Genevessä 1970-luvulla asunut uskonjohtaja vakoili Neuvostoliiton puolesta koodinimellä ”Mikhailov”.

Venäjän ortodoksisen kirkon johtaja, Moskovan patriarkka Kirillillä on omien sanojensa mukaan ”erityisiä tunteita” Sveitsiä kohtaan. Hän on myös vieraillut maassa yli 40 kertaa.

Nyt aiemmin salaiset asiakirjat paljastavat, että Kirill toimi alppimaassa 1970-luvulla asuessaan Neuvostoliiton valtiollisen turvallisuuspoliisin KGB:n agenttina. Asiasta uutisoivat sveitsiläislehdet Die SonntagsZeitung ja Le Matin Dimanche.

Vuonna 2009 Moskovan patriarkaksi noussut Kirill tunnetaan nykyisin presidentti Vladimir Putinin ja Venäjän hyökkäyssodan tukijana, joka siunaa Ukrainaan lähteviä venäläissotilaita. Vuonna 1971 tuolloin 24-vuotias Kirill muutti Sveitsin Geneveen edustamaan Venäjän ortodoksista kirkkoa Kirkkojen maailmanneuvostossa (KMN).

Sveitsin liittovaltion poliisin asiakirjojen mukaan ”Monsignor Kirill” työskenteli tuolloin KGB:lle, sveitsiläislehdet kertovat. Kirkkojen maailmanneuvostossa hänen tehtävänään oli kerätä tietoja muista jäsenistä ja vaikuttaa heidän suhtautumiseensa Neuvostoliittoon.

Neuvostoliiton asiakirjojen mukaan historioitsijat ja venäläiset toimittajat päättelivät, että Kirill toimi Genevessä koodinimellä ”Mikhailov”, uutisoi Die SonntagsZeitung. Vuosina 1969–1989 Sveitsin poliisi on rekisteröinyt Kirillin saapuneen maahan 37 kertaa.

Lehden mukaan myös Kirill itse on todennut vierailleensa Sveitsissä ehkä useammin kuin missään muussa maailman maassa.

Yleensä kirjauksissa on ollut kyse pelkistä viisumihakemuksista ja maahantuloista. Kahdesti Kirill on kuitenkin merkitty listalle Neuvostoliiton viranomaisista, joita vasaan on käynnistetty toimenpiteitä, kertoo Die SonntagsZeitung. Sitä, millaisista toimenpiteistä on käytännössä kyse, ei ole selvennetty.

Kirillin Genevessä tuntenut anonyymina pysyttelevä lähde kertoi Die SonntagsZeitungille, että Kirill kyseli aina paljon kysymyksiä ja vaikutti keskusteluissa etsivänsä tietoa. Hän sanoi myös, että heitä oli varoitettu Neuvostoliiton papeista.

”Meille sanottiin: varokaa näitä pappeja, koska he ovat KGB-agentteja”, hän totesi.

Sen paremmin Kirill kuin Venäjän ortodoksinen kirkko eivät ole halunneet kommentoida vakoilusyytteitä sveitsiläislehdille. Kirkkojen maailmanneuvosto on vastannut, ettei sillä ole tietoa asiasta.

Kirillillä on yhä ystäviä ja sukua Sveitsissä. Hänen veljenpoikansa toimii nykyisin Venäjän ortodoksisen kirkon edustajana Kirkkojen maailmanneuvostossa Genevessä.

Hän väitti, ettei hänen setänsä olisi todennäköisesti ollut agentti, mutta kylläkin ”KGB:n tiukassa valvonnassa”. Veljenpoika kiistää, että tämä olisi kuitenkaan millään tavalla heikentänyt Kirillin vilpitöntä sitoutumista ekumeeniseen työhön muiden kirkkojen kanssa.