Seymour Hershin mukaan presidentti Joe Biden määräsi Nord Stream -putket räjäytettäviksi. Valkoinen talo kiistää syytökset ja kutsuu niitä ”täydeksi fiktioksi”.

Yhdysvaltain sukeltajat räjäyttivät Nord Stream -kaasuputket Valkoisen talon pyynnöstä, väittää yhdysvaltalainen tutkiva toimittaja Seymour Hersh blogikirjoituksessaan.

Itämeren pohjassa kulkevissa Nord Stream 1 ja 2 -kaasuputkissa havaittiin räjähdykset 26. syyskuuta 2022. Yhteensä kolme neljästä putkesta vaurioitui.

Kaasuputkien vaurioita tutkineet Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo ja syyttäjäviranomaiset totesivat marraskuussa, että räjähdykset johtuivat ”törkeästä sabotaasista”. Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg oli sanonut putkien vuodon johtuvan sabotaasista jo syyskuun lopussa.

Kuka sabotaasista oli vastuussa on kuitenkin jäänyt hämärän peittoon. Yhdysvaltalainen sanomalehti The New York Times kutsui Nord Stream -putkien kohtaloa ”sota-ajan mysteeriksi”.

Keskiviikkona Hersh julkaisi kirjoituksen, jossa hän sanoo Yhdysvaltojen olevan vastuussa Nord Stream -kaasuputkien räjäyttämisestä. Hänen mukaansa presidentti Joe Biden määräsi putket tuhottaviksi.

Yhdysvaltalaissukeltajat asettivat räjähteet Nato-harjoitusten aikana, Norjan avustuksella.

Hersh perustaa tietonsa nimettömään lähteeseen, jolla on ollut ensikäden tietoa operaation suunnittelusta. Lähteen mukaan Biden käski turvallisuuspoliittisen neuvonantajansa Jake Sullivanin kokoamaan virastojen välisen ryhmän suunnittelemaan kaasuputkien tuhoaminen.

Lopullisessa suunnitelmassa auttoi Norja, Hersh väittää. Hänen mukaansa Yhdysvallat ja Norja pelkäsivät, että Ruotsi ja Tanska havaitsisivat tavanomaisesta poikkeavan toiminnan Itämerellä.

Mutta Norja keksi täydellisen peitetarinan.

Panamassa harjoitelleet Yhdysvaltain laivaston syväsukeltajat asettivat räjähteet paikoilleen kesäkuussa kesken kansainvälistä Baltops 22 -harjoitusta. Kyseessä oli jokavuotinen harjoitus, jonka tavoitteena on kehittää Yhdysvaltojen, Naton ja kumppanimaiden yhteistoimintakykyä yhdistetyissä ilma- ja merioperaatioissa sekä amfibio-operaatioissa.

Yhdysvaltain 6. laivaston komentajan johtamaan harjoitukseen osallistui 14 Nato-maata sekä Suomi ja Ruotsi.

Nord Stream 2 -putken kaasuvuoto näkyi Tanskan puolustusvoimien 27. syyskuuta ottamassa kuvassa.

Hershin mukaan alkuperäinen suunnitelma oli räjäyttää putket 48 tuntia harjoitusten jälkeen. Biden kuitenkin pelkäsi, että liian pian harjoitusten jälkeen tapahtuva räjähdys herättäisi epäilyksiä Yhdysvaltoja kohtaan.

Niinpä päädyttiin räjähteisiin, jotka Norja pystyi laukaisemaan syyskuun 26. päivä näennäisen rutiinilennon aikana.

Valkoinen talo on kiistänyt syytökset siitä, että Yhdysvallat olisi Nord Stream -kaasuputkien räjäytysten takana. Se kutsui keskiviikkona Hershin kirjoitusta ”kertakaikkisen valheelliseksi ja täydeksi fiktioksi”, kertoo Reuters.

Uutistoimiston mukaan myös Norjan ulkoministeriö on sanonut, että syytökset ovat ”hölynpölyä”.

Kreml on puolestaan vaatinut kaasuputkien räjäyttäjiä vastuuseen. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstaina, että Hershin kirjoitus ansaitsee enemmän huomiota.

Reutersin mukaan Peskov peräänkuulutti kansainvälistä tutkintaa aiheesta, ja totesi, että jos joku on räjäyttänyt kaasuputket kerran, hän voi syyllistyä samaan uudelleen ”missä tahansa päin maailmaa”.

Seymour Hersh on jo 85-vuotias yhdysvaltalainen tutkiva toimittaja, joka on kirjoittanut muun muassa AP-uutistoimistolle, The New York Times -sanomalehdelle ja New Yorker -lehdelle.

Hän voitti vuonna 1970-luvulla Pulitzer-palkinnon uutisoinnistaan Mỹ Lain verilöylystä, joka oli yhdysvaltalaissotilaiden toteuttama vietnamilaisten siviilien joukkomurha 1960-luvun lopulla.

Hersh esitteli blogikirjoituksessaan laajasti Yhdysvaltain kielteistä suhtautumista Nord Stream -putkiin. Hänen mukaansa Yhdysvaltain johto pelkäsi, etteivät sellaiset Euroopan maat kuin Saksa ole riittävän halukkaita lähettämään taloudellista ja sotilaallista tukea Ukrainalle, mikäli he ovat riippuvaisia halvasta venäläiskaasusta.

Yhdysvaltain nihkeä suhtautuminen Nord Stream -hankkeeseen on laajasti tiedossa. Esimerkiksi Politico-lehti kirjoitti vuonna 2021, että Nord Stream 2 -putkesta on tulossa ”Bidenin ongelma numero yksi”.

Kielteinen suhtautuminen ei ole todiste siitä, että Yhdysvallat olisi räjäytysten takana.