Ronahi Mohamad Bakrin kotitalon ylin kerros romahti, kun perhe oli vielä sisällä. Sodan runtelemassa Pohjois-Syyriassa apu saavuttaa vain tietyt alueet.

Ronahi Mohamad Bakr heräsi maanantaina aamuyöllä neljän aikoihin.

”Kotitalomme tärisi, koko kaupunki tärisi. Satoi paljon vettä, ja ulkona oli todella kylmä”, Bakr kertoo puhelimitse HS:lle Syyriasta Aleppon kaupungista.

Bakrin perhe jäi jumiin asuinkerrostalonsa ensimmäiseen kerrokseen yrittäessään paeta.

Talon ylin kerros oli juuri romahtanut.

He odottivat hetken, ja juoksivat sitten ulos sateeseen.

”Lapset itkivät niin paljon, ja kenelläkään ei ollut lämpimiä vaatteita”, Bakr kertoo.

Myöhemmin päivällä romahti talon toinen kerros.

Bakr on 26-vuotias insinööriopiskelija. Perheeseen kuuluu 13 jäsentä, kymmenen heistä on lapsia.

Perhe asuu nyt isoäidin luona Aleppon kaupungin ulkopuolella. Kotiin ei enää uskalla mennä sortumisvaaran takia.

Bakrin mukaan Syyrian hallinto on tuonut Aleppoon ”rajoitetusti” apua.

Pahempi tilanne on kurdien autonomisella alueella, tai Idlibin maakunnassa, mihin hallinto ei toimita apua, Bakr sanoo.

”Ne ovat aivan yksin. Ne ovat saarrettuja.”

Syyrian puolella maanjäristys aiheutti eniten tuhoa jo ennestään hauraalla alueella maan pohjoisosassa.

Alueen hallinnasta on taisteltu jo pitkään, mikä tekee avun viemisestä paikan päälle hankalaa.

Syyrian luoteisosan hallinta on pirstaloitunut Syyrian presidentin Bashar Al-Assadin joukkojen, kurdien ja lukuisten kapinallisryhmien välille. Osaa alueista miehittää Turkki, joka myös tukee tiettyjä kapinallisryhmiä.

Tiistain tietojen mukaan maanjäristys aiheutti eniten tuhoa opposition hallussa olevassa Idlibin maakunnassa ja Aleppon kaupungissa, joka sijaitsee Syyrian hallinnon alueella.

”Tilanne on äärimmäinen. Syyriassa tiedetään kuolleen noin 1 500 ihmistä, ja luvun uskotaan vielä nousevan”, Kirkon ulkomaanavun maajohtaja Mazen Khzouz kertoo puhelimitse Syyrian pääkaupungista Damaskoksesta.

Hänen mukaansa monet ihmiset ovat vielä jumissa talojen raunioissa.

Kirkon ulkomaanapu toimii maassa vain Syyrian hallinnon alueilla.

Järjestöllä on parhaillaan Aleppossa arviointitiimi, jonka tarkoituksena on hahmottaa avuntarvetta.

Iso osa Aleppon historiallista keskustaa tuhoutui jo vuosien 2012–2016 välissä, kun Syyrian hallinnon joukot Venäjän avustuksella taistelivat opposition joukkoja vastaan.

Alueella on nyt äärimmäisen kylmä.

Ihmisillä on puutetta perustarpeista: vaatteista, ruuasta, ja majapaikasta.

Ihmisten kodit ovat tuhoutuneet, tai he eivät uskalla nukkua niissä jälkijäristysten pelossa, Khzouz sanoo.

”Konflikti teki ihmisten elämästä vaikeaa vuosiksi, ja nyt vielä tämäkin.”

Khzouzin mukaan kaikki sairaalat ovat täynnä.

Syyrian hallinnolle asetetut pakotteet vaikuttavat heidän kykyynsä vastata avuntarpeeseen.

”Suurin pula on nyt lääkkeistä ja polttoaineesta”, Khzouz sanoo.

Syyrian luoteiskolkassa sijaitseva Idlibin maakunta on viimeisin opposition hallussa oleva alue.

Alueella asuu miljoonia pakolaisia, jotka elivät jo ennen maanjäristystä surkeissa oloissa. Monet heistä ovat joutuneet konfliktin takia jättämään kotinsa useaan otteeseen. Perustarpeista on ollut jo ennestään pulaa.

YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston (OCHA) mukaan aiemmin Turkin puolelta Syyriaan tuotu apu on nyt häiriintynyt maanjäristyksen takia.

Järjestö vetosi, että eri osapuolet jättäisivät nyt politikoinnin sivuun, jotta apua pääsisi sinne missä sitä tarvitaan.

Reutersin haastatteleman Idlibin alueella toimivan vapaaehtoisjärjestö White Helmetsin johtajan Raed al-Salehin mukaan aika on loppumassa kesken.

Aluella on paljon tuhoutuneita taloja, ja satoja perheitä on yhä jumissa raunioissa, al-Saleh kertoi.

”Jokainen sekunti on tärkeä ihmisten pelastamisen kannalta. Pyydämme humanitäärisiä organisaatioita antamaan meille materiaalista tukea vastataksemme tähän katastrofiin kiireellisesti.”

Syyrian hallinto on tähän mennessä sallinut, että avustusjärjestöt voivat käyttää vain yhtä rajaylityspaikkaa avun viemiseen opposition hallussa oleville alueille. Nyt vaatimuksena on, että rajanylityspaikkoja tulisi avata lisää, The Guardian kertoo.

Syyrian Punaisen puolikuun johtaja Khaled Hboubati sanoi tiistaina Reutersin mukaan, että järjestö on valmis toimittamaan apua joka puolella maata, mukaan lukien opposition hallussa oleville alueille, ja toivoo YK:lta apua avun viemiseen.

Jos oppositio avaa heille tien, he ovat valmiita lähettämään avustussaattueen, Hboubati sanoi.