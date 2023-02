Venäläinen valokuvaaja Sergei Stroitelev heräsi Turkissa viikko sitten öiseen tärinään ja tunteeseen, että oli kokenut tämän ennenkin.

Mersin–Osmanye–Kahramanmaras

Heräsin kello 4.17. Luulen nähneeni unta, jossa olin nuorallakävelijä ja etenin kallionjyrkänteen yli ohutta köyttä pitkin. Oli aamuyö, sänkyni liikkui. En saanut selvää, olinko yhä unessani – kunnes nousin ja juoksin käytävään. Siellä järistys alkoi taas, enkä pysynyt pystyssä, kaaduin lattialle.

Jokin pakotti minut kaatumaan, ikään kuin kaikki se, mitä viime vuonna tapahtui, ei olisi ollut tarpeeksi.

” Enää ei ollut kotia.

Lähdin Venäjältä maaliskuun neljäntenä vuonna 2022. Ymmärrätte varmaankin, miksi. Paitsi että kotimaani hyökkäsi Ukrainaan, se teki minun ja monen muun venäläisen elämisen ja työn mahdottomaksi.

Venäjän federaation hallinto alkoi säätää lisää sortolakeja sananvapautta vastaan. Kaikki ne riippumattomat julkaisut, joille työskentelin kuvaajana ja journalistina, julistettiin laittomiksi. Olin vaarassa – yksinkertaisesti vain olemalla kotimaani kamaralla.

Lensin Istanbuliin ja sen jälkeen vaelsin ympäriinsä maasta toiseen. Liikkuva elämäntapa on minulle tuttu, olenhan kuvajournalisti. Lähden, ja sitten palaan kotiin, paitsi enää ei ollut kotia, mihin palata. Sen oli tuhonnut hallinto, joka miehitti kotimaatani.

Moldova, Tanska, Georgia, Albania – käytännössä olin yhdessä paikassa niin pitkään kuin maahantulosäädökset sallivat, ja sitten jatkoin eteenpäin.

Ystäväni, joka myös on Venäjältä lähtenyt journalisti, sanoi, että olemme nyt kansainvälisiä pummeja.

Kun sotavuosi 2022 loppui, päädyin taas Turkkiin. Jollain tavalla ympyrä sulkeutui. Halusin parannella haavojani, sillä vuosi oli ollut hyvin vaikea henkisesti – ja muutenkin. Yrittäisin nyt rauhassa keskittyä kaikkiin lupapaperisotkuihin ja saada ne jotenkin ratkaistua. Työn alla oli joitakin ideoimiani kuvausprojekteja Turkissa. Asetuin Mersinin kaupunkiin.

” Talo värisi yhä kuin kissanpentu.

Aamuyöllä käytävän lattialla uni häipyi minusta, ja tajusin, että tämä oli maanjäristys.

Otin takkini ja ryntäsin kadulle. Näin turkkilaisten naapurieni juoksevan ulos asunnoistaan. Ihmiset pakenivat jo kaupungista: tiet ruuhkautuivat, ambulanssit lävistivät autoletkoja siksakkia tehden.

Ja satoi. Sade oli kova. Jäljelle jääneet paikalliset ja jotkut pelästyneen näköiset ulkomaalaiset värjöttelivät markiisien alla.

Kadulla oli leipomo auki, se oli ihmeellistä. Menin sisään, tilasin kupin teetä ja mietin, mitä tekisin.

Talo värisi yhä kuin kissanpentu, kun palasin. Valtava, massiivinen rakennus, jossa asuin. Se pelotti minua, totta puhuen olin kauhuissani, en mahtanut sille tunteelle mitään, vaikka kuinka kerroin itselleni, että tämä talo pysyi pystyssä äsken, se ei romahtaisi jälkijäristykseen. Vedin henkeä, menin ylös asuntooni, pakkasin laukkuni niin nopeasti kuin pystyin ja tulin alas.

” Muistan sen avuttomuuden ja pelon hyvin.

Päässäni takoi ajatus siitä, että järistykset eivät jätä minua. Onko tämä kohtaloni? Inhottava ääni sanoi: ”Hei sinä, et pääse pakoon, saan sinut kiinni mihin tahansa menetkin!”

Olin Nepalissa vuonna 2015 kuvaamassa huhtikuun 25. päivän valtavan maanjäristyksen jälkiä. Toukokuun kuudentena päivänä tuli jälkijäristys.

Muistan sen avuttomuuden ja pelon hyvin. Olin hotellihuoneessani viidennessä kerroksessa, kun tärinä alkoi.

Kun pääsin alakertaan, jokin valo sokaisi minut. Se oli etuovi. Pääsin ulos. Kadulla makasi tyttö elottoman näköisenä, hänen poikaystävänsä yritti herättää häntä kylmällä vedellä. Jalkani olivat maassa, joka tärisi kuin hullu, en voinut juosta enkä pysähtyä, en tehdä mitään tai vaikuttaa mihinkään. Se on voima, jota ihminen ei voi vastustaa. Sokki.

Kun sitten kiersin tuhoalueita seuraavina päivinä, näin paljon kärsimystä mutta myös ihmisyyttä. Odottamattomat katastrofit yhdistävät ihmisiä. Aina joku pysyy vahvana. Ihmiset ovat toistensa puolella.

Ehjäksi jäänyt valokuva, Kahramanmaras.

Romahtanut talo.

Lohdutus.

Puoliksi hautautunut nukke ja muita merkkejä entisestä elämästä.

Läheisensä kadottanut nainen, Kahramanmaras.

Menetys.

Mersinin aamuyössä etenin taloltani linja-autoasemalle. Minun piti päästä maanjäristyksen keskukseen, se ajatus tuli heti. Oli pystyttävä kuvaamaan, näyttämään muualle maailmaan, mitä tapahtuu.

Ja ehkä se oli elintärkeää itsellenikin.

”Tuki suusi ja mene eteenpäin”, tiuskin vastaan äänelle päässäni. ”Se, mitä sinulle on tapahtunut, ei ole mitään verrattuna siihen, mitä näille murskautuneiden kotien ihmisille tapahtuu, ihmisille, jotka menettävät läheisensä täällä – tai Ukrainassa Putinin jatkuvan pommituksen takia.”

Toivoin näkeväni, että kaaoksessa tapahtuu ihmeitä, jotka antavat toivoa.

Asemalla ostin lipun Osmaniyeen. Lipunmyyjä oli töissä ja ihmeissään siitä, etten halunnutkaan länteen Antalyaan, mihin ulkomaalaiset, yabancis, menevät.

Osmaniye on idässä 150 kilometrin päässä järistyksen keskipisteestä lähellä Gaziantepin kaupunkia.

Kun bussi lähestyi Osmaniyea, näin romahtaneita taloja, joita epätoivoiset asukkaat raivasivat käsin.

Osmaniye ensimmäisen järistyksen jälkeen aamulla.

Osmaniyen asukas raunioissa.

On vain odotettava.

Pudonneet.

Suru-uutiset tulevat.

Isä kantaa pienen poikansa ruumista.

Olin paikalla, kun isä kaivoi esiin 5-vuotiaan poikansa ruumiin.

Olen nähnyt paljon, mutten tällaista. Tuskin unohdan tätä koskaan. Pieni ruumis, punainen nuttu, kasvot, jotka rauta ja betoni olivat murskanneet.

Isä seisoi tien laidassa ja itki.

Naapurit lähestyivät, he tulivat ja lohduttivat ja sanoivat kauniita sanoja.

Minä mietin, mitä tälle miehelle tapahtuu? Kuinka hän voi selvitä tästä menetyksestä?

” Elämä ei anna armoa.

Naapuritalossa vanha nainen ei löytänyt miestään. Ja sitten ilmeni, että hänen neljä lapsenlastaan, jotka olivat tulleet Osmaniyeen ennen järistystä, olivat kuolleet.

Elämä ei anna armoa. Me kaikki kuolemme, mutta joskus kuolema tulee liian varhain ja täysin odottamatta, ennakoimattomissa olosuhteissa. Silloin kun sen ei vielä pitäisi tulla.

Yritin vielä lähemmäs järistyksen keskipistettä, nyt Kahramanmarasiin eli Marasiin. Ei ollut mitään busseja. Tuntematon mies lähestyi minua asemalla. Myös hän halusi päästä Marasiin. Hänen nimensä oli Servet, ja Marasissa olivat hänen lapsensa ja entinen vaimonsa.

Saimme yhdessä taksin viemään meitä paikkaan nimeltä Bahçe, mutta kuski ei suostunut jatkamaan pidemmälle. Hän sanoi, ettei poliisi salli siviiliautojen etenevän. Istuimme tien laidalla tunteja, ja kuin ihmeen kaupalla pelastusauto pysähtyi ja otti meidät kyytiin.

Servet sanoi, että Allah järjesti kyydin meille.

Liikenne oli kaoottista, matkustimme kymmenen tuntia.

Kun pääsimme Marasiin myöhään yöllä, kaikkialla oli tyhjää, pimeää. Kaupunki oli kuollut.

Kunnes silmät alkoivat erottaa nuotioita. Ihmiset lämmittelivät.

” Kenellekään täällä ei annettu vaihtoehtoa.

Väsyneen näköiset vapaaehtoiset toivat teetä ja ruokaa paikalle, jossa kymmenkerroksinen talo oli sortunut kuin olisi ollut tehty korteista. Satoja ihmisiä oli kuollut. Siellä täällä tuhon keskeltä pilkotti lapsen kenkä, nukke, kirja, vaatteita. Ennen täällä oli kotoisaa, nyt vain jätemaa, joka haisi palaneelta ja pelolta.

Kenellekään täällä ei ollut annettu muuta vaihtoehtoa kuin kohdata tilanne. Yrittää pelastaa ne, jotka vielä pelastettavissa oli.

Miehet nuotiolla, Kahramanmaras.

Yö järistyksen jälkeen.

Asukkaat kääriytyivät vapaaehtoisten tuomiin huopiin.

Naiset nuotiolla pakkasyössä.

Nuorten miesten nuotiopaikka.

Yksinäinen tulenpitäjä.

Aamu valkenee, Kahramanmaras.

Etsinnät jatkuvat.

Kaivurit ja ihmiset raunioissa.

Pelastajat etsivät elon merkkejä.

Lapsen kasvot suojattiin huivilla, jotta tuhon aiheuttamassa pölyssä saattoi hengittää.

Väylä sisälle.

Pelastettuja muistoja.

Nenäliinaan tallennetut.

Pystyssä vielä, Kahramanmaras.

En voinut olla ajattelematta Ukrainaa: siellä tuhon on saanut aikaan yksi tappaja ja hänen palvelijansa. Kuinka he kehtaavat leikkiä jumalaa? Luontoa ei voi estää, mutta he voisivat lopettaa tuhon milloin tahansa.

Eivätkö he ymmärrä, mitä he tekevät? Vai ovatko he niin vieraantuneita elämästä – heidän rikkaissa, teennäisissä ympäristöissään?

” “Minun koko perheeni on tuolla alla.”

Raunioiden yli näin kukkulalla moskeijan.

”Voimme enää vain rukoilla”, sanoi mies, jolla oli nenäliina kädessään. Hän kääntyi, ei tahtonut näyttää kyyneleitään.

Oli vain toivottava, että pelastajat löytäisivät heidät raunioista elävänä.

“Minun koko perheeni on tuolla alla”, mies sanoi. ”Pelastajat sanoivat, että ihminen voi selvitä murskan alla hengissä useita päiviä. Minä rukoilen.”

Ennen kuin kaivuri kauhaisee, miehet varmistavat, Kahramanmaras.

Monta kerrosta on liiskautunut yhteen.

Yli vuorokausi järistyksen jälkeen raunioista nostettiin elävänä noin 35-vuotias mies, minun ikäiseni. Hän oli tajuissaan, näin sen. Mitä hän saattoi ajatella maatessaan painon alla pimeässä ja kylmässä?

Nyt sotilaatkin itkivät. Toisilleen tuntemattomat ihmiset halasivat.

Kun ihoon tulee haava, se alkaa parantua välittömästi. Ihminen on kokonaisuudessaankin vähän sellainen. Ehjäksi kuroutuminen alkaa heti, mutta ei voi tietää, kuinka kauan se kestää, onnistuuko se.

Vai voiko haavoja tulla liikaa niin, että ne eivät enää paranekaan?

” Me kaikki reagoimme samoin, kun haluaisimme pitää kiinni rakkaistamme.

Me olemme pieniä, hauraita olentoja luonnon armoilla, kaikki me, riippumatta ihonväristä, uskosta tai sen sellaisesta. Me kaikki reagoimme samoin, kun haluaisimme pitää kiinni rakkaistamme.

Elämää on arvostettava. Ja miksipä emme arvostaisi elämää?

Haluaisin vielä nähdä ja todistaa sen, kun ne, joilla on eniten valtaa, liittyvät pelastusjoukkoihin, kääntyvät halaamaan toisia, itkevät. En odota liikoja. Mutta ehkä fiksut ja hyvät ihmiset vielä päättävät.

Käännös ja editointi: Tuija Pallaste / HS

Lue lisää: Näin voit auttaa maan­järistyksestä kärsiviä