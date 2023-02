Hallituskautta ovat leimanneet muun muassa taloudelliset ja Venäjän hyökkäyksen aiheuttamat ongelmat.

Moldovan pääministeri Natalia Gavrilița kertoi tiedotustilaisuudessa perjantaina, että maan hallitus eroaa. Asiasta raportoi uutistoimisto Reuters.

Moldovan presidentti Maia Sandu hyväksyi hallituksen eron ja ilmoitti neuvottelevansa parlamentaaristen ryhmien kanssa uuden pääministerin nimittämisestä.

”Uskon Moldovan kansaan. Uskon Moldovaan”, Gavrilița valoi luottamusta tulevaisuuteen tiedotustilaisuudessa.

Eurooppa-myönteisestä Gavrilițasta tuli pääministeri elokuussa 2021. Hallituskauteen on sisältynyt useita vaikeuksia.

Moldova on kärsinyt huimasta inflaatiosta, ja viime vuonna maahan tuli runsaasti pakolaisia Ukrainasta. Maassa on ollut myös sähkökatkoksia, kun Venäjä on iskenyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin, johon Moldova on linkittynyt.

Moldovassa on 2,5 miljoonaa asukasta. Entinen neuvostotasavalta on kamppaillut päästääkseen irti riippuvuudestaan venäläiseen kaasuun.

Erityisesti kaasun nousevia hintoja vastaan on ollut mielenosoituksia. Tätä on kuvattu osaksi Kremlin tukemaa kampanjaa hallituksen horjuttamiseksi.

Hallituksen eroilmoitus tuli samana päivänä, jona Moldova on selvitellyt venäläisohjuksen päätymistä ilmatilaansa.

Moldovan puolustusministeriö kertoi perjantaina havainneensa venäläisen ohjuksen, joka ylitti Moldovan ilmatilan Ukrainan suunnalta. Moldova ilmoitti kutsuvansa Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi, kertoi uutistoimisto AFP.

Venäjän ohjushyökkäykset Ukrainaan ovat aiemminkin lainehtineet Ukrainan rajanaapurin Moldovan puolelle. Esimerkiksi viime joulukuussa Moldovasta löytyi venäläisohjuksen kappaleita.