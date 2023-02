Sodassa kaatuneen Volodymyr Hadžan ruumis on tuotu takaisin kotirintamalle. Hänen morsiamellaan Myroslava Boikolla (kesk) oli vaikeuksia pysyä pystyssä ruumissaatossa. Oikealla Volodymyrin sisar Marytška.

Sankarivainajien ruumissaatot ja samanaikainen mobilisaatio pelottavat kotirintamalla: ”Haluamme Ukrainan voittoa, mutta emme menettää miehiämme.”

Tšernivts

Vanha puinen omakotitalo seisoo sivussa kylätiestä. Itkettynyt nainen kävelee pakkasessa kotiinsa kantaen käsissään toppapukuun puettua pikkulasta.

Moji spivtšattja. Osanottoni.

Tälle fraasille on nyt käyttöä maaseudulla syvällä Ukrainan selustassa.

Tšernivtsin alue Romanian rajan lähellä on Ukrainassa ainoa, joka on säästynyt ohjusiskuilta. Silti sota ahdistaa täällä enemmän kuin koskaan.

Naisen nimi on Maryna Porfirjeva. Neljä päivää sitten hän on menettänyt miehensä Donbasin rintamalla.

Juri-poika on ainoa, mitä Koljasta on jäljellä, sanoo Maryna Porfirjeva.

Aluksi naisen sisko ja ystävä ovat sitä mieltä, että hän ei jaksa puhua toimittajalle. Hän itse kuitenkin haluaa kuulla asiamme. Ja sitten hän puhuu, suunsa puhtaaksi, keskellä suurta suruaan.

Rautatieläinen Kolja Porfirjev ehti ostaa talon kotikylästään, 2 600 asukkaan Lukavtsista, juuri ennen Venäjän hyökkäystä. Hänen oli tarkoitus kunnostaa siitä koti vaimolleen ja tulevalle lapselleen.

Maryna oli sodan syttyessä kahdeksannella kuukaudella raskaana.

”Vuonna 2020 tutustuimme. Vuonna 2021 menimme naimisiin. Vuonna 2022 synnytin, ja vuonna 2023 hän kuoli”, sanoo Maryna ja purskahtaa lohduttomaan itkuun.

” Kolja ei ollut kertonut vaimolleen aikeistaan.

Kolja ei ollut sotilaana noviisi, vaan oli taistellut aikaisemmin Venäjän varustamia joukkoja vastaan Donbasin sodassa.

Heti Venäjän hyökättyä vuosi sitten hän ilmoittautui kotiseutunsa aluepuolustusjoukkoihin.

Kolja oli toivonut poikalasta, ja huhtikuun alussa heille syntyi sellainen. Pariskunta kiisteli lapsen nimestä.

”Kolja sanoi, että se ei voi olla muu kuin Juri. Hän voitti”, muistelee Maryna.

Nyt kodissa touhottaa iloinen taapero, jonka kasvoilta loistavat hämmentävän samanlaiset piirteet kuin muotokuvissa, joita on asunnossa seinällä ja pöydällä. Lapsen hoidossa auttaa Marynan äiti.

Kymmenen kuukauden ikäisessä Juri-pojassa on isänsä piirteitä.

Vain viikko synnytyksen jälkeen Kolja lähti vapaaehtoisena rintamalle.

Viime vuonna hän palveli Harkovan alueella. Siellä hän joutui syksyllä auto-onnettomuuteen, josta toipui kaksi kuukautta kotona perheen kanssa.

Lähtö tuli joulun aatonaattona. Tällä kertaa Donbasiin.

Siellä hän ehti olla vain runsaan kuukauden.

” Koljaa osui.

Tammikuun lopussa Kolja soitti Marynalle ja kertoi lähtevänsä asemiin. Joukkoja pidetään etulinjassa yleensä kolme, neljä päivää kerrallaan, jonka jälkeen ne saavat levätä.

Puheluista vaimolle oli välittynyt, kuinka vaikea tilanne oli. Koljan asema oli Bahmutin lähellä niin sanotussa nollalinjassa eli aivan venäläisiä vastapäätä. Marynan mukaan he olivat vain 20 metrin päässä venäläisten juoksuhaudasta.

Venäläiset hyökkäsivät ukrainalaisten asemaan raketeilla, panssarivaunuilla ja kranaatinheittimillä.

”Heillä oli vain rynnäkkökiväärit.”

Kahdeksasta asemassa olleesta ukrainalaisesta kolme sai surmansa. Koljaa osui.

Kun Maryna ei saanut mieheensä yhteyttä, hän soitti tämän rintamakaverille.

”Kysyin vain, onko Kolja hengissä. Ei ole, hän vastasi.”

Nyt Maryna odottaa rintamalta Koljan ruumista. Ukrainalaiset saivat sen vasta neljä päivää taistelun jälkeen.

Maryna kertoo luulleensa aina, että Kolja lähtisi viimeisenä. Mutta hän olikin ensimmäinen.

”Hän ymmärsi, ettei palaa enää sieltä. Hän pyysi tulla haudatuksi äidin viereen.”

” ”Mieheni kuoli, koska komentaja kielsi perääntymästä.”

Läsnäoleva Koljan ystävä Serhi yrittää toppuutella, mutta Maryna haluaa tuoda julki käsityksensä siitä, miksi menetti miehensä.

Maryna on sitä mieltä, että hänen miehensä vei järjetön käsky. Ja sitä on vaikea hyväksyä.

”Mieheni kuoli, koska komentaja kielsi heitä perääntymästä. Koljan palveluskaveri kertoi tämän minulle. Komentaja käski pitää asemat, muuten joutuisi vankilaan.”

Kun taistelut Donbasin rintamalla ovat kiihtyneet, Ukraina on kiristänyt sotilaskarkuruutta koskevaa lainsäädäntöä.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin tammikuussa allekirjoittaman lain mukaan karkuruudesta voi seurata 12 vuotta vankeutta ja niskuroinnista 10 vuotta.

Serhi puuttuu puheeseen itku kurkussa. Hän kertoo taistelleensa aiemmassa sodassa Donbasissa ja valmistautuvansa lähtöön rintamalle.

”Meillä ei ole millä sotia. Eurooppa luulee aseistaneensa meitä, mutta ei se näy rintamalla. Meikäläisillä on kiväärit ja käsikranaatteja samalla kun heillä on kaikkea.”

Serhin mukaan kaikki tietävät, että Ukrainan joukot kärsivät suuria tappioita, mutta siitä ei puhuta.

” ”En halua pennin pyörylää! Haluan hänet.”

Maryna sanoo tietävänsä lähikyliltä kymmenen sankarivainajaa.

”Täällä ei juuri ole ikäisiäni miehiä, kokonainen sukupolvi on lähetetty sotaan.”

Myhoven kylästä moni on lähtenyt sotaan.

Lidija Kovaljuk käy joka päivä sodassa kuolleen poikansa Petron haudalla.

Neljä miestä on Serhin mukaan kadonnut. Heistä ei edes makseta korvauksia perheelle. Käytäntö on sama kuin Venäjällä. Lisäksi jos vainajan verestä löytyy alkoholia tai huumeita, perheen korvaukset evätään.

Maryna tulee saamaan kuukausikorvausta Koljan työnantajalta ja armeijalta kertasumman.

”En halua pennin pyörylää! Haluan vain hänet takaisin”, hän huutaa ja murtuu taas.

Kesällä kyläkirkon edessä otetussa ristiäiskuvassa katsoo kokonainen perhe. Koljalla ja Marynalla on yllään kirjotut pellavapaidat.

”En ole koskaan ollut tällaisessa tilanteessa. En tiedä, miten olla ilman häntä. Poika on minulle ainoa syy elää. Se on kaikki, mitä Koljasta on jäljellä.”

Kesällä Jurin ristiäisissä Porfirjevien perhe oli vielä kokonainen.

Ukraina uutisoi päivittäin tappiot, joita venäläiset ovat sen mukaan kärsineet. Sen mukaan yhteensä lähes 140 000 venäläistä olisi kuollut tai haavoittunut. Sen sijaan Ukraina on ollut vaitonainen omista menetyksistä. Viimeksi marras–joulukuun vaihteessa Ukraina kertoi noin 10 000–13 000 sotilaansa kuolleen.

Tammikuun lopulla Norjan puolustusvoimien komentaja arvioi Venäjän menettäneen 180 000 sotilasta kaatuneina ja haavoittuneina ja Ukrainan 100 000 sotilasta.

” Menetyksiä on tullut Bahmutissa.

Samalla tavalla kuin Venäjällä, Ukrainan tappioista voi saada tietoa tutkimalla paikkakuntien paikallislehtiä ja somekanavia, jotka kertovat yksittäisistä kuolleista. Esimerkiksi 14 000 asukkaan Storožynetsin kaupungin Instagram-ryhmässä kerrotaan viidestä tänä vuonna kuolleesta sotilaasta, jotka olivat kotoisin kaupungista. Suspilne-sivustolla luetellaan 62 tänä vuonna Tšernivtsin alueella haudattua sotilasta.

HS kiersi useampana päivänä Storožinetsin ja Vyžnytsjan piireissä Tšernivtsin alueella sekä Verhovynan piirissä viereisellä Ivano-Frankivskan alueella.

Esimerkiksi Berehometin, Lukavtsin ja Myhoven muodostamassa kyläryppäässä kerrotaan yhteensä ainakin kymmenestä kaatuneesta. Kylissä on yhteensä 18 000 asukasta.

Suurin osa menetyksistä on tullut viime aikoina Bahmutissa ja muualla Donbasissa käydyistä taisteluista.

Viereisissä Vyžnytsjassa ja Verhovynassa kerrotaan kummassakin 15–20 kaatuneesta, mikä olisi suhteessa asukaslukuun suunnilleen saman verran. HS ei pysty vahvistamaan eikä kumoamaan tietoja.

” ”Isä on kuollut sodassa.”

Kymmenen kilometrin päästä Koljan kotoa on Komarivitsin kylä. Sieltä sota on vienyt kolme miestä.

Lumisen tien varrella talon lasioven takana seisoo yhdeksänvuotias Oksana-tyttö.

”Isä on kuollut sodassa”, hän kertoo oven läpi.

Äiti Oleksandra Naškevytš tulee töistä myöhemmin.

”Menin kauppaan töihin, jotta saisin jotain muuta ajateltavaa”, hän sanoo.

Sähköt ovat kylästä poikki, mutta kynttilä palaa Anatoli Naškevytšin kuvan edessä. 36-vuotias rakennusmies kaatui joulukuussa.

Anatoli ei lähtenyt sotaan vapaaehtoisena, vaan sai ilmoittautumismääräyksen kävellessään kylätiellä viime keväänä.

”Hän ei vastustellut, vaan sanoi, että jonkunhan sinne on mentävä. Hän ajatteli, etteivät kaikki voi vain sanoa, että menköön joku muu.”

Anatoli ei ollut käynyt armeijaa, joten hän sai kolmen kuukauden sotilaskoulutuksen. Lokakuussa hänet lähetettiin Donetskin rintamalle.

”Hän kertoi, että siellä oli kylmää ja märkää nukkua eikä aina saanut syödäkseen. Sitä hän ei kertonut, että he olivat niin lähellä vihollista.”

Oleksandra Naškevytšin mukaan Anatoli oli viisas ja rakastava mies, ystävä ja isä Andrille ja Oksanalle.

Oksana, Anatoli, Andri ja Oleksandra Naškevytš kesällä otetussa kuvassa.

Maanantaina 12. joulukuuta Anatoli viestitti Oleksandralle menevänsä asemiin. Hän yritti myös soittaa, mutta Komarivtsissa ei ollut sähköä eikä verkkoa.

Lauantaina sotilaat tulivat kertomaan Oleksandralle, että Anatoli oli kuollut tykkitulessa kaksi päivää aiemmin. Hänen edessään räjähti kranaatti, joka vei vasemman käden ja jalan. Taisteluliivin ansiosta yläruumis säilyi. Myös toinen ukrainalaissotilas sai tulituksessa surmansa.

” ”Auttakaa meitä.”

Kun Oleksandra vuodenvaihteessa liittyi 10. vuorijääkäriprikaatin sankarivainajien omaisten Telegram-ryhmään, jäseniä oli noin 70. Nyt niitä on 507.

Myös hän puhuu venäläisten ylivoimasta.

”Meikäläisiä oli asemassa neljä tai viisi, venäläisiä 30. Meillä on aseina pelkät rynnäkkökiväärit, vastapuolella raketit, tykit, kranaatinheittimet ja panssarivaunut. Sotilaamme taistelevat omilla ruumillaan koko heidän arsenaaliaan vastaan. Jos meillä olisi edes puolet niistä aseista mitä heillä, sota olisi jo ohi. Auttakaa meitä”, hän vetoaa.

Oleksandra sanoo, ettei koskaan ajatellut, että elämässä voi käydä näin. ”Elän nyt vain heidän vuokseen”, hän sanoo ja katsoo lapsia.

Oksana ja seitsenvuotias Andri tulevat saamaan sotaorvon eläkettä siihen asti, kunnes täyttävät 18 vuotta. Yliopistossa he voivat opiskella ilmaiseksi.

Seitsenvuotias Andri on kuin kopio isästään, äiti sanoo.

Sähkökatkon aikana Oleksandra Naškevytš laittaa ruokaa kaasukeittimellä. Andri ja Oksana seuraavat.

Samaan aikaan kun kyliin tulee ruumiita, asukkaita pelottaa jatkuva liikekannallepano.

Storožynetsin laidalla Dzvony-nimisessä kahvilassa emäntä kertoo työntekijästään, jonka päästi aiemmin päivällä kotiin.

” ”Korvaavia, koulutettuja sotilaita ei ole.”

”Hänen poikansa sai kutsuntakirjeen. Poika viedään tänä iltana. Äiti on aivan tolaltaan ja itki koko päivän.”

Kahvilan naisten mukaan kutsuntalautakunta ja poliisi partioivat jatkuvasti pikkukaupungin kaduilla etsimässä värvättäviä.

”Tunnen henkilökohtaisesti jo kymmenen kaatunutta. Tilanne täällä on kriittinen. Olemme Ukrainan puolella, mutta emme halua menettää miehiämme”, yksi naisista sanoo.

Hän ei halua nimeään lehteen.

Myhovessa Viktor Hadža kertoo, että 18 000 asukkaan kyläryppäästä on lähetetty sotaan yli tuhat miestä, eikä yhtäkään ole demobilisoitu takaisin.

”He ottavat maalaisia, koska maalaiset ovat ketteriä ja pärjäävät maastossa.”

Viktor Hadžan poika loukkaantui Bahmutissa.

Iso ongelma on ihmisten mukaan rotaation puute. Sodassa jo vuoden olleet eivät pääse rintamalta lomille tai pois, koska korvaavia, koulutettuja sotilaita ei ole.

Vasil Mihaljuk kertoo veljestään, joka lähetettiin sotaan 26. helmikuuta 2022 ja taistelee tällä hetkellä Bahmutissa.

”Hän ei ole päässyt lomalle kertaakaan vuoden aikana. Kun yksi paikallinen kaatui, hän pyysi päästä ruumiin mukana käymään kotona, mutta pyyntö evättiin. Hänellä on kaksi lasta. Äitini on tappaa itsensä huoleen.”

Mihaljuk itse tuli sodan alussa Puolasta Ukrainaan mobilisoituakseen, mutta häntä ei kutsuttu palvelukseen. Enää hän ei mieli rintamalle, vaan välttelee kutsuntapartioita.

Samana päivänä kuin Kolja Porfirjev kaatui Donetskin rintamalla toinen tältä seudulta kotoisin oleva mies, 24-vuotias Volodja Hadža.

Myhoven kylänraitilla Viktor Hadža näyttää puhelimesta veljenpoikansa muistokuvaa, josta katsoo kauniskasvoinen nuorukainen kypärä ja taisteluliivi yllään.

Volodymyr Hadža lähti sotaan vapaaehtoisena.

Hänen isänsä ja setänsä ovat matkailuyrittäjiä. Perheen mukaan he olisivat voineet halutessaan ostaa Volodjan pois armeijasta rahalla. Ukrainassa korruptiolla on pitkät perinteet, ja tämänkin kerrotaan olevan mahdollista.

Volodja Hadža kuitenkin halusi sotaan. Kuka menee, jos en minä, hänkin ajatteli.

Kaikki vaatteet ja suojavarusteet perhe osti pojalle itse. Se kertoo paljon Ukrainan armeijasta, joka pystyy antamaan sotilailleen vain välttämättömät varusteet. Parempi varustus ja ruoka on perheiden ja vapaaehtoisjärjestöjen varassa. Tässäkin suhteessa tilanne Ukrainassa on samankaltainen kuin Venäjällä.

Hadžan suku on kerännyt paikkakunnalta rahaa 700 000 hryvnjaa eli 18 000 euroa maksavaan drooniin, jota venäläiset eivät pystyisi häiritsemään.

” ”Tämä on raskasta ja muuttuu aina vain raskaammaksi.”

Volodjan isä Valeri on saapunut paikalle maasturilla, jonka perhe osti pojan komppanian käyttöön rintamalle.

Hän on murheen murtama.

”Minulla on tytär ja kaksi lastenlasta, mutta puolet sydämestäni on revitty irti. Tämä on raskasta ja muuttuu aina vain raskaammaksi.”

Volodja kuoli Luhanskin alueen Svatovessa, kun hänen joukkueensa yritti vallata asemaa epätoivoisessa tilanteessa.

Isän mukaan komentaja ei ollut antanut käskyä edetä, mutta alempi upseeri tulkitsi väärin.

”Siellä oli paljon haavoittuneita, ja hän pelasti heitä. Kun hän nosti kättään, luoti osui sydämeen vasemmasta kyljestä luotiliivin välistä.”

Venäläisillä oli ylivoima. Valeri Hadžan mukaan komppania oli pyytänyt operaatioon tykistön tukea, mutta ei saanut sitä.

”Se tappoi heidät. He olivat vain tavallista jalkaväkeä.”

Valeri Hadža kävi lastaamassa leivonnaisia poikansa muistotilaisuuteen.

Valeri Hadža sanoo menettäneensä puolet sydämestään.

Kylään on saapunut myös Viktor Hadžan poika, sotilaspukuinen Serhi. Serkkunsa kanssa hän pyöritti läheisen lomakeskuksen mönkijävuokrausta.

Nyt Serhi on hoidossa Tšernivtsin sotasairaalassa loukkaannuttuaan lievästi Bahmutissa.

Moni alueelta lähtenyt mies sotii Bahmutissa. Siellä oloa kuvataan sanalla peklo, helvetti.

” ”Olen niin vihainen, että se pakottaa minut jatkamaan.”

Serhi Hadžan mukaan tilanne on vaikea. Venäläiset pystyvät kuuntelemaan ukrainalaisten radiota, vakoilemaan drooneilla ja selvittämään heidän sijaintinsa.

”He ovat siellä kuin kotonaan.”

Hänestä tärkeintä olisi saada tykistöä, jolla ukrainalaiset voisivat suojata operaatioitaan. Länsiaseista Hadžan yksiköllä on nyt käytössä M777-haupitsi.

Hadžan mukaan Bahmutissa kaatuu ja haavoittuu satakunta ukrainalaista päivässä.

Myös Venäjä kärsii isoja menetyksiä. Se ei sääli miehiään, vaan lähettää heitä etenemään samalla kun oma tykistö ampuu takaa.

Aikooko Serhi mennä takaisin helvettiin toivuttuaan?

”On raskasta palata sinne, mutta minun on mentävä. Olen niin vihainen, että se pakottaa minut jatkamaan.”

Viktor-isän mukaan televisio ja Telegram-kanavat julistavat Ukrainassa voittoa, mutta todellisuudessa tilanne on karu.

”Meillä ei ole tykistöä, hävittäjiä, panssarivaunuja, edes riittävästi patruunoita. Jos olisi, tämä olisi ratkaistu jo kauan sitten”, sanoo hänkin.

Vaikka kuolonuhrit herättävät kauhua Tšernivtsin alueella, kukaan ei silti ehdota suostumista Venäjän vaatimuksiin.

Viktor Hadža sanoo, ettei Bahmutista tule perääntyä.

”Meillä ei ole vaihtoehtoja. On pakko siivota roskat alueelta. Bahmut täytyy pitää, muuten he ovat kohta täällä. Mutta hinta on kova.”

Viikko Volodja Hadžan ja Kolja Porfirjevin kaatumisen jälkeen Lukavtsissa ja Myhovessa on surupäivä.

Heidän ruumiinsa tuodaan kotiin.

Kylätien varteen kerääntyy satoja ihmisiä. Heille jaetaan Ukrainan lippuja. Moni näyttää järkyttyneeltä.

Kyläläiset saapuivat kunnioittamaan Mykola Porfirjevin ja Volodymyr Hadžan ruumissaattoa.

Kirkkolippuja Lukavtsin ruumissaatossa.

Tunnin odottelun jälkeen paikalle ajaa poliisiauton perässä kaksi pakettiautoa. Ihmiset polvistuvat lumeen. Liikenne maantiellä pysähtyy.

Ortodoksinen kirkkokuoro alkaa veisata Iankaikkista muistoa.

Paikalla on myös Maryna Porfirjeva. Kun autot kaartavat paikalle, jalat pettävät hänen altaan. Perheenjäsenet tukevat häntä, kunnes hän romahtaa halaamaan miehensä Ukrainan lippuun käärittyä arkkua.

Äiti ja tyttöystävä lyyhistyvät Volodja Hadžan arkun äärelle.

Lyhyen seremonian ja papin puheen jälkeen Hadžaa kuljettava auto jatkaa Myhoveen.

Kolja Porfirjevia kuljettava auto pysähtyy hänen talonsa eteen. Sotilaat kantavat arkun ristisaatossa sisälle taloon. Siellä arkku avataan.

Kasvot ovat vahingoittumattomat. Maryna koskettelee niitä ja jättää hyvästejä.

Ortodoksipappi toimitti rukoushetken Mykola Porfirjevin ja Volodymyr Hadžan kunniaksi.

Mykola Porfirjevia kannetaan kotiin.

Maryna Porfirjeva (oik.) jättää hyvästejä miehelleen heidän yhteisessä kodissaan.

Myös Volodja Hadža pääsee kotiin.

Nimettömässään hänellä on sormus, jonka isä on ostanut.

Se on vanha perinne: jos vainaja ei ehtinyt eläessään naimisiin, hän pääsee kuoltuaan.

Todellisuudessa Volodja kyllä aikoi naimisiin.

Paikalla on hänen morsiamensa Myroslava Boiko. Volodjan ja Myroslavan oli tarkoitus saada toisensa heti sodan jälkeen, toivottavasti jo keväällä.

Myroslava työskenteli mallina ulkomailla, mutta tutustui Volodjaan lomalla kotimaassa. Myroslava rakastui ja jäi Volodjan luokse.

”Kenellekään ei ollut niin suurta sydäntä kuin hänellä. Hän ajatteli aina ensin muita. Sota vie meiltä parhaimpamme”, hän sanoo ääni murtuen.

Volodymyr Hadža viettää viimeisen yön kotona.

Kun Myroslava kuukausi sitten matkusti Itä-Ukrainaan tapaamaan Volodjaa, tämä oli muuttunut.

”Näin hänen silmissään pelon. Hän sanoi rikkovansa kätensä, tekevänsä mitä tahansa päästäkseen sieltä pois.”

Myroslavan isä palvelee Sumyssa Pohjois-Ukrainassa. Nyt häntä ollaan siirtämässä vaarallisempaan paikkaan.

”En voi menettää häntäkin. Tämä on liikaa.”

Kolja Porfirjevilla ja Volodja Hadžalla on edessään viimeinen yö kotona. Se on vanha tapa. Seuraavana päivänä heidät lasketaan maan poveen, Ukrainan mustaan multaan.