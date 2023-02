Ukrainan presidentti pyysi Britannian parlamentilta hävittäjiä yllätysvierailullaan. Akatemiatutkija Timo Miettinen uskoo, että Volodymyr Zelenskyin ulkomaanmatkat auttavat julkisen mielipiteen kääntämisessä aseavun puolelle.

Kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi viimeksi vieraili Britanniassa, hän kiitti lähtiessään herkullisesta englantilaisesta teestä. Hän muisteli tapausta keskiviikkona Britannian parlamentille Westminster Hallissa pitämässään puheessa.

Zelenskyi päätti puheenvuoronsa kiitoksiin myös tällä kertaa.

”Lähden tänään parlamentista kiittäen teitä kaikkia ennakkoon voimakkaista englantilaisista lentokoneista”, hän sanoi Britannian yleisradio BBC:n mukaan.

Britannia ei ole luvannut Ukrainalle hävittäjiä. Aiemmin keskiviikkona Britannian pääministeri Rishi Sunak ilmoitti kuitenkin, että Britannia järjestää Ukrainan ilmavoimien lentäjille koulutusta. Sen avulla ukrainalaislentäjät pystyisivät lopulta lentämään monimutkaisia hävittäjiä, kertoo brittilehti The Guardian.

Britannian puolustusministeri Ben Wallace puhui hävittäjien lähettämisen mahdollisuudesta toimittajille diplomaattisen ympäripyöreästi.

”Yksi asia, jonka olen oppinut viime vuoden aikana on: älä takaa mitään, äläkä sulje mitään pois”, hän sanoi AFP:n mukaan.

Zelenskyin keskiviikkoinen yllätysvierailu Britanniassa oli vasta hänen toinen ulkomaanmatkansa sodan aikana. Joulukuussa hän tapasi Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin Yhdysvalloissa, ja paluumatkalla hän tapasi Puolan presidentin Andrzej Dudan Puolassa.

Zelenskyi teki Britanniassa selväksi, että Ukraina tarvitsee ”siivet vapaudelle”. The Guardianin mukaan dramaattinen pyyntö brittihävittäjien saamiseksi oli yllättävä, sillä Ukraina on aiemmin tavoitellut näkyvästi yhdysvaltalaisvalmisteisia F-16-hävittäjiä ja toisinaan Ruotsin Gripen-hävittäjiä.

Britannia on kuitenkin ollut sotilaallisen avun antamisessa yksi Ukrainan tärkeimpiä kumppanimaita, toteaa Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen akatemiatutkija Timo Miettinen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Britannian pääministeri Rishi Sunak odottavat tavatakseen ukrainalaissotilaita, joita koulutetaan komentamaan Challenger 2 -taistelupanssarivaunuja Lulworthissa, Etelä-Englannissa.

AFP:n tietojen mukaan Zelenskyin on tarkoitus jatkaa matkaansa Britanniasta Pariisiin, jossa hän tapaa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin. Sen jälkeen hänen odotetaan suuntaavan Brysseliin tapaamaan EU-johtoa.

”Zelenskyillä on selvästi tarve käydä läpi niin paljon eurooppalaisia johtajia kuin mahdollista”, Miettinen sanoo. ”Aseavun suhteen ollaan monen kriittisen päätöksen edessä.”

Miettisen mukaan Ukrainan kannalta olennaista ei ole ainoastaan se, kuinka suurella summalla länsimaat avustavat sen sotaponnistuksia. Keskeistä on myös, millaisia aseita maat lähettävät Ukrainaan.

”Iso kysymys, jota Euroopan pääkaupungeissa pohditaan on, mitä asejärjestelmiä voimme tulkita puolustukseksi. Missä raja menee? Sama kysymys on koskenut panssarivaunuja, se on koskenut ohjusjärjestelmiä ja se koskee tietysti myös hävittäjiä.”

Volodymyr Zelenskyi tapasi Britannian kuninkaan Charles III:n Buckinghamin palatsissa. Mediakuvat eurooppalaiselle yleisöille tutuista paikoista voivat auttaa Ukrainan presidenttiä saamaan kansojen tuen raskaamman aseavun puolelle.

Aseavun lähettämistä hillitsee Euroopan ja Yhdysvaltain pelko sodan eskalaatiosta. Eskalaatio ei huoleta vain johtajia, vaan myös kansoja.

Itse asiassa isoin lukko aiempaa voimakkaampien asejärjestelmien lähettämisen edessä ei aina ole poliittinen eliitti, vaan julkinen mielipide, Miettinen uskoo. Esimerkiksi Saksassa kysymys panssarivaunujen lähettämisestä jakaa kansaa.

Zelenskyin ulkomaanvierailujen tärkein yleisö saattavatkin olla eurooppalaiset kansalaiset, joiden tuki on välttämätöntä aseavun turvaamiseksi.

”Zelenskyi pystyy kyllä soittamaan koska vain, kenelle vain Euroopan päättäjälle. Mutta vierailuilla on oleellinen rooli julkisen mielipiteen kääntämisessä. Zelenskyi pääsee niiden aikana kertomaan omaa tarinaansa sovittaen sitä eri maiden historiaan.”

Esimerkiksi britteihin Zelenskyi vetosi keskiviikkona todeten: ”Britanniassa kuningas on ilmavoimien lentäjä, ja Ukrainassa tänään jokainen ilmavoimien lentäjä on kuningas.”