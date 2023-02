Yhdysvaltain presidentti pitää ensi yönä odotetun vuosipuheensa kansakunnan tilasta.

Washington

Presidentti Joe Bidenin piti keskittyä vähän rehentelemään.

Yhä hän varmasti aikoo listata hallintonsa saavutuksia ja muita syitä toiveikkuuteen vuosipuheessaan kansakunnan tilasta (State of the Union) kongressin ja tv-yleisön edessä keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa. Ympärille on kuitenkin kasautunut yllättävän paljon tummia pilviä.

Taloudesta riittää hyviä uutisia: inflaatio on hidastunut, työttömyys on pienintä vuosikymmeniin ja verorahoja käytetään Bidenin lempilapseen, suuriin rakennushankkeisiin. Pandemia on ihmisten arjessa paljon pienempi murhe kuin vuosi sitten.

Tulevista aikeistaan Biden aikoo korostaa reseptilääkkeiden, lastenhoidon ja vanhustenhoidon hintojen alentamista, ennakoi medialle maanantaina Brian Deese, joka johtaa presidentinhallinnon talousneuvostoa (IEC).

Presidentti joutunee kuitenkin lataamaan puheeseensa myös synkkiä sävyjä muun muassa viime aikojen useiden joukkoampumisten ja poliisiväkivallan takia. Hän on kutsunut Memphisin poliisien kuoliaaksi pahoinpitelemän Tyre Nicholsin vanhemmat kuulemaan puhettaan.

HS näyttää uutistoimisto Reutersin välittämän puheen suorana noin kello neljältä yöllä.

Demokraatti Biden on ajautunut uuden kongressin ensi metreillä napit vastakkain alahuonetta eli edustajainhuonetta johtavien republikaanien kanssa. Nämä vaativat menoleikkauksia vastineeksi Yhdysvaltain velkakaton nostamisesta, mihin Biden ei ole taipunut.

Viime viikon uutisia hallinnut Kiinan ”vakoilupallo” sai republikaanit moittimaan presidenttiä liiasta hitaudesta ja pehmeydestä kansallisen turvallisuuden kustannuksella. Politico-lehti uutisoi, että edustajainhuoneen republikaanit pohtivat ainakin vielä viikonvaihteessa, äänestäisivätkö he juuri ennen Bidenin puhetta julkilausumasta tämän teilaamiseksi pallosaagassa.

Viime perjantaina Biden haukkui edustajainhuoneen ”ääri-maga-republikaaneja” puhuessaan demokraattipuolueen johdolle (maga tulee sanoista Make America Great Again ja viittaa Donald Trumpin kiihkeimpiin kannattajiin).

Tänään Bidenilta on lupa odottaa valtiomiesmäisempää esiintymistä, joka sopii vuosipuheen arvolle. Hänen ei muutenkaan kannata suututtaa edustajainhuoneen republikaaneja, koska hän tarvitsee näiltä tukea velkakaton nostamiseksi. Muuten liittovaltio uhkaa ajautua maksukyvyttömäksi alkukesästä.

Talousneuvostoa johtava Deese sanoi The Washington Postin mukaan, että Biden aikoo vedota republikaaneihin kutsumalla maksukyvyttömyyden välttämistä kongressin yhteiseksi vastuuksi.

Poliittisen kinastelun lisäksi Bidenia rasittavat viikonvaihteen kaksi kannatuskyselyä, joissa hänelle luettiin taas madonluvut. Selvästi alle puolet demokraattien äänestäjistä toivoo 80-vuotiaan presidentin pyrkivän jatkokaudelle.

Silti Bidenin odotetaan lähiaikoina ilmoittavan pyrkimisestään jatkokaudelle. Heti suurpuheensa jälkeen hän matkustaa esiintymään keskiviikoksi Wisconsiniin ja torstaiksi Floridaan – mikä muistuttaa aika lailla kampanjointia.

Biden toivoo varmasti mahdollisimman kohottavaa hetkeä ilmoittautuakseen vaalikamppailuun. Se, miten hänen puheensa otetaan vastaan, voi hyvinkin vaikuttaa tähän arvioon.

Puheen tärkeyden Bidenin itsensäkin mielestä paljastaa, että hän käytti tiettävästi koko viime viikonlopun neuvonantajiensa ja puheenkirjoittajiensa kanssa presidentin maaseutuhuvilalla Camp Davidissa.

Puhe alkaa torstaiaamuna kello 4 Suomen aikaa.