On hyvin todennäköistä, että Venäjä on valmistellut laajan hyökkäyksen uudelleen käynnistämistä tammikuusta alkaen, brittitiedustelun raportissa kerrotaan.

Britannian puolustusministeriön päivittäisen tiedusteluraportin mukaan on hyvin todennäköistä, että Venäjä on valmistellut laajan hyökkäyksen uudelleen käynnistämistä tammikuusta alkaen. Venäjän operaation tavoitteena on melko varmasti vallata Ukrainan hallitsemat alueet Donetskin alueella, brittitiedustelu arvioi.

Aiemmin myös ukrainalaistiedustelu ja -johto presidentti Volodymyr Zelenskyiä myöten on varoitellut Venäjän aloittavan merkittävän hyökkäyksen helmikuussa.

Maanantaina Financial Times -lehdelle puhunut ukrainalaislähde kertoi, että Ukrainalla on vankkaa tiedustelutietoa, jonka mukaan hyökkäys voisi tapahtua jopa kymmenen päivän sisällä.

Ukrainan sotilastiedustelun varapäällikkö Vadim Skibitskyi epäilee, että Venäjän uusi hyökkäys saattaa tapahtua Donetskin tai Luhanskin ja mahdollisesti myös Zaporižžjan alueella. Skibitskyi esitti arvionsa kansalliselle teknologia ja strategia -tutkimus­laitokselle antamassaan haastattelussa.

Myös Ukrainan puolustusministerinä toiminut Oleksi Reznikov on ennakoinut hyökkäyksen alkavan helmikuun aikana, kertoo Institute for the study of war (ISW) -ajatushautomo raportissaan. Sunnuntaisessa puheessaan Reznikov totesi, että Venäjän voi olettaa hyökkäävän helmikuussa, koska ”Venäjä pitää symbolisimista”. 24. päivä helmikuuta tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan.

Reznikovin mukaan Ukrainan tiedustelu ei ole havainnut Venäjän kokoavan hyökkäys­joukkoja Harkovan suunnassa tai Valko-Venäjällä. Ukrainan eteläisen sotilasjohdon viestinnän mukaan Venäjä valmistelee joukkojaan todennäköisemmin itäisessä Ukrainassa kuin etelässä.

Luhanskin kuvernöörin Serhi Haidain mukaan Venäjä kokoaakin reservejään Luhanskissa ja voi iskeä milloin vain 15. päivän jälkeen.

Brittitiedustelun mukaan on edelleen epätodennäköistä, että Venäjä pystyy keräämään voimia, joilla se voisi merkittävästi vaikuttaa sodan lopputulokseen tulevina viikkoina.

Venäjän joukot ovat kyenneet etenemään vain muutamia satoja metrejä viikossa. Hidas eteneminen johtuu brittitiedustelun arvion mukaan siitä, että Venäjältä puuttuu hyökkäykseen tarvittavia ammuksia ja ohjusyksiköitä.

Britit arvioivat, että korkeat sotilasjohtajat tekevät todennäköisesti suunnitelmia, joiden avulla alimiehitetyt ja kokemattomat joukot voisivat saavuttaa poliittisen paineen vaatimia voittoja.

Ukrainan tiedustelu odottaa, että hyökkäyksen turvaamiseksi Venäjä panee liikekannalle jopa puoli miljoonaa sotilasta tulevina kuukausina, uutisoivat muun muassa yhdysvaltalainen CNN ja Kyiv Intependent.

Ukrainan sotilastiedustelun varapäällikön Skibitskyin mukaan Venäjä suunnitteli tammikussa 300 000–500 000 sotilaan liikekannallepanoa. Puolen miljoonan sotilaan liikekannallepano veisi Ukrainan tiedustelun arvion mukaan jopa kaksi kuukautta.

Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti kieltäneet suunnittelevansa toista liikekannalle­panoa. Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu on kuitenkin ehdottanut armeijan sotilasvoiman kasvattamista 1,5 miljoonaan sotilaaseen nykyisestä 1,15 miljoonasta kolmen vuoden aikana. Syyksi Šoigu kertoo ”Venäjän sotilasturvallisuuden ongelmien” ratkaisemisen.