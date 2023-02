Kansallisen turvallisuusneuvoston edustajan John Kirbyn mukaan jo nyt on selvinnyt, että pallo ei vain ajelehtinut, vaan siinä oli myös potkurit ja jonkunlainen peräsin ohjaamista varten.

Yhdysvallat ei ole aikeissa palauttaa epäillyn kiinalaisen vakoilupallon jäänteitä Kiinalle, kertoi Valkoinen talo maanantaina.

Kansallisen turvallisuusneuvoston edustaja John Kirby sanoi, että joitakin pallon osia on jo saatu talteen Atlantista Yhdysvaltain itärannikolta, minne pallo putosi sen jälkeen kun amerikkalaishävittäjät ampuivat sen alas lauantaina.

”Sää on sellainen, että se ei salli vedenalaisia tutkimuksia alueella, johon jäänteitä tippui. Tulevina päivinä pääsemme laskeutumaan alas ja selvittämään paremmin, mitä meren pohjassa on, mutta etsintä on vasta alussa”, Kirby selvitti.

Kirbyn mukaan alue, jolta jäänteitä etsitään, on kooltaan merkittävä.

”En ole selvillä aikeista tai suunnitelmista pallon jäänteiden palauttamiseksi Kiinalle”, Kirby täydensi.

Kirbyn mukaan jo nyt on selvinnyt, että pallo ei vain ajelehtinut, vaan siinä oli myös potkurit ja jonkunlainen peräsin ohjaamista varten.

”Olemme myös parhaillaan analysoimassa tietoja, joita saimme pallosta ennen kuin ammuimme sen alas taivaalta. Nyt aiomme saada sen osia takaisin, ja luulenpa, että saamme vielä lisää tietoa”, Kirby kertoi.

Kiinan mukaan kyseessä ei ollut vakoilupallo, vaan säähavaintoihin käytettävä ilma-alus, joka ajautui Yhdysvaltain ylle vikaannuttuaan.