Iranin korkein uskonnollinen johtaja Sejed Ali Khamenei hyväksyi armahduksen tai tuomion lievennyksen kymmenille tuhansille vangeille, mukaan lukien viime aikoina mielenosoituksiin osallistuneille, Iranin valtionmedia IRNA kertoo.

Iranissa vietetään parhaillaan islamilaisen vallankumouksen 44. vuosipäivän juhlaa.

Juhlallisuuksien alla Iranin korkeimman oikeuden puheenjohtaja Gholam-Hossein Mohseni-Ejei ehdotti kirjeessään Khameneille armahdusta ja tuomioiden lievennyksiä, mitkä Khamenei hyväksyi.

Valtionmedian mukaan mielenosoituksissa pidätetyt armahdetaan tai heidän tuomiotaan lievennetään, jos he eivät ole syyllistyneet vakoiluun muiden valtioiden hyväksi, jos heillä ei ole suoraa yhteyttä ulkomaalaisiin tiedustelu­palveluihin, he eivät ole murhanneet tai vahingoittaneet ketään tarkoituksella, he eivät ole tuhonneet tai polttaneet hallinnollisia, sotilaallisia tai julkisia kohteita, eikä heillä ole käynnissä oikeus­käsittelyä.

Jo muutama kuukausi sitten Mohseni-Ejei sanoi, että tuomareiden tulisi välttää tarpeettoman sympatian osoittamista mielenosoittajille, mutta kehotti erottelemaan mielenosoittajista ”vähemmän syylliset ihmiset”.

Human Rights Watchin mukaan Iranin viranomaiset ovat pidättäneet yli 15 000 mielensoittajaa viime vuoden syyskuun jälkeen. Heistä tuhannet ovat olleet vangittuina täpötäysissä vankiloissa ilman oikeusprosessia.

Norjassa toimivan Iran Human Rights -ihmisoikeusjärjestön mukaan neljä ihmistä on teloitettu mielenilmauksiin liittyen.

Iran on äärimmäisen epädemokraattinen valtio, ja tuomioistuimet toimivat mielivaltaisesti. Vankeja kidutetaan tunnustamaan, ja tunnustuksia käytetään todisteena oikeudessa, Human Rights Watch kertoo.

Iranissa on osoitettu mieltä syyskuun puolivälistä saakka, kun 22-vuotias iranilaisnainen Mahsa Amini kuoli sen jälkeen, kun hän joutui Iranin siveyspoliisin kiinniottamaksi. Kiinnioton syynä oli väärin puettu hijab. Mielenosoituksia on tukahdutettu väkivalloin.