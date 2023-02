Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo katsoo maan olevan aiempaa alttiimpi ääri-islamistisille hyökkäyksille.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo (Säkerhetspolisen) arvioi keskiviikkona julkaisemassaan tiedotteessa maahan kohdistuvien turvallisuusuhkien lisääntyneen. Tiedotteesta uutisoivat myös useat ruotsalaismediat ja uutistoimisto Reuters.

Säpo toteaa, että tilanne viime viikkojen tapahtumien jälkeen on ongelmallinen. Tammikuussa Turkin Tukholman-suurlähetystön edustalla järjestetty mielenosoitus ja Koraanin polttaminen ovat suututtaneet muslimiyhteisöjä eri puolilla maailmaa.

Ruotsin turvallisuuspoliisi on jo aiemmin pitänyt maan turvallisuustilannetta uhkaavana. Arvion mukaan se on nyt heikentynyt entisestään.

Säpo kerää jatkuvasti tietoa Ruotsiin kohdistuvista hyökkäysuhkista ja toimii niiden estämiseksi. Viimeaikaisten tapahtumien jälkeen turvallisuuspoliisi pitää uhkien lisääntymistä huomattavana.

Ruotsin katsotaan olevan aiempaa alttiimpi ääri-islamistisille hyökkäyksille.

Säpo korostaa tiedotteessa tekevänsä tiivistä moniammatillista yhteistyötä sekä Ruotsissa että kansainvälisellä tasolla tarkoituksenaan turvata kansalaisiaan.

Päätöstä terrorismin uhkatason muuttamisesta ei ole tehty, vaan uhkataso on edelleen korkealla tasolla. Nykyinen uhkataso on määritelty pitkän aikavälin arvion perusteella. Jos kehitys jatkuu, uhkataso voi siis nousta nykyisestä.

Ruotsin turvallisuustilanne on ollut hiljattain otsikoissa myös sen vuoksi, että ympäri maata on tapahtunut joulu–helmikuussa useita räjähdyksiä ja ampumistapauksia. Ainakin osa niistä on yhdistetty jengirikollisuuteen.