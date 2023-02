Viranomaiset täsmensivät palossa kuolleiden määrää aiemmin kerrotun 26 kuolleen sijaan 24:ään.

Etelä-Amerikassa Chilessä jo viikon roihunneet maastopalot eivät näytä laantumisen merkkejä, kun rutikuivaan maahan ennustetaan yhä jatkuvia korkeita lämpötiloja ja voimakkaita tuulia. Palot ovat tuhonneet Chilessä jo yli 309 000 hehtaaria maastoa.

Viranomaiset täsmensivät keskiviikkona palossa kuolleiden määrää. Aiemmin kerrotun 26 kuolleen sijaan paloissa on virallisen tiedon mukaan kuollut 24 ihmistä.

Loukkaantuneiden määrä on noussut noin 2 200:aan. Kaikkiaan noin 1 200 kotia on tuhoutunut ja yli 5 500 ihmistä on jäänyt kodittomaksi.

Tulipaloja on sammuttamassa noin 5 600 paikallista pelastajaa, joita on avustamassa pelastajia Meksikosta, Kolumbiasta ja Espanjasta. Sammuttajat keskittyivät paikallista aikaa keskiviikkona ensisijaisesti noin 90 palon sammuttamiseen, kun yhteensä paloja on yli 310.