Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kehotti olemaan tietoinen Kiinan vakoilutoiminnasta ja sen eri muodoista.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kehotti keskiviikkoiltana valppauteen Kiinan vakoilutoimia kohtaan myös Euroopassa.

Stoltenberg kommentoi asiaa Washingtonin-vierailunsa yhteydessä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Asiasta ovat kirjoittaneet muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP sekä ruotsalaislehti Dagens Nyheter.

Yhdysvaltain ilmatilassa havaittiin viime viikolla havaintopallo, jota Yhdysvallat epäilee Kiinan käyttäneen vakoiluun. Pallo ammuttiin alas lauantai-iltana Suomen aikaa. Yhdysvaltain armeijan F22-hävittäjä ampui pallon alas meren yllä Etelä-Carolinassa.

Stoltenbergin mukaan Yhdysvaltain alas ampuma kiinalaispallo kertoo laajemmin Kiinan tavasta toimia, Dagens Nyheter kirjoittaa.

Stoltenbergille ja Yhdysvaltain ulkoministerille Antony Blinkenille esitettiin kysymys, jossa kerrottiin yhdysvaltalaisviranomaisten kertoneen, että vakoilupalloja olisi nähty myös ainakin yhden eurooppalaisvaltion yllä. Valtiota ei nimetty kysymyksessä.

Stoltenbergin mukaan Euroopassa on havaintoja Kiinan lisääntyneestä tiedustelusta eri alustoilla.

”He käyttävät satelliitteja, kybertoimia, ja kuten olemme nähneet Yhdysvalloissa, myös [vakoilu]palloja, joten meidän täytyy olla tarkkaavaisia”, Stoltenberg sanoi.

Blinken taas kertoi, että havaintoja palloista olisi useista valtioista "viidellä mantereella”.

Kiinan ulkoministeriön mukaan kyseessä oli siviilikäytössä ollut pallo, jota käytetään meteorologisiin tarkoituksiin ja joka päätyi Yhdysvaltain ylle vahingossa.

”Ei ollut epäilystäkään siitä, että se olisi ollut sääpallo. Se oli [vakoilu]pallo, jolla kerättiin tietoa”, Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin tiedottaja Patrick Ryder kertoi tiedotustilaisuudessa.

Ryder totesi myös, että jos kyseessä todella olisi ollut reitiltään poikennut sääpallo, vastuullinen maa olisi ilmoittanut siitä.

”Mutta Kiina ei reagoinut.”

Blinkeniltä kysyttiin samassa tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, uskooko hän Kiinan johtajan Xi Jinpingin tietävän vakoilupallojen käytöstä.

”Me tiedämme pallosta enemmän muutaman päivän kuluttua. Kiina on joka tapauksessa vastuussa, eikä sillä, kuka tästä on tiennyt, ole merkitystä. Tämä on loukannut suvereniteettiamme ja kansainvälistä oikeutta”, Blinken sanoi.