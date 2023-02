Yhdysvaltain presidentti Joe Biden piti vuosipuheensa kansakunnan tilasta varhain keskiviikkona Suomen aikaa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kehotti puheessaan varhain keskiviikkoaamuna Suomen aikaa republikaaneja työskentelemään yhdessä ja lopettamaan turhat kamppailut.

”Republikaaniystävilleni sanon tämän, jos pystyimme työskentelemään yhdessä viime kongressissa, ei ole mitään syytä ettemmekö voisi työskennellä yhdessä tässä uudessa kongressissa.”, Biden sanoi vuosipuheessaan kansakunnan tilasta (State of the Union).

”Kansa on lähettänyt meille selkeän viestin. Taisteleminen taistelun vuoksi, valtaa vallan vuoksi, konflikti konfliktin vuoksi ei tule viemään meitä minnekään.”

Presidentti viittasi myös kahden vuoden takaisiin tapahtumiin, jolloin entisen presidentin Donald Trumpin kannattajat rynnäköivät Capitol-rakennukseen.

”Kaksi vuotta sitten demokratiamme koki vakavimman uhan sitten sisällissodan. Tänään, vaikkakin ruhjoutunut, on demokratiamme lannistumaton ja rikkoutumaton.”

Samalla Biden mainitsi toisen Yhdysvaltojen demokratiaa kohdanneen ”kammottavan” teon, eli viime syksynä tapahtuneen hyökkäyksen Nancy Pelosin kotiin. Hyökkäyksessä epäilty hyökkääjä kävi Nancyn miehen Paulin kimppuun.

Poliittiselle väkivallalle ei ole Bidenin mukaan tilaa Yhdysvalloissa, minkä lisäksi hän peräänkuulutti äänestysoikeuden kunnioittamista ja vaalien tulosten hyväksymistä.

”Demokratia ei puoluepoliittinen asia, se on yhdysvaltalainen asia.”

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on Bidenin mukaan myös esimerkki demokratiaa kohtaavista uhista. Venäjän presidentin Vladimir Putinin aloittama hyökkäys on Bidenin mukaan testi Yhdysvalloille ja koko maailmalle, joka vaatii suoraselkäistä demokratian puolustamista.

”Seisomme tukenanne, niin kauan kuin tarvitsee”, Biden sanoi osoittaen sanansa puhetta seuranneelle Ukrainan Yhdysvaltain-suurlähettiläälle.

Yhdysvaltojen suhdetta Kiinaan Biden kuvaili sanomalla, että hänen maansa hakee ”kilpailua, emme konfliktia”. Epäillyn vakoiluilmapallon tapausta presidentti kommentoi, että jos Kiina uhkaa Yhdysvaltojen suvereniteettia, tulee se reagoimaan siihen.

Jo ennakkoon odotettiin, että Biden tulee puhumaan talouden valoisista näkymistä. Näin kävikin, kun hän kertoi ennätyksellisen suurista työpaikkojen luomisesta maahan.

”Olemme luoneet ennätykselliset 12 miljoonaa uutta työpaikkaa – enemmän luotuja työpaikkoja kahdessa vuodessa, kuin mitä kukaan aikaisempi presidentti on luonut neljässä vuodessa.”

Biden lateli useita talouslukuja, kuten insuliinin tuotanto- ja myyntilukuja. Oman osansa saivat myös miljardivoittoja takoneiden yritysten tietyt veroprosentit: nolla.

Presidentti vetosi puheessaan reiluuteen ja siihen, että esimerkiksi öljy-yhtiöiden tulisi investoida voittojaan takaisin Yhdysvaltoihin. Niiden ei pitäisi kierrättää energiakriisin aikana tekemiään voittojaan takaisin omistajilleen.

Yhdysvaltojen taloutta luodaan Bidenin mukaan periaatteella, jonka mukaan ketään ei jätetä kyydistä.

”Työpaikat ovat palaamassa, ylpeys on palaamassa kahden viime vuoden aikana tehtyjen päätöstemme ansiosta.”

Presidentti nosti puheessaan esille myös maan terveydenhuoltoa koskevat lait ja järjestelmät, kuten Medicaid-sairausvakuutusjärjestelmän ja Medicare-ohjelman.

Hän kehotti puhetta seuranneita republikaaniedustajia takaamaan, että Medicaidia jatketaan eikä sitä pureta, kuten jotkin republikaanit olivat ehdottaneet. Tämä sai aikaan buuausta ja huutelua joiltain republikaaneilta.

Biden myös uhosi vastustavansa republikaanien mahdollisia yrityksiä rajoittaa valtion tasolla aborttioikeutta lainsäädännöllä. Korkein oikeus kumosi viime kesänä laajan oikeuden aborttiin, joten tällä hetkellä osavaltiot voivat itse päättää suhtautumisestaan lääketieteelliseen toimenpiteeseen.

”Jos [rajoituksia] ehdotetaan, tulen käyttämään veto-oikeuttani”, Biden lupasi.

Biden puhui myös viime aikojen yhdestä merkittävimmistä lakipaketeista, eli inflation reduction actista. Lakipaketin myötä Yhdysvallat on presidentin mukaan myös paremmassa asemassa torjumaan ilmastokatastrofia.

”Ilmastokriisi ei välitä asutko punaisessa tai sinisessä osavaltiossa. Se on eksistentiaalinen kriisi”, hän sanoi viitaten maassa käytettäviin puolueiden tunnusväreihin.

Oman mainintansa presidentin puheessa saivat myös poliisiväkivalta ja sen uhrit. Puhetta seuraamaan oli kutsuttu myös Memphisin poliisien kuoliaaksi pahoinpitelemän Tyre Nicholsin vanhemmat.

Samaten Biden mainitsi joukkoampumiset ja toisti vaatimuksensa, jonka mukaan rynnäkkökiväärityyliset aseet on kiellettävä. Vastaavanlaisen kiellon ollessa voimassa vuoteen 2004 asti, joukkoampumisten määrä oli Bidenin mukaan huomattavasti vähäisempi kuin nyt.

Presidentti nosti esille myös työntekijöiden aseman ja sen, että heille pitäisi taata oikeus liittyä tai perustaa ammattiliitot. Tätä varten kongressin pitäisi hänen mukaansa säätää niin sanottu Pro Act -lakiehdotus.

Puheensa loppupuolella Biden puhui vielä muun muassa edelleen jatkuvasta opioidi-kriisistä ja tarpeesta puuttua veteraaneja koskettaviin ongelmiin, kuten kodittomuuteen, itsemurhiin ja mielenterveysongelmiin.

”Kansakuntamme sielu on vahva, kansakuntamme luonteenlujuus on vahva, kansamme on vahva ja kansakunnan tila on vahva”, Biden sanoi puheensa lopussa.