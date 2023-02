Talvimyrskyn tukkimat tiet vaikeuttavat avun toimittamista, ja järistysalueelle on luvassa hyytävän kylmää säätä.

Turkissa ja Syyriassa maanjäristyksen uhrien määrä nousi keskiviikkona jo yli 12 000:n. Turkissa varmistettuja kuolleita on runsaat 9 000 ja Syyriassa lähes 3 000, kertoivat viranomaiset ja sairaalalähteet.

Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että varhain maanantaina iskeneen maanjäristyksen uhrimäärä voi nousta jopa yli 20 000:n. Etenkin Syyriasta on vaikea saada tietoa uhreista. Loukkaantuneita on virallisten tietojen mukaan Turkissa noin 50 000 ja Syyriassa 5 000.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan vieraili keskiviikkona Kahramanmaraşin kaupungissa järistysalueella. Presidentti lupasi, että järistysalue jälleenrakennetaan vuoden kuluessa.

Useita tuhansia rakennuksia on sortunut monissa kaupungeissa Turkissa ja Syyriassa. Pelastustöitä on vaikeuttanut talvimyrsky, jonka seurauksena monet teistä ovat kulkukelvottomassa kunnossa. Liikenneruuhkat ovat paikoin venyneet kilometrien mittaisiksi.

Erdoğan on julistanut maan kymmeneen kaakkoiseen maakuntaan hätätilan tulevien kolmen kuukauden ajaksi.

WHO:n arvion mukaan jopa 23 miljoonaa ihmistä saattaa joutua kärsimään järistyksen seurauksista.

Syyriassa maahan kohdistuvat pakotteet vaikeuttavat kansainvälisiä avustustoimia. Syyrian Punainen Puolikuu vetoaa länsimaihin, jotta ne poistaisivat pakotteensa ja toimittaisivat apua maahan.

Maanantain maanjäristys oli tuhoisin Turkissa sitten vuoden 1939, jolloin 33 000 ihmistä sai surmansa Erzincanin maakunnassa maan itäosassa.

Avustustyöntekijät kävivät keskiviikkona epätoivoista taistelua aikaa vastaan yrittäessään pelastaa ihmisiä raunioista. Osaltaan selviytymismahdollisuuksia huonontaa kylmä sää.

Turkin Gaziantepissa lähellä maanjäristyksen keskusta lämpötila laski keskiviikon vastaisena yönä pakkaselle. Läheisellä vuoristoalueella oli vielä kylmempää, ja pakkasta oli viitisen astetta.

Sääennuste loppuviikolle ei sekään lupaa hyvää, sillä Gaziantepiin ennustetaan yöksi noin seitsemää pakkasastetta. Vuorilla pakkasta voi olla tätäkin enemmän.

Keskiviikkona Turkin suurimpien teleoperaattoreiden tarjoamista liittymistä ei päässyt Twitteriin. Pääsy palveluun loppui sen jälkeen, kun ihmiset olivat valittaneet siellä hallituksen huonosti sujuneista pelastus- ja etsintätöistä.

Turkin viranomaiset eivät ole kommentoineet Twitterin kaatumista. Palveluun kuitenkin pääsi sijaintitietoja salaavaa VPN-yhteyttä käyttämällä.

Twitterin kaatuminen haittaa myös raunioiden alla olevien ihmisten etsintää, sillä raunioiden alle loukkuun jääneet ovat twiitanneet olinpaikkojaan pelastajien tiedoksi.