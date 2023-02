Unicefin mukaan ensisijaisen tärkeää on turvata puhtaan veden saatavuus lapsille. Lastensuojelujärjestöllä ei ole tarkkoja lukuja siitä, montako lasta Syyriassa on kuollut tai loukkaantunut maanjäristyksen vuoksi.

Seitsemän miljoonan lapsen katsottiin olevan Syyriassa hätäavun tarpeessa jo ennen maanantaista maanjäristystä. Nyt hätää kärsiviä on maassa vieläkin enemmin, kertoo YK:n alaisen lastensuojelujärjestö Unicefin Syyrian maatoimiston viestintäjohtaja Eva Hinds.

”Avuntarve on ihan valtava. Jos mietitään, että milloin Syyrian lapset ovat tarvinneet eniten apua, niin se on ehdottomasti nyt”, Hinds kertoo.

Hinds ei ole itse varsinaisella tuhoalueella, mutta hän kertoo järistysten tuntuneen Syyrian pääkaupungissa Damaskoksessa asti. Hän on aktiivisesti yhteydessä Unicefin työntekijöihin Aleppossa ja muualla tuhoalueella.

”Meillä on muutama kenttätoimisto, jotka ovat ihan tuhoalueen sydämessä. Olemme tiiviisti yhteydessä kollegoihin. He kertovat, että tilanne on hälyttävä.”

Järistys alkoi maanantaina keskellä yötä, ja monet lapsiperheet joutuivat jättämään kotinsa yhtäkkiä. Moni ei ole pystynyt palaamaan kotiinsa sen jälkeen.

”Osan koti on tuhoutunut sellaiseen kuntoon, etteivät he voi mennä takaisin tällä hetkellä. Osa heistä, jotka voisivat mennä kotiin, eivät uskalla”, Hinds kertoo.

Lisäksi monia sairaaloita, kouluja ja muita fasiliteetteja, jotka tarjoavat lapsille elintärkeitä palveluita, on tuhoutunut maanjäristyksen myötä. Monet vaurioilta säilyneet koulut on suljettu, ja ne toimivat väliaikaismajoituksena.

Unicefilla ei ole tarkkoja lukuja siitä, montako lasta Syyriassa on kuollut tai loukkaantunut maanjäristyksen vuoksi. Uhriluvut ovat yhä nousussa.

Perheitä asuu hätämajoituksessa kouluissa ja jopa autoissa. Lämpötila tuhoalueella on hyytävä, mikä vaikeuttaa arjessa pärjäämistä. Hindsin mukaan monin paikoin sataa jopa lunta.

Unicefin mukaan katastrofin keskellä on ensisijaista turvata puhtaan veden saatavuus lapsille. Iso osa maan vesijohtoverkostosta on tuhoutunut, ja Syyriassa oli viimeksi syksyllä poikkeuksellisen laaja kolera-epidemia, jonka ei haluta toistuvan.

”Kun vesiverkosto ei toimi, on riski, että ihmiset käyttävät vettä, joka ei ole puhdasta. Silloin riski lasten sairastumiseen kasvaa. Pyrimme nyt tässä vaiheessa siihen, että vettä on saatavilla. Hätämajoitukseen tuodaan vettä esimerkiksi rekoilla”, Hinds kertoo.

Unicef pyrkii myös antamaan lapsille apua traumojen käsittelyyn sekä saattamaan perheistään eroon joutuneita lapsia takaisin perheenjäsentensä luo.

Jo ennen maanjäristystä Unicef arvioi 15,3 miljoonan ihmisen olevan Syyriassa hätäavun tarpeessa tänä vuonna. Näistä 7 miljoonan arvioitiin olevan lapsia.

”Se oli ennätyskorkea luku. Nyt totta kai tämän maanjäristyksen myötä hätää kärsiviä on entistä enemmän”, Hinds kertoo.

Syyria on sisällissodan runtelema maa ja moni lapsiperhe on kamppaillut pitkään hyvin huonon taloudellisen tilanteen kanssa.

”Monissa perheissä on jouduttu tekemään karuja valintoja. Vanhempien on pitänyt päättää, käytetäänkö vähät rahat ruokaa, lääkkeisiin vai koulutarvikkeisiin.”

Hindsin mukaan bensiinin ja elintarvikkeiden hinnat ovat pilvissä ja sähköä on monin paikoin vain muutaman tunnin vuorokaudessa.

”Kustannukset siitä, että lapsi pääsee kouluun tai opettaja pääsee opettamaan, ovat nyt korkeampia kuin koskaan.”

Hinds ei osaa arvioida, kuinka kauan kestää ennen kuin maanjäristyksen tuhoalueen lapset Syyriassa pääsevät kiinni turvalliseen ja normaaliin arkeen.

”Se on tosi vaikea kysymys, koska se oli monella aika saavuttamattomissa jo ennen tätä maanjäristystä. Totta kai haluamme uskoa siihen, että työ, jota täällä tehdään, antaa entistä useammalle lapselle tähän mahdollisuuden.”

Hinds korostaa puhtaan veden, terveydenhuollon ja kouluun pääsyn merkitystä lasten tulevaisuuden kannalta.