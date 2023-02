Berliini on muuttunut ”köyhästä mutta seksikkäästä” tilaan, jota kuvataan samoin kuin kurjimpia kehitysmaita

Tuhannet eivät onnistuneet äänestämään vuoden 2021 vaaleissa vaalijärjestelyiden ongelmien takia, ja siksi Berliinissä äänestetään sunnuntaina uudestaan.

Kai Wegner (vas.) on CDU:n pormestariehdokas Berliinin uusintavaaleissa, jotka järjestetään historiallisen vaalikaaoksen takia.

Berliini

Puolitoista vuotta sitten Berliinissä tapahtui jotain historiallisen noloa. Jotain, minkä ei pitäisi olla mahdollista maailman merkittävimpiin kuuluvan teollisuusmaan ja EU:n johtovaltion pääkaupungissa – tai ylipäätään maassa, jonka demokratia on vahvoissa kantimissa.

Vaalit ajautuivat kaaokseen.

Oli syyskuu 2021. Saksa valitsi ennen kaikkea uutta parlamenttia ja seuraajaa Angela Merkelille, mutta Berliinissä äänestettiin samalla myös kaupunginosien hallinnoista sekä Berliinin kaupunkiosavaltion päättäjistä.

Monilla äänestyspaikoilla äänestyslaput loppuivat kesken. Uusia tehtiin lisää kopiokoneilla. Ihmiset seisoivat tuntikausia korttelien pituisissa jonoissa, mutta eivät saaneet äänestää. Ongelmat koskivat tuhansia.

Oli kuitenkin muitakin puheenaiheita. Demarit voittivat vaalit. Olaf Scholzista tuli Saksan liittokansleri.

Berliinissä vaalikaaoksen puinti jatkui. Kunnes marraskuussa 2022 Berliinin osavaltion perustuslakituomioistuin päätti paikallisvaalien uusimisesta.

Paikallisvaalien uusintapäivä on sunnuntaina 12. helmikuuta. Parlamenttivaalien osalta oikeuskäsittely jatkuu, ja osittainen parlamenttivaalien uusintakin saatetaan suorittaa Berliinissä vielä myöhemmin.

Vaalikaaos ja sen seuraukset ovat kuin symboli ongelmille, joissa Berliini on vellonut kauan. Kyse on nimenomaan Berliiniä koskevista ongelmista, joita moni muualla asuva saksalainenkin hämmästelee.

Taustalla on runsaat 30 vuotta sitten purettu Berliinin muuri. Diktatuurin ja demokratian yhdistäminen sekä jaetun kaupungin ehjäksi tekeminen ei ollut mitään Lego-palikoiden toisiinsa liittämistä. Se tuntuu edelleen.

Vaalikaaoksen lisäksi vastaavia symboleja on muitakin.

Yksi on Berliinin lentoasema, joka avattiin vuonna 2020 yhdeksän vuotta aikataulusta myöhässä, miljardeilla euroilla budjettinsa ylittäneenä.

Toinen on asuntopolitiikka. Berliinissä järjestettiin kansanäänestys siitä, pitäisikö vuokra-asuntoyhtiöiden asuntoja siirtää kaupunkiosavaltion omistukseen. Kansa äänesti asuntojen sosialisoinnin puolesta, mutta poliitikoilla ei ole aikomustakaan toteuttaa tätä.

”Berliini on köyhä mutta seksikäs.” Silloisen pormestarin Klaus Wowereitin vuonna 2003 heittämästä lausahduksesta tuli kansainvälisestikin tunnettu. Yöelämä ja kulttuuri olivat ja ovat Berliinissä se juttu, ja asuminen oli silloin lähes ilmaista.

Vuonna 2005 Berliinissä oli 19 prosentin työttömyys. Viime vuonna luku oli 8,8. Berliini ei ole enää kovin köyhä. Seksikkyyttä on jäljellä, mutta nyt Berliiniltä odotetaan muutakin.

Demari Wowereit oli Berliinin pormestarina vuosina 2001–2014. Hänen jälkeensäkin Berliiniä ovat johtaneet sosiaalidemokraatit, ensin Michael Müller ja nyt Franziska Giffey.

Franziska Giffey on Berliinin nykyinen pormestari, jonka kasvot näkyvät nyt kaikkialla vaalimainoksissa.

Punavihreys on juurtunut vuosikymmenien aikana Berliinin poliittiseksi olotilaksi, kun demarit ovat muodostaneet hallituksia vasemmiston ja vihreiden kanssa.

Yli 20 vuoden jälkeen nyt näyttää kuitenkin siltä, että Berliini saattaa saada porvarillisen, kristillisdemokraatteja eli CDU:ta edustavan pormestarin.

CDU on ottanut mielipidemittauksissa vankan johdon. CDU:n pormestariehdokas Kai Wegner on tuntematon, mutta vetoapua vaaleihin tulee koko Saksan porvareilta.

Baijerissa toimivan CDU:n sisarpuolueen CSU:n pääsihteeri Martin Huber järkytti berliiniläisiä syksyllä kutsumalla Berliinin osavaltiota termillä ”failed state”.

Suomeksi tämä kehittyviin maihin liittyvä käsite käännetään yleensä romahtaneeksi valtioksi, ja sillä tarkoitetaan valtiota, joka on kyvytön huolehtimaan kansalaisistaan.

Mielikuvatasolla köyhästä mutta seksikkäästä on siis tultu kauas. Uudenvuodenaaton mellakointi on lisännyt konservatiivien kannatusta entisestään. He lupaavat lisää lakia ja järjestystä.

Retoriikka on räväkkää. Konservatiivit haluavat yksinkertaisesti antaa nykyiselle senaatille potkut. Demarinuorten vaalijulisteessa lukee vanhanaikaisilla kirjaimilla, että oikeiston äänestäminen on ”niin 1933”. Silloin valtaan nousivat natsit.

Berliinin vihreät kampanjoivat nyt ”vihaa vastaan”.

Arkisiakin ongelmia on paljon. Päiväkodeista ja kouluista puuttuu opettajia. Kohtuuhintaisen asunnon löytäminen on monille kohtuuton murhe. Byrokratian ongelmia on paljon.

Suurimpia vaaliteemoja onkin melko tylsästi hallinnon uudistaminen. Berliini pitäisi saada toimivammaksi.

Berliini on dynaaminen ja vetovoimainen. Viime vuosina se on houkutellut osaajia ja asiantuntijoita kaikkialta maailmasta. Start upit ja it-yhtiöt, Teslan tehdas – Berliini on tunnettu myös niistä. Mutta potentiaalia olisi varmasti paljon enempäänkin.

Ei Berliini ole romahtanut.

Se on onnistunut myös auttamaan muita. Vuoden 2015 siirtolaiskriisi sekä vuoden 2022 Ukrainan-pakolaisaalto ja syksyllä alkanut uusi siirtolaiskriisi ovat tuoneet Berliiniin kerta toisensa jälkeen yhtäkkiä kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka jo valmiiksi täynnä oleva kaupunki on pystynyt ottamaan vastaan.

Nyt Berliinissä jännitetään vaalituloksen lisäksi tietysti sitä, miten vaalit tällä kertaa käytännössä onnistuvat.

Kaaoksen toistuminen olisi ”Saksan historian suurin vitsi”, sanomalehti Tagesspiegel luonnehti. Viranomaiset ja 50 000 vapaaehtoista vaalitoimitsijaa tuskin saavat nukuttua.