuulivirtaukseen, minkä takia ne voivat maleksia toivotulla alueella.

Satelliitit eivät voi maleksia tietyllä alueella, minkä takia niitä tarvitaan todella paljon, jotta tiedustelutieto olisi kattavaa, Layton sanoo.

Vakoilupallot ovat myös paljon edullisempi vaihtoehto satelliittitiedusteluun verrattuna.

Mitä tiedetään Yhdysvaltojen ilmatilassa liikkuvasta vakoilu­pallosta?

Uutistoimisto AFP:n haastatteleman yhdysvaltalaisen asiantuntijan William Kimin mukaan vakoilupalloa ohjataan mahdollisesti kehittyneen tekoälyn avulla.

Hänen mukaansa ensisilmäyksellä pallo näytti tavalliselta sääpallolta tietyin erityispiirtein: ohjaukseen ja tiedonkeräykseen liittyvää elektroniikka näkyi paljon ja voimanlähteenä oli isot aurinkopaneelit.

Vakoilupallon reitti on kulkenut Kanadasta Montanan osavaltioon Yhdysvaltoihin, ja sieltä eteenpäin kohti itää. Yhdysvaltojen viranomaiset eivät ole halunneet tiedottaa pallon sijainnista tarkemmin, vaan ovat kehottaneet ihmisiä katsomaan taivaalle, jos pallo heitä kiinnostaa.

Pallon lentoreitillä on sijainnut useita arkaluonteisia kohteita, kuten sotilastukikohtia. Montanassa sijaitsee mannertenvälisten ballististen ohjusten siiloja.

Yhdysvaltojen puolustusministeriön mukaan pallon aiheuttama tiedusteluvaara on niin vähäinen, että he ovat päättäneet olla tuhoamatta palloa. Heidän mukaansa suurempi riski olisi pallon tuhoamisesta aiheutuvat jäänteet, jotka voisivat olla vaarallisia siviileille.

AFP:n haastattelema Kim pitää vakoilupallon tuhoamista todella vaikeana.

Yhdysvaltojen puolustusministeriö on kertonut, että palloja on havaittu aiemminkin maan ilmatilassa. Erityistä tämän hetkiselle vakoilupallolle on se, että se on ollut jo hyvin pitkään Yhdysvaltojen ilmatilassa.

CNN:n haastatteleman Layton pitää mahdollisena, että pallo kerää tietoa Yhdysvaltojen viestintä­järjestelmistä ja tutkista, ja että se pystyy välittämään tietoa reaaliaikaisesti Kiinaan satelliittilinkin välityksellä.

Miksi Kiina turvautuu vakoilupalloon?

Taivaalla maleksiva kiinalaispallo on aiheuttanut kummastusta nyt jo useassa Yhdysvaltojen osavaltiossa.

The New York Timesin haastattelemat montanalaiset ovatkin olleet ihmeissään siitä, miksi kiinalaiset turvautuvat näin kömpelöön tiedusteluoperaation.

Samaa ovat pohtineet asiantuntijat.

Reutersin haastattelema Dean Cheng, U.S. Institute of Peacen vanhempi neuvon­antajana, piti palloa Kiinan tahallisena provokaationa.

Hänen mukaansa tämä on Kiinan keino testata, miten Yhdysvallat poliittisesti reagoi. Cheng myös ihmetteli, mitä mainituille aiemmille vakoilupalloille on tapahtunut.

”Ampuiko joku ne?”

AFP:n haastattelema Kim piti todellisena mahdollisuutena sitä, että kiinalaisen pallon tarkoitus oli kerätä dataa Yhdysvaltojen ulkopuolelta, mutta siihen tuli toimintahäiriö.

”Nämä pallot eivät aina toimi täydellisesti”, hän sanoi.