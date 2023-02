Reutersin mukaan yksi kuolleista oli lapsi.

Autoilija ajoi linja-autopysäkillä olleiden päälle Itä-Jerusalemissa perjantaina, kertovat uutistoimistot.

Reutersin ja AFP:n mukaan kaksi ihmistä on kuollut ja viisi loukkaantunut tapahtuneen seurauksena. Toinen kuolleista oli lapsi, toinen parikymppinen.

Israelin poliisi sanoi epäillyn ajaneen väkijoukkoon tahallaan. Poliisi kertoi Reutersin mukaan tehneensä epäillyn tekijän vaarattomaksi, mutta välittömästi ei ollut selvää, oliko epäilty kuollut.

Väkijoukkoon ajaminen tapahtui Itä-Jerusalemissa Ramotin kaupunginosassa.

Alueella on ollut paljon jännitteitä viime aikoina. Eri puolilla Jerusalemia ja Länsirantaa on ollut alkuvuoden aikana useita hyökkäyksiä ja ampumisia, joissa on kuollut sekä israelilaisia että palestiinalaisia.

Israelin poliisi ja myös pääministeri Benjamin Netanjahu kuvailivat perjantain tapahtumaa terroriteoksi.