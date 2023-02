Myrskytuulia on mitattu Lofooteilla, Vesterålenissa ja Tromssassa.

Pohjois-Norjassa on ollut myrskytuulia keskiviikkona. Muun muassa Tromssassa on suljettu silta. Kuva auringonlaskusta Tromssasta helmikuun alusta.

Tuulet Pohjois-Norjassa ovat nousseet keskiviikkona paikoin jopa noin 42 metriin sekunnissa, eli hirmumyrskylukemiin. Myrskyn vuoksi on suljettu kouluja ja siltoja, sekä peruttu lentoja, lautta- ja linja-autovuoroja ja postikuljetuksia, kertovat Norjan yleisradioyhtiö NRK ja norjalaislehti VG.

Myrskytuulia on mitattu Norjan Ilmatieteen laitoksen mukaan Lofooteilla, Vesterålenissa ja Tromssassa. Aallonkorkeus saattaa nousta alueilla jopa 12 metriin.

Muun muassa Sandnessundin silta, joka on ainoa liikenneväylä kaupunkialueella Kvaløyan saarelta Tromssaan, on suljettu. Saarella sijaitseva Kvaløysletta on yksi tiiviimmin asuttuja alueita Tromssassa.

Pohjois-Norjan läpi kulkevalla E10-valtatiellä Nordlandissa tapahtui torstaina myös pienikokoinen kivivyöry. Vyöryn vuoksi yksi ajoneuvo tuhoutui, mutta henkilövahingoilta vältyttiin.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen lumivyöryistä Lofooteilla, Vesterålenissa ja Ofotenissa. Ihmisiä on kehotettu miettimään tarkkaan, tarvitseeko heidän lähteä ulos.

Myrskytuulien odotetaan saapuvan myös Suomen merialueille. Myös mantereella tuulet voimistuvat keskiviikkoillalla ja torstaina.

