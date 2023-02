Poikkeustilan myötä esimerkiksi kokoontumisvapauden rajoittaminen on mahdollista.

Etelä-Amerikassa Perun hallitus on päättänyt jatkaa ja laajentaa mielenosoitusten takia julistettua poikkeustilaa. Se on voimassa kaikkiaan seitsemällä alueella seuraavat 60 päivää.

Poikkeustilan avulla maan asevoimat voivat tukea poliisia yleisen järjestyksen palauttamiseksi. Sen myötä myös tiettyjen perusoikeuksien, kuten kokoontumisvapauden, rajoittaminen on mahdollista.

Samalla Punon alueelle määrättiin kymmenen päivän ajan yöllinen ulkonaliikkumiskielto. Puno on ollut yksi mielenosoitusten keskuksista.

Perua ovat repineet laajat hallituksen vastaiset mielenosoitukset sen jälkeen, kun entinen presidentti Pedro Castillo syrjäytettiin vallasta joulukuussa.

Mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen välisissä yhteenotoissa on kuollut 48 ihmistä. Mielenosoittajat ovat myös pystyttäneet tiesulkuja eri puolilla maata, mikä on aiheuttanut pulaa ruoasta, polttoaineesta ja muista perushyödykkeistä.

Mielenosoittajat ovat vaatineet Castillon tilalle nousseen Dina Boluarten eroa ja uusien vaalien välitöntä järjestämistä sekä parlamentin hajottamista. Castillo oli suosittu erityisesti Perun maaseudun väestön sekä alkuperäiskansojen keskuudessa, ja mielenosoitukset ovat olleet voimakkaimpia hänen vahvimmilla tukialueillaan.

Perun parlamentti on toistuvasti äänestänyt kumoon ehdotukset vaalien aikaistamisesta tälle vuodelle. Viimeksi ehdotus hylättiin perjantaina, minkä jälkeen asian käsittely on estetty elokuuhun asti. Vaalit on jo aiemmin päätetty aikaistaa ensi vuoden keväälle.