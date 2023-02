Ilmasta otetut kuvat sortuneista rakennuksista ja evakuointitelttojen leireistä näyttävät, miten maanjäristys tuhosi kaupunkeja Turkissa ja Syyriassa.

TurkKIA ja Syyriaa koetelleet maanjäristykset olivat keskiviikkoon mennessä vaatineet jo yli kymmenentuhatta kuolonuhria. Lisäksi järistykset ovat jättäneet jälkeensä mittavaa aineellista tuhoa: rakennuksia ja infrastruktuuria on tuhoutunut laajalla alueella. Tuhot ovat jättäneet tuhansia ihmisiä kodittomiksi ja vaikeuttaneet pelastustöitä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on julistanut Turkin järistysalueelle kolmen kuukauden poikkeustilan. Avustustyöntekijät ovat perustaneet järistyksistä pahoin kärsineiden kaupunkien lähistöille väliaikaisia leirejä, joihin kotinsa menettäneitä on ohjattu.

YhdysvaltalaiNen avaruusteknologiayritys Maxar Technologies julkaisi tiistaina satelliittikuvia tuhoutuneista kaupungeista. Kuvista on kirjoittanut myös muun muassa brittiläinen sanomalehti The Guardian.

Satelliittikuvat ja muut ilmasta otetut kuvat valottavat tuhojen laajuutta ja pelastushenkilöstön vaikeaa tehtävää.

Nurdağın kaupunki Gaziantepin maakunnassa sijaitsee lähellä ensimmäisen maanjäristyksen keskusta. Järistyksen voimakkuudeksi kerrottiin 7,8.

Turkkilaisesta kaupungista ennen järistystä ja sen jälkeen otetut kuvat näyttävät asuinrakennusten romahtaneita kattoja sekä täysin sortuneita taloja.

Kuvissa näkyy myös pelastusajoneuvojen tukkimia katuja sekä evakuointitelttoja.

Turkin katastrofitilanteista vastaava virasto on ilmoittanut saaneensa ilmoituksia 11 342:sta järistyksissä kärsineestä rakennuksesta, kertoi The Guardian keskiviikkona julkaistussa jutussaan. 5 775 rakennuksen on vahvistettu romahtaneen. Monet Nurdağın korkeimmista rakennuksista romahtivat kokonaan.

Myös esimerkiksi Nurdağın eteläpuolella sijaitseva İslahiyen kaupunki kärsi järistysten tuhoista.

İslahiyesta otetussa satelliittikuvista näkyy esimerkiksi, että osa rakennusten katoista on irronnut järistysten voimasta.

İslahiyen kaupunki on katkaissut kaasunjakelun valtaosasta kaupunkia ylimääräisten vaaratilanteiden välttämiseksi. Kaasunsääntelyn vuoksi myös monet kaupunkiin jääneet asukkaat ovat jääneet ilman lämmitystä.

Myös esimerkiksi Kahramanmaraşin kaupunki koki järistyksissä mittavaa tuhoa.

HS vieraili Kahramanmaraşissa tiistaina ja todisti niin haljenneita teitä ja korjauskelvottomiksi vaurioituneita rakennuksia kuin paikallisten turhautumista pelastustoimien hitauteen.

Kaupungista julkaistut ilmakuvat näyttävät, millaisten olosuhteiden keskeltä paikalliset yrittävät läheisiään löytää.

Kahramanmaraş kuvattuna tiistaina 7. helmikuuta.

Monet rakennuksista ovat vaurioituneet Kahramanmaraşissa korjauskelvottomiksi.

Uutistoimisto Reutersin julkaisemat videot ja ilmakuvat näyttävät tuhoa Syyrian lähettyvillä sijaitsevassa Hatayn maakunnassa.

Hatayn alueelta tiistaina otettu ilmakuva.

Tiistaina 7. helmikuuta otettu ilmakuva Turkin Hataysta.

Rakennuksia on tuhoutunut runsaasti myös Syyriassa – esimerkiksi Aleppossa, joka tuhoutui jo pahoin Syyrian sodassa viime vuosikymmenellä.

Maanjäristys on aiheuttanut runsaasti tuhoa Syyrian Idlibissä, joka on maan hallintoa vastustavien aseellisten ryhmien hallussa. Uutistoimisto AFP:n julkaisemat kuvat näyttävät järistyksen aiheuttaneen tuhoa muun muassa Besnaya-Bseinehissä sekä Salqissa.

Maanjäristyksen uhreja etsittiin lähellä Turkin rajaa sijaitsevassa Besnaya-Bseinehissä tiistaina.

Besnaya-Bseinehin kylä sijaitsee Idlibissä, joka on maan hallinnon vastustajhien hallinnossa.