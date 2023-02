Millainen mies on Seymour Hersh, jonka Nord Stream -väitteestä Valkoinen talo älähti?

Toimittaja Seymour Hersh väitti, että yhdysvaltalaiset sukeltajat räjäyttivät Nord Stream -kaasuputket Valkoisen talon pyynnöstä viime syyskuussa. Valkoinen talo kiisti syytökset keskiviikkona.

Toimittaja Seymour Hersh, 85, väitti blogikirjoituksessaan keskiviikkona, että yhdysvaltalaiset sukeltajat asettivat räjähteet, jotka tuhosivat Nord Stream -kaasuputket Itämeren pohjassa viime syyskuussa. Itse Yhdysvaltain presidentti Joe Biden olisi määrännyt liittovaltion tiedustelupalvelun CIA:n operaation, jossa tuhoutui kolme venäläistä kaasuputkea.

Valkoinen talo kiisti syytökset samana päivänä. Se hylkäsi Hershin raportin ja piti sitä muun muassa ”täydellisenä fiktiona”.

Hershin mukaan Biden valtuutti operaation, jotta Moskovan kyky rahoittaa hyökkäystään Ukrainaan heikentyisi. Reuters ei ole pystynyt vahvistamaan blogiartikkelin tietoja.

Millainen on mies, jonka syytöksiin Valkoinen talokaan ei suhtaudu olan kohautuksella?

Pulitzer-palkittu Hersh on tutkiva journalisti ja politiikan kirjoittaja, jonka uran varsinkin ensimmäiset vuosikymmenet kertovat terävästä kynästä. Hershin uran kohokohdista kertoo Reuters. Viime vuosina hänestä on tullut kiistanalainen hahmo, sillä hän on esittänyt väitteitä, jotka ovat ristiriidassa valtavirran käsitysten kanssa.

Hersh paljasti vuonna 1969 Yhdysvaltain joukkojen tekemän kyläläisten joukkomurhan etelävietnamilaisessa My Lain kylässä. Hänen raporttinsa katsottiin edistäneen Vietnamin sodan lopettamista. Hershin kirja My Lai voitti Pulitzerin palkinnon vuonna 1970.

Hersh raportoi New York Timesille presidentti Richard Nixonin Watergate-skandaalista. Se johti palkittuun kirjaan entisestä ulkoministeri Henry Kissingeristä vuonna 1983.

Kriitikot ovatkin ylistäneet Hershin kirjoja.

Hän on kirjoittanut Neuvostoliiton pudottamasta eteläkorealaisesta matkustajakoneesta, Israelin ydinaseohjelmasta ja siitä, että amerikkalaiset sotilaat pahoinpitelivät vankeja Abu Ghraibin vankilassa Bagdadissa Yhdysvaltojen Irakin miehityksen aikana.

Hersh kohautti vuonna 2013 artikkelillaan, joka kertoi Turkin johdolla toimineiden kapinallisten tappaneen hermomyrkky sariinilla satoja syyrialaisia siviilejä Damaskoksen esikaupungissa.

Turkki kiisti osallisuutensa, ja muut maat, kuten Yhdysvallat, syyttivät hyökkäyksestä Syyrian presidentti Bashar al-Assadin hallitusta.

Vuonna 2015 Hersh väitti, että Yhdysvaltain ja Pakistanin hallitukset valehtelivat vuoden 2011 Yhdysvaltain kommandohyökkäyksen yksityiskohdista. Hyökkäyksessä tapettiin al-Qaidan perustaja Osama bin Laden.

Molemmat hallitukset kiistivät Hershin väitteet, joiden mukaan Pakistan olisi pitänyt bin Ladenia vangittuna ja että hallitukset tiesivät hyökkäyksestä etukäteen.

Hershin viime vuosina esiin tuomia väittämiä on arvosteltu ja häntä on syytetty myös salaliittoteorioiden levittämisestä. Hersh on muun muassa väittänyt, että Opus Dei ja Maltan ritarikunta ohjailevat Yhdysvaltain asevoimia.

