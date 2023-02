Sunakin suunnitelma estää kanaalin ylittävien turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelyä rikkoo Geneven pakolaissopimusta, johon Britannia on sitoutunut.

Pääministeri Rishi Sunak haluaa evätä pienillä veneillä kanaalin ylittäviltä siirtolaisilta mahdollisuudet valittaa karkotuspäätöksistään.

Brittilehti The Times kertoo, että maan sisäministeriö on ehdottanut pääministerille kahta vaihtoehtoa, joiden avulla pystyttäisiin automaattisesti estämään Britanniaan kanaalin yli saapuvilta vaatimusmahdollisuus turvapaikasta.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa turvapaikanhakijat suljettaisiin automaattisesti pois turvapaikka­järjestelmästä, ja heiltä vietäisiin oikeus valittaa siitä, sanomalehti The Guardian kertoo.

Sisäministeriön esittämässä toisessa vaihtoehdossa turvapaikanhakijat voisivat rekisteröidä valituksensa vasta, kun heidät on karkotettu maasta.

Sisäministeriö puolusteli ehdotuksiaan pyrkimyksenä estää laittomat rajanylitykset sekä viedä salakuljettajilta liiketoiminta.

Suurin osa viimeisen vuoden aikana turvapaikkaa hakeneista on saapunut Britanniaan Englannin kanaalia pitkin Ranskasta.

Kanaalin ylitti 45 756 siirtolaista vuonna 2022, viranomaisten ja Britannian yleisradion BBC:n kokoamien lukujen mukaan.

Britannialaisen hyväntekeväisyysjärjestön The Refugee Councilin tammikuussa julkaiseman analyysin mukaan suurin osa ihmisistä, jotka päätyvät ylittämään kanaalin laittomasti, tulevat sotaa käyvistä tai muuten sellaisista maista, joista ei ole mahdollista tulla virallisia reittejä pitkin Britanniaan.

Raportin mukaan yli puolella kanaalin viime vuonna ylittäneistä on oikeus pakolaisasemaan turvapaikkaprosessin jälkeen.

Jos Sunakin suunnitelmat menevät läpi, ne rikkovat Geneven pakolaissopimusta, johon Britannia on sitoutunut. Pakolaissopimuksen mukaan kuka tahansa, joka pakenee sotaa, vainoa tai konfliktia, on oikeutettu hakemaan turvapaikkaa maasta, joka on allekirjoittanut pakolaissopimuksen.

.