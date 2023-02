Yhdysvallat aikoo tutkia pallon jäänteet tarkasti.

Kiinan puolustusministeri Wei Fenghe kieltäytyi puhelinkeskustelusta Yhdysvaltain puolustusministerin Lloyd Austinin kanssa päivänä, jolloin Yhdysvallat ampui epäillyn kiinalaisen vakoilupallon alas. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö.

Puolustusministeriön tiedottaja Pat Ryder kertoi, että Yhdysvallat oli yrittänyt puhelinkeskustelua heti päätettyään ampua epäilty vakoilupallo alas.

Ryder vakuutti, että Yhdysvallat aikoo jatkossakin sitoutua avoimeen viestintään.

Kiina on sanonut, että kyseessä on siviili-ilma-alus, jota on käytetty meteorologisiin tutkimuksiin. Yhdysvallat on luonnehtinut palloa kehittyneeksi korkean ilma-alan vakoilulaitteeksi.

Yhdysvaltain pohjoisen alueen komentaja kenraali Glen VanHerck sanoi, että laivaston alus kartoittaa vakoiluilmapallon putoamisalueen, josta yritetään löytää pallosta irronneita osia. Alas ammuttu pallo oli 60 metriä korkea. Amerikkalaishävittäjät ampuivat sen alas lauantaina Yhdysvaltain itärannikolla.

Yhdysvaltain laivasto julkaisi tiistaina Facebook-sivuillaan kuvia merestä nostetusta vakoilupallosta.

VanHerckin mukaan pallo ja sen jäännökset aiotaan tutkia tarkasti. Aiemmin on kerrottu, että joitakin pallon osia oli jo saatu talteen Atlantista.

Kiinan ja Yhdysvaltojen puolustusministerit tapasivat Kambodzhassa viime marraskuussa, kun maat yrittivät lievittää niiden välistä jännitettä. Tapaamisen alla Yhdysvaltain silloinen edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi oli vieraillut Taiwanissa. Kiina katsoo Taiwanin olevan sen kapinoiva maakunta.

Nyt tuore epäilty vakoilupallotapaus on nostanut jännitettä uudelleen.

Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin piti matkustaa viime sunnuntaina kahden päivän vierailulle Kiinaan, mutta hän perui vierailun, kun pallo oli havaittu Yhdysvaltain ilmatilassa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puolusti maanantaina päätöstä ampua pallo alas vasta siinä vaiheessa, kun pallo oli lentänyt merelle. Bidenin mukaan puolustus­ministeriö oli katsonut alas ampumisen olevan parasta tehdä vasta meren yllä.